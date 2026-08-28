ĐT Việt Nam áp đảo đội hình hay nhất AFF Cup: Đình Bắc lĩnh xướng, cú sốc Lê Giang

ĐT Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biếu AFF Cup

Trang Sofascore đã công bố đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2026 theo sơ đội hình 4-3-3. Không ngạc nhiên khi nhà vô địch ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ góp mặt nhất với 6 cái tên. Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son, bộ đôi đoạt giải đồng Vua phá lưới với cùng 5 bàn thắng, được lựa chọn trên hàng công. Người còn lại là tiền đạo Teerasak Poeiphimai, người đã ghi được 4 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Thái Lan trên hành trình giành ngôi á quân.

Đình Bắc đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2026

Đình Bắc được trang Sofascore chấm điểm trung bình cao nhất AFF Cup 2026 với 7,7, xếp thứ hai là Nguyễn Hoàng Đức (7,4 điểm). Bên cạnh 5 bàn thắng, Đình Bắc đóng góp 3 pha kiến tạo. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội được ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải sau màn trình diễn ấn tượng.

Ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức kết hợp cùng đội trưởng Sarach Yooyen của Thái Lan và Sergio Aguero của Malaysia. Trong khi đó, Nguyễn Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu và Phạm Xuân Mạnh chiếm 3 vị trí nơi hàng thủ. Đây cũng là bộ ba quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang Sik trên hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Đoàn Văn Hậu đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau hơn hai năm kiên trì điều trị chấn thương. Ubaidullah Shamsul Fazili của Malaysia là cái tên còn lại trong bộ tứ vệ.

Đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2026 do Sofascore bình chọn

Bất ngờ nằm ở vị trí thủ môn khi Azri Ghani của Malaysia được lựa chọn. Dù “Hổ Mã Lai” dừng bước ở bán kết và để thủng lưới 7 bàn, Azri vẫn được trang Sofascore chấm 7,38 điểm, cao nhất trong các thủ môn. Trong khi đó, Patrik Lê Giang xếp thứ hai với 7,19 điểm, dù anh mới là người được ban tổ chức trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Các thống kê cho thấy Lê Giang vượt trội hơn Azri. Thủ môn của ĐT Việt Nam thực hiện 18 pha cứu thua so với 16 bên phía người gác đền Malaysia. Lê Giang còn có 6 trận giữ sạch lưới và thực hiện 8 pha băng ra khỏi vòng cấm, trong khi Azri chỉ vỏn vẹn 2 lần.

Lê Giang được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2026

ĐT Việt Nam sẽ chỉ có một tháng nghỉ ngơi trước khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu, “Những chiến binh sao vàng” sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9. Ba ngày sau, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có trận đấu rất đáng chờ đợi với Thái Lan. Trận đấu cuối vòng bảng của nhà vô địch AFF Cup là gặp Pakistan, vào ngày 2/10.

Như vậy, sau khoảng 1 tháng, ĐT Việt Nam và Thái Lan tái đấu ở giải đấu khu vực Đông Nam Á lần đầu được FIFA tổ chức. Tại AFF Cup 2026, ĐT Việt Nam thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi ngay trên đất Thái Lan, trước khi hai đội hòa nhau 2-2 trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch. Với việc, FIFA ASEAN Cup 2026 nằm trong lịch thi đấu FIFA Days, Thái Lan dự kiến sẽ triệu tập những tài năng tốt nhất của bóng đá xứ Chùa vàng.