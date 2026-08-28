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Chủ tịch FIFA Infantino đối mặt vụ kiện hình sự từ UEFA

Sự kiện: Bóng đá

UEFA đang chuẩn bị các thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào Gianni Infantino liên quan đến kế hoạch bán cổ phần World Cup.

UEFA chuẩn bị khởi kiện hình sự Gianni Infantino tại Thụy Sĩ

Gianni Infantino đã phải từ bỏ kế hoạch bán cổ phần giải đấu World Cup sau khi UEFA đe dọa sẽ tẩy chay. Mặc dù cơ quan quản lý bóng đá Châu Âu đã rút lại lời đe dọa tẩy chay, các tài liệu pháp lý cho thấy tổ chức này hiện đã tiến hành khởi kiện hình sự đối với FIFA và các tổ chức tài chính Mỹ có liên quan đến kế hoạch trên. Vụ kiện dự kiến sẽ được khởi xướng tại Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở chính của FIFA.

Chủ tịch FIFA Infantino đối mặt vụ kiện hình sự từ UEFA - 1

Cụ thể, UEFA cho biết họ cùng một số bên liên quan đang chuẩn bị tiến hành thủ tục pháp lý tại Thụy Sĩ nhằm vào Gianni Infantino với cáo buộc quản lý sai phạm mang tính hình sự, theo Điều 158 Bộ luật Hình sự Thụy Sĩ. Đây hiện là các cáo buộc đang được xem xét, chưa phải kết luận về trách nhiệm của Infantino.

Theo hồ sơ, Infantino cùng một nhóm nhỏ cố vấn và nhà đầu tư đã phát triển kế hoạch trong hơn một năm mà không tham vấn Hội đồng FIFA, các liên đoàn khu vực hay 211 liên đoàn thành viên trước khi kế hoạch được công bố vào ngày 28/7.

UEFA cho rằng theo điều lệ FIFA, Hội đồng FIFA là cơ quan duy nhất có thẩm quyền quyết định cách thức khai thác và phát triển các quyền thương mại của tổ chức này.

Hồ sơ cũng nêu rằng Infantino đã chỉ định Thrive Eternal, một công ty đầu tư do Joshua Kushner kiểm soát và có liên hệ với Thrive Capital, đứng đầu nhóm nhà đầu tư.

UEFA cáo buộc các nhà đầu tư này có thể sở hữu lợi ích tài chính lâu dài trong bộ phận thương mại của FIFA. Đây cũng là một trong những vấn đề trọng tâm khiến UEFA yêu cầu thu thập thêm tài liệu và lời khai tại Mỹ để phục vụ cho vụ việc dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ.

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UEFA gửi tối hậu thư tới chủ tịch FIFA Infantino: "Từ chức hoặc bị chúng tôi phế truất"
UEFA gửi tối hậu thư tới chủ tịch FIFA Infantino: "Từ chức hoặc bị chúng tôi phế truất"

Các liên đoàn thành viên UEFA sẽ kích hoạt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm loại bỏ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nếu ông không tự nguyện từ chức.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 09:21 AM (GMT+7)
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