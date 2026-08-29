"Truyền nhân Nadal" đáp trả gây sốc khi bị nghi câu giờ, chờ bùng nổ ở US Open

Những sự cố liên tiếp với dây giày tại Cincinnati Open 2026 từng khiến Rafael Jodar vướng vào nghi vấn cố tình câu giờ. Tay vợt 19 tuổi sau đó đáp trả theo cách không thể hài hước hơn, mang nguyên một túi đầy giày dự phòng ra sân.

Jodar mang cả túi giày đến sân để chứng minh mình không "câu giờ"

Sự cố giữa lúc bị dồn vào thế khó

Trong quần vợt đỉnh cao, những khoảng nghỉ bất ngờ đôi khi có thể trở thành một phần của cuộc đấu tâm lý. Novak Djokovic nổi tiếng với thói quen đập bóng nhiều lần trước khi giao, Stefanos Tsitsipas từng gây tranh luận với các lần xin vào toilet, trong khi Rafael Nadal cũng không ít lần khiến đối thủ phải chờ đợi bởi những nghi thức chuẩn bị đặc trưng.

Vì thế, khi Jodar liên tiếp gặp vấn đề với giày tại Cincinnati Open 2026, những ánh mắt nghi ngờ nhanh chóng hướng về phía tài năng trẻ người Tây Ban Nha.

Ở vòng hai, trong cuộc đối đầu với Denis Shapovalov, Jodar có tới hai lần phải yêu cầu tạm dừng trận đấu vì dây giày gặp sự cố.

Lần thứ hai đặc biệt đáng chú ý. Khoảng nghỉ kéo dài đến mức cha đồng thời là HLV của Jodar, ông Rafael Jodar Sr., phải xuống sát sân để trực tiếp chỉnh lại phần lót giày cho con trai.

Thời điểm xảy ra sự cố càng khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm. Jodar lúc đó đang bị Shapovalov dẫn 1-5 ở set quyết định, nhưng sau quãng nghỉ, tay vợt trẻ bất ngờ thay đổi hoàn toàn cục diện.

Anh thắng liền 6 game, hoàn tất màn ngược dòng khó tin trước đối thủ người Canada.

Shapovalov không giấu được sự bực bội, trong khi những lời bàn tán về khả năng Jodar cố tình kéo dài thời gian bắt đầu xuất hiện.

Câu trả lời bằng cả túi giày

Trước những nghi vấn ngày càng lan rộng, Jodar không lựa chọn cách phản bác bằng lời nói.

Ở vòng ba gặp hạt giống Alejandro Tabilo, tay vợt sinh năm 2006 bước ra sân với một hình ảnh khiến khán giả bật cười, bên cạnh ghế ngồi của anh là một túi lớn chứa hàng loạt đôi giày dự phòng.

Động thái này chẳng khác nào một lời đáp trả đầy hài hước dành cho những người từng nghi ngờ anh “chơi chiêu”.

Nếu giày tiếp tục gặp vấn đề, Jodar dường như đã chuẩn bị sẵn phương án thay mới ngay lập tức.

Nhưng điều thú vị là trong suốt trận đấu với Tabilo, anh chẳng cần sử dụng bất kỳ đôi giày dự phòng nào.

Jodar thi đấu hoàn toàn áp đảo, đánh bại đối thủ với tỷ số 6-2, 6-1 chỉ sau 75 phút. Tay vợt trẻ tung ra 26 winner, giành quyền vào vòng 16 tay vợt và để lại một câu trả lời thuyết phục hơn mọi lời giải thích. Tuy nhiên ở vòng 16 tay vợt, Jodar đã phải dừng bước trước Cobolli.

“Rafa” mới của quần vợt Tây Ban Nha

Cùng tên Rafael, cùng mang quốc tịch Tây Ban Nha và sở hữu tinh thần thi đấu mạnh mẽ, Jodar thường được đặt cạnh huyền thoại Rafael Nadal.

Tuy nhiên, tài năng trẻ này nhiều lần khẳng định anh không muốn trở thành bản sao của Nadal hay Carlos Alcaraz.

Jodar được ví như "truyền nhân" Nadal và ngôi sao tiếp theo của Tây Ban Nha sau Alcaraz

Thay vì kiên nhẫn kéo đối thủ ra cuối sân theo phong cách truyền thống của quần vợt Tây Ban Nha, Jodar theo đuổi lối chơi hiện đại hơn. Anh chủ động đứng gần đường biên, đánh bóng sớm và tận dụng tốc độ để liên tục gây áp lực. Phong cách đó đang giúp Jodar tạo ra bước tiến thần tốc.

Khởi đầu năm 2025 khi còn đứng ngoài top 800 ATP, anh nhanh chóng vươn lên nhóm đầu thế giới chỉ trong thời gian ngắn. Đến tháng 8/2026, Jodar đã tiến sát top 10.

Tay vợt người Tây Ban Nha cũng sở hữu danh hiệu ATP đầu tiên tại Marrakech, từng vào bán kết Barcelona Open và tiến tới tứ kết cả Madrid lẫn Rome Masters.

Đáng chú ý nhất, Jodar lọt vào tứ kết Roland Garros 2026 ngay trong lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính một giải Grand Slam.

Từ những nghi vấn tại Cincinnati đến màn xuất hiện với cả túi giày, Jodar một lần nữa cho thấy cá tính rất riêng. Nhưng phía sau câu chuyện hài hước ấy là một tay vợt trẻ đang tăng tốc với tham vọng trở thành một trong những gương mặt hàng đầu của thế hệ mới.