Nóng nhất thể thao sáng 29/8: HLV Mouratoglou chỉ ra điểm yếu của Alcaraz ở US Open

HLV Mouratoglou chỉ ra điểm yếu của Alcaraz ở US Open

Carlos Alcaraz chuẩn bị trở lại nội dung đơn tại US Open sau hơn 4 tháng vắng bóng vì chấn thương cổ tay phải. Tay vợt 23 tuổi bỏ lỡ hàng loạt giải đấu, trong đó có Roland Garros, Wimbledon và Cincinnati.

Alcaraz nhận được kỳ vọng lớn ở US Open 2026

Dù vậy, kỳ vọng dành cho Alcaraz vẫn rất lớn khi anh là đương kim vô địch US Open, sở hữu 7 Grand Slam và từng vô địch Australian Open 2026. Sau khi Jannik Sinner rút lui vì chấn thương, Alcaraz càng được xem là ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, Patrick Mouratoglou cảnh báo vấn đề nằm ở khả năng duy trì sự ổn định trong những thời điểm sa sút.

HLV Patrick Mouratoglou cho rằng trận đầu tiên sẽ giúp đánh giá chính xác hơn khả năng của Carlos Alcaraz tại US Open. Nhà cầm quân người Pháp không nghi ngờ đẳng cấp đỉnh cao của tay vợt Tây Ban Nha, mà quan tâm đến “mức thấp nhất” trong màn trình diễn của anh.

Djokovic khiến người hâm mộ lo lắng trước US Open

Novak Djokovic bất ngờ kết thúc sớm buổi tập tại New York khi chỉ thi đấu 3 game cùng Zizou Bergs. Động thái này làm dấy lên những lo ngại về tình trạng thể lực của tay vợt Serbia trước US Open.

Djokovic đang hướng tới Grand Slam thứ 25 và được xem là ứng viên hàng đầu sau khi Jannik Sinner rút lui. Tuy nhiên, anh từng gặp vấn đề thể lực trong điều kiện nắng nóng tại Cincinnati Open và bị Thiago Agustin Tirante loại ngay vòng đầu. Djokovic vẫn có thêm trải nghiệm thi đấu khi đánh đôi nam nữ cùng Aryna Sabalenka, nhưng hai người đã thất bại.

Umar Nurmagomedov gọi Merab Dvalishvili là “kẻ hay khóc”

Umar Nurmagomedov đã lên tiếng đáp trả Merab Dvalishvili sau những phát biểu mới nhất của cựu vô địch UFC. Nurmagomedov tỏ ra khó chịu khi Dvalishvili liên tục nhắc đến anh trên truyền thông và yêu cầu đối thủ nếu có vấn đề thì hãy nói trực tiếp.

Dvalishvili chuẩn bị đấu Petr Yan trong trận tranh đai hạng gà tại UFC 333, còn Nurmagomedov sẽ đối đầu Song Yadong tại UFC Shanghai. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Dvalishvili gọi quản lý của Nurmagomedov, Rizvan Magomedov, là người “đầy mưu mẹo”. Đáp lại, Nurmagomedov đặt cho đối thủ biệt danh mới: “Lúc nào cũng khóc”.

Tsunoda gửi thông điệp tới các đội F1: “Hãy gọi cho tôi”

Yuki Tsunoda đang tìm kiếm cơ hội trở lại đội hình chính F1 mùa 2027 sau màn trình diễn tích cực tại Dutch Grand Prix. Tay đua Nhật Bản được Racing Bulls gọi thay Liam Lawson và lập tức gây ấn tượng dù chưa từng lái thế hệ xe mới.

Tsunoda giành vị trí xuất phát thứ 12, chỉ chậm hơn đồng đội Arvid Lindblad 0,1 giây, trước khi cán đích thứ 11 trong cuộc đua chính. Sau chặng đua, Tsunoda công khai mong muốn biến cơ hội tạm thời thành suất đua chính thức mùa tới. Anh thậm chí gửi thông điệp thẳng tới các đội F1: “Hãy gọi cho tôi”.

UFC Shanghai: Hai võ sĩ lỡ cân nhưng trận đấu vẫn diễn ra

Buổi cân chính thức trước UFC Shanghai chứng kiến hai võ sĩ hạng rơm Xiong Jingnan và Julia Polastri đều vượt giới hạn. Xiong nặng 117 pound, hơn chuẩn 1 pound, trong khi Polastri đạt 118,5 pound, vượt 2,5 pound. UFC xác nhận cả hai không bị phạt và trận đấu vẫn diễn ra theo thể thức catchweight.

Ở hạng ruồi, Andre Lima cũng lỡ cân khi đạt 127 pound, hơn giới hạn 1 pound. Lima bị phạt 20% tiền thù lao nhưng vẫn thi đấu với Namsrai Batbayar. Đây là lần thứ hai Lima không đạt trọng lượng tại UFC, sau sự cố tương tự năm 2024.