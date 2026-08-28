Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2026 dành cho Nguyễn Đình Bắc thoạt nhìn có thể khiến một bộ phận người hâm mộ đặt câu hỏi. Tiền đạo 22 tuổi không trực tiếp ghi bàn ở bán kết, chung kết hay trận đấu mang tính bản lề với Indonesia. Nhưng nếu nhìn toàn bộ giải đấu bằng những con số, lựa chọn của ban tổ chức hoàn toàn có cơ sở.

Đình Bắc kết thúc AFF Cup 2026 với 5 bàn thắng, chỉ đứng sau những chân sút có thành tích cao nhất giải. Đáng chú ý, các pha lập công của anh đến trong những trận đấu mà đội tuyển Việt Nam cần một cầu thủ biết tạo khác biệt ở tuyến đầu, trước Timor Leste và Campuchia.

Nhưng Đình Bắc không chỉ được đánh giá bằng khả năng săn bàn. Anh có tới 3 kiến tạo, nhiều nhất trong nhóm 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là cú giật gót đầy ngẫu hứng để Hai Long lập công, mở ra chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala trước Thái Lan. Đó không đơn thuần là một đường chuyền, mà là minh chứng cho phẩm chất kỹ thuật và khả năng xử lý bóng ở đẳng cấp cao.

Đình Bắc còn có 10 đường chuyền tạo cơ hội, con số cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong việc mở khóa hàng phòng ngự đối phương. Ngoại trừ Kakama Khamyok của Thái Lan, không một cầu thủ nào trong Top 10 chân sút tốt nhất giải sở hữu khả năng tạo cơ hội ở mức tương đương Đình Bắc.