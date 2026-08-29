HLV Kim Sang Sik nghi ngờ bản thân “có ma thuật”, khó mua nhà ở Việt Nam vì giá cao

ASEAN Cup 2026 chứng kiến một trong những hành trình giàu cảm xúc nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch, đoàn quân áo đỏ còn tạo nên một thống kê khá đặc biệt: 4 lần đối thủ phản lưới nhà.

Con số này lập tức khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: phải chăng Việt Nam đã gặp quá nhiều may mắn trên hành trình đăng quang? Với câu hỏi đó, HLV Kim Sang Sik có câu trả lời khá thú vị. Ông không phủ nhận sự bất ngờ của những tình huống này, nhưng cũng không xem đó đơn thuần là may mắn.

ĐT Việt Nam xuất sắc đăng quang AFF Cup 2026

“Tôi cũng không biết mình có ma thuật không”

“Với tôi, những tình huống đó thật khó để dự đoán trước”, Kim Sang Sik chia sẻ khi được hỏi về 4 bàn phản lưới nhà của đối thủ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng những khoảnh khắc tưởng như may mắn ấy vẫn có mối liên hệ với sự chủ động và nỗ lực của đội tuyển Việt Nam. “Tôi nghĩ rằng đó là kết quả của sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình của các cầu thủ cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ”, ông nói.

Kim Sang Sik thậm chí không giấu được sự hài hước khi nhắc tới thống kê đặc biệt này: “Nhiều lúc, tôi cũng tự cảm thấy không biết rằng mình có ma thuật thật hay không khi đối thủ phản lưới nhà nhiều như vậy”.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Kim Sang Sik cho thấy chính ông cũng bất ngờ trước những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, nếu chỉ quy thành công của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 cho may mắn thì rõ ràng là chưa đủ.

Bóng đá luôn có những khoảnh khắc không thể dự đoán. Một cú chạm bóng, một tình huống áp sát hay sức ép liên tục trong vòng cấm đều có thể tạo ra sai lầm từ đối phương. Vì thế, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc đối thủ đưa bóng vào lưới nhà, mà còn ở việc đội tuyển Việt Nam đã tạo ra đủ sức ép để những khoảnh khắc ấy xuất hiện.

HLV Kim Sang Sik "cháy" hết mình ở lễ trao giải AFF Cup 2026

Phía sau “may mắn” là những tháng ngày xa gia đình

Đằng sau thành công của Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam cũng là câu chuyện về những hy sinh rất đời thường. Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đóng quân và tập luyện tại Incheon. Trong khi đó, gia đình Kim Sang Sik sinh sống ở Busan. Khoảng cách địa lý khiến ông không có nhiều cơ hội gặp người thân trong thời gian tập trung cùng đội tuyển.

Đặc biệt, đây là khoảng thời gian có ý nghĩa với gia đình Kim Sang Sik khi con trai ông vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. “Con trai tôi vừa xuất ngũ. Sau 1 năm 8 tháng, tôi mới có dịp gặp lại con trai”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Khoảng thời gian 1 năm 8 tháng không phải quãng thời gian ngắn đối với bất kỳ người cha nào. Trong khi con trai thực hiện nghĩa vụ quân sự, Kim Sang Sik cũng bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp khi sang Việt Nam dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Thầy Kim nhận được sự yêu mến của các cầu thủ và người hâm mộ

“Hay là ở lại Việt Nam luôn nhỉ?”

Tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho Kim Sang Sik không chỉ được thể hiện trên khán đài. Thành công liên tiếp của đội tuyển cũng khiến gia đình ông cảm nhận rõ hơn sức nóng và sự yêu mến mà người dân Việt Nam dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Kim Sang Sik kể rằng vợ ông từng vui vẻ hỏi một câu khiến ông không khỏi xúc động: “Người dân Việt Nam yêu mến anh như thế này thì hay là ở lại Việt Nam luôn nhỉ?”. Ông cũng đáp lại một cách hóm hỉnh: “Giá nhà ở Hà Nội cao quá, không mua nổi!”.

Từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã từng bước tạo dựng dấu ấn bằng những danh hiệu liên tiếp. Thành công tại ASEAN Cup 2026 tiếp tục củng cố hình ảnh của Kim Sang Sik như một trong những HLV nước ngoài để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất tại bóng đá Việt Nam.