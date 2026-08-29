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Kết quả bóng đá Crystal Palace - Man City: Bữa tiệc cú đúp (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Crystal Palace Manchester City

(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Một bữa tiệc bàn thắng diễn ra tại Selhurst Park với các cú đúp, cả bàn thắng lẫn kiến tạo.

   

Erling Haaland đã luôn có duyên ghi bàn khi gặp Crystal Palace và trận đấu này cũng vậy. Chân sút người Na Uy đã bị đồng hương Strand Larsen từ chối một cơ hội cận thành mười mươi ở phút thứ 7, nhưng 10 phút sau anh đã bật cao đánh đầu tung lưới chủ nhà từ quả tạt của Semenyo.

Haaland tiếp tục duyên ghi bàn của mình trước Crystal Palace

Haaland tiếp tục duyên ghi bàn của mình trước Crystal Palace

Foden đá vọt xà chỉ sau đó 4 phút dù không bị ai kèm trong vòng cấm, trước khi có một pha bay người đánh đầu cận thành đi không trúng đích dù cầu môn ngay trước mặt. HLV Maresca tỏ ra rất tức và sự lo lắng của ông có cơ sở, trong nửa sau hiệp 1 Palace đã có lúc vùng lên nhưng cả Strand Larsen và Mitchell đều đánh đầu đi chệch cột rất đáng tiếc.

Hiệp 2 đã có 3 bàn thắng chỉ trong 15 phút đầu. Cherki phút 54 lắt léo đi bóng qua 3 cầu thủ Palace vào vòng cấm và rất nghệ sỹ trích bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Pino 2 phút sau đá phạt rất khó và bóng đã đập xà rồi dội lưng Donnarumma đi vào lưới, nhưng tới phút 59 Cherki tái lập cách biệt 2 bàn với cú sút xa đổi hướng để ghi cú đúp.

Cherki ghi cú đúp trong vòng 5 phút ở đầu hiệp 2

Cherki ghi cú đúp trong vòng 5 phút ở đầu hiệp 2

Man City trở nên ung dung sau khi Palace thay các dự bị vào và cuối trận họ còn làm thêm bàn nữa, phút 84 Foden đột phá trung lộ rồi hút người về phía mình trước khi mớm cho Haaland, cú đúp bàn thắng cho Haaland và cú đúp kiến tạo cho Foden. Thắng 4-1, Man City tạm thời nắm ngôi đầu bảng trong lúc chờ các CLB khác thi đấu vòng này.

Tỷ số trận đấu: Crystal Palace 1-4 Man City.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Crystal Palace: Donnarumma 56' (đá phản)

- Man City: Haaland 17' (Semenyo) 84' (Foden), Cherki 54' (Foden), 59' (Gvardiol)

Đội hình xuất phát: 

Crystal Palace: Henderson, Khalaili, Canvot, Richards, Tomiyasu, Mitchell, Wharton, Kamada, Pino, Strand Larsen, Nketiah.

Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Anderson, Guehi, Cherki, Foden, Semenyo, Haaland.

Kết quả bóng đá Crystal Palace - Man City: Bữa tiệc cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 3 Crystal Palace Man City Kết quả bóng đá Crystal Palace - Man City: Bữa tiệc cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 4

Sút khung thành
9(1)
18(9)
Thời gian kiểm soát bóng
28%
72%
Phạm lỗi
8
10
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
0
Phạt góc
2
6
Cứu thua
4
1
Crystal Palace Kết quả bóng đá Crystal Palace - Man City: Bữa tiệc cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Crystal Palace - Man City: Bữa tiệc cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 6 Man City

Điểm

Henderson 6.4

Canvot 6.2

Richards 5.8

Tomiyasu 5.7

Thẻ vàng Khalaili 7.4

Kamada 7.2

Wharton 7.3

Mitchell 6.7

Nketiah 6.3

Pino 6.8

Larsen 7.3

Điểm

6.4Donnarumma Phản lưới nhà

7.1Khusanov

7.5Dias

6.6Gvardiol Kiến tạo

6.3O'Reilly

7.7Anderson Thẻ vàng

7.8Guehi

8.6Cherki Ghi bànGhi bànThẻ vàng

6.9Foden Kiến tạoKiến tạo

6.2Semenyo Kiến tạo

8.3Haaland Ghi bànGhi bàn

Thay người

Guessand 6.4

McNeil 6.4

Gozo 6.3

Disasi 6.5

Mingueza 6.3

Thay người

6.6Kovacic

6.5McAidoo

7.0Bouaddi

Reis

Braithwaite

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Haaland cũng có cú đúp (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Man City: Haaland cũng có cú đúp (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 2) Haaland đã có cú đúp cho riêng mình sau pha đột phá & kiến tạo của Foden.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-29/08/2026 02:55 AM (GMT+7)
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