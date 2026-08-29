Người đẹp pickleball Diệp Anh liên tiếp có danh hiệu, tập xuyên lễ hướng đến World Cup

🏆 Diệp Anh liên tiếp có thành tích đáng chú ý

Diệp Anh là nữ diễn viên, ca sĩ được chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung, vóc dáng nổi bật. Bên cạnh đó, cô còn là một VĐV xuất hiện thường xuyên ở các giải pickleball và giành được nhiều danh hiệu đáng kể.

Diệp Anh liên tiếp có danh hiệu

Thời gian gần đây, Diệp Anh vẫn duy trì việc tập luyện pickleball khá đều đặn bên cạnh các hoạt động cá nhân. Với người đẹp, pickleball không đơn thuần là một bộ môn thể thao mà còn giúp cô rèn luyện sức khỏe, duy trì thể lực và giải tỏa năng lượng sau những lịch trình bận rộn.

Diệp Anh cho biết cô cố gắng sắp xếp lịch tập hợp lý, tập trung nhiều hơn vào thể lực, tốc độ di chuyển, phản xạ và kỹ thuật thi đấu thực tế. Bên cạnh đó, việc thường xuyên tham dự các giải đấu giúp cô có thêm cơ hội cọ xát, kiểm tra phong độ và tích lũy kinh nghiệm.

Thời gian qua, người đẹp có được những kết quả đáng nhớ. Gần đây nhất, Diệp Anh liên tiếp giành ngôi á quân và một chức vô địch tại giải 2 giải pickleball phong trào lớn tại TP.HCM.

Người đẹp sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ tích cực chơi thể thao

“Có giải mình đạt thành tích tốt, cũng có những trận đấu giúp mình nhìn ra những điểm còn thiếu và cần cải thiện. Điều tôi quan tâm nhất là sau mỗi giải mình đều tiến bộ hơn về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu”, Diệp Anh chia sẻ.

Những kết quả liên tiếp cũng cho thấy sự nghiêm túc của người đẹp với pickleball. Từ một hoạt động giúp rèn luyện sức khỏe, bộ môn này đang dần trở thành một hành trình thể thao mà Diệp Anh muốn theo đuổi lâu dài.

🏋️‍♀️ Tập xuyên lễ, hướng tới World Cup Pickleball

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay với Diệp Anh cũng không hoàn toàn là thời gian nghỉ ngơi. Người đẹp đang hướng sự tập trung tới World Cup Pickleball tại Đà Nẵng ngay sau đó.

Diệp Anh tích cực tập luyện trong kỳ nghỉ lễ

Diệp Anh cho biết cô vẫn duy trì lịch tập trong những ngày nghỉ, đồng thời chú trọng hồi phục thể lực để có trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.

“Trong thời gian nghỉ lễ, tôi vẫn sẽ duy trì lịch tập và ưu tiên việc hồi phục thể lực. Tôi tập trung vào kỹ thuật, di chuyển trên sân, phản xạ, chiến thuật thi đấu và đặc biệt là thể lực để có thể duy trì phong độ tốt trong suốt giải”, Diệp Anh nói.

Theo người đẹp, World Cup là sân chơi lớn với sự góp mặt của nhiều VĐV đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, cô xác định đây là thời điểm cần tập trung và nghiêm túc nhất cho việc chuẩn bị.

Người đẹp mong muốn thi đấu tốt ở World Cup Pickleball

Diệp Anh không đặt áp lực phải giành một vị trí cụ thể tại giải đấu. Mục tiêu trước mắt của cô là thi đấu hết khả năng, hướng tới thành tích tốt và quan trọng hơn là được cọ xát với những VĐV mạnh đến từ nhiều nơi trên thế giới.

“World Cup là một sân chơi rất lớn. Mục tiêu của tôi là thi đấu hết khả năng, có thành tích tốt và quan trọng hơn là được cọ xát với những VĐV mạnh đến từ nhiều quốc gia”, Diệp Anh chia sẻ.

Sau World Cup, cô dự định tiếp tục duy trì việc tập luyện và tham gia những giải đấu phù hợp: “Tôi muốn pickleball trở thành một hành trình lâu dài chứ không chỉ là một giai đoạn nhất thời. Hy vọng thời gian tới khán giả sẽ thấy tôi vừa hoạt động nghệ thuật, vừa nghiêm túc với thể thao và có thêm nhiều dấu ấn ở cả hai lĩnh vực”, Diệp Anh bày tỏ.