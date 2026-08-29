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Đỗ Hoàng Hên vẫn choáng với chức vô địch

Sự kiện: AFF Cup 2026

Lais Machado - bạn gái Đỗ Hoàng Hên - cho biết cả hai đang tận hưởng từng phút giây sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Về phần Hoàng Hên, tiền đạo mang áo số 10 còn nguyên cảm xúc choáng ngợp vì khung cảnh trên sân Mỹ Đình hôm 26/8.

Lais Machado chụp lại khoảnh khắc Hoàng Hên cùng đội tuyển giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trong lần đầu tham dự giải đấu số một của bóng đá khu vực, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil trở thành nhà vô địch. "Hoàng Hên nói với tôi, anh ấy xúc động và tự hào vì điều này. Hên nhấn mạnh chức vô địch là thành quả cho sự nỗ lực, tận tụy cống hiến của từng cầu thủ", Lais chia sẻ cùng PV Tiền Phong.

Lais Machado chụp lại khoảnh khắc Hoàng Hên cùng đội tuyển giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trong lần đầu tham dự giải đấu số một của bóng đá khu vực, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil trở thành nhà vô địch. "Hoàng Hên nói với tôi, anh ấy xúc động và tự hào vì điều này. Hên nhấn mạnh chức vô địch là thành quả cho sự nỗ lực, tận tụy cống hiến của từng cầu thủ", Lais chia sẻ cùng PV Tiền Phong.

"Hoàng Hên luôn cảm thấy vinh dự vì được khoác lên màu áo đỏ của tuyển Việt Nam. Mọi chuyện còn tuyệt vời hơn khi anh ấy được đóng góp một phần công sức, mang lại niềm vui cho hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam. Hên vẫn thấy choáng ngợp vì chức vô địch và sức nóng của đội tuyển trên sân Mỹ Đình hôm đó", Lais chia sẻ.
"Hoàng Hên luôn cảm thấy vinh dự vì được khoác lên màu áo đỏ của tuyển Việt Nam. Mọi chuyện còn tuyệt vời hơn khi anh ấy được đóng góp một phần công sức, mang lại niềm vui cho hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam. Hên vẫn thấy choáng ngợp vì chức vô địch và sức nóng của đội tuyển trên sân Mỹ Đình hôm đó", Lais chia sẻ.
"Hoàng Hên luôn cảm thấy vinh dự vì được khoác lên màu áo đỏ của tuyển Việt Nam. Mọi chuyện còn tuyệt vời hơn khi anh ấy được đóng góp một phần công sức, mang lại niềm vui cho hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam. Hên vẫn thấy choáng ngợp vì chức vô địch và sức nóng của đội tuyển trên sân Mỹ Đình hôm đó", Lais chia sẻ.
Bạn gái tiền đạo Hoàng Hên là một trong những nàng WAGs hot nhất hiện tại ở tuyển Việt Nam. Từ ASEAN Cup 2026, nhiều CĐV đổ xô tìm kiếm thông tin của Lais, giúp trang cá nhân của cô tăng tương tác vượt trội. Trước giải đấu, bài đăng của Lais nhận về vài trăm lượt tương tác. Bài đăng mới nhất của cô hút hơn 3.000 tương tác.
Bạn gái tiền đạo Hoàng Hên là một trong những nàng WAGs hot nhất hiện tại ở tuyển Việt Nam. Từ ASEAN Cup 2026, nhiều CĐV đổ xô tìm kiếm thông tin của Lais, giúp trang cá nhân của cô tăng tương tác vượt trội. Trước giải đấu, bài đăng của Lais nhận về vài trăm lượt tương tác. Bài đăng mới nhất của cô hút hơn 3.000 tương tác.
Bạn gái tiền đạo Hoàng Hên là một trong những nàng WAGs hot nhất hiện tại ở tuyển Việt Nam. Từ ASEAN Cup 2026, nhiều CĐV đổ xô tìm kiếm thông tin của Lais, giúp trang cá nhân của cô tăng tương tác vượt trội. Trước giải đấu, bài đăng của Lais nhận về vài trăm lượt tương tác. Bài đăng mới nhất của cô hút hơn 3.000 tương tác.
Lais và Hoàng Hên lần đầu gặp nhau vào năm 2023, tại quê nhà Brazil. Sau đó, bộ đôi gắn bó khăng khít. Lais sang Việt Nam, ở cạnh Hoàng Hên và chăm lo từng bữa ăn cho bạn trai. Cô đã đồng hành với Hoàng Hên đi qua các cột mốc quan trọng như nhận quyết định nhập tịch Việt Nam, ký hợp đồng với CLB Hà Nội và khoác áo đội tuyển, dự ASEAN Cup 2026.
Lais và Hoàng Hên lần đầu gặp nhau vào năm 2023, tại quê nhà Brazil. Sau đó, bộ đôi gắn bó khăng khít. Lais sang Việt Nam, ở cạnh Hoàng Hên và chăm lo từng bữa ăn cho bạn trai. Cô đã đồng hành với Hoàng Hên đi qua các cột mốc quan trọng như nhận quyết định nhập tịch Việt Nam, ký hợp đồng với CLB Hà Nội và khoác áo đội tuyển, dự ASEAN Cup 2026.
Lais và Hoàng Hên lần đầu gặp nhau vào năm 2023, tại quê nhà Brazil. Sau đó, bộ đôi gắn bó khăng khít. Lais sang Việt Nam, ở cạnh Hoàng Hên và chăm lo từng bữa ăn cho bạn trai. Cô đã đồng hành với Hoàng Hên đi qua các cột mốc quan trọng như nhận quyết định nhập tịch Việt Nam, ký hợp đồng với CLB Hà Nội và khoác áo đội tuyển, dự ASEAN Cup 2026.

Về phần Hoàng Hên, tiền đạo của CLB Hà Nội vừa trải qua giải đấu rực sáng cùng tuyển Việt Nam. Anh góp công trực tiếp cho bàn gỡ hòa 1-1 của Việt Nam trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình, sau khi dứt điểm khiến thủ môn đối phương đá phản lưới.

Về phần Hoàng Hên, tiền đạo của CLB Hà Nội vừa trải qua giải đấu rực sáng cùng tuyển Việt Nam. Anh góp công trực tiếp cho bàn gỡ hòa 1-1 của Việt Nam trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình, sau khi dứt điểm khiến thủ môn đối phương đá phản lưới.

Hoàng Hên ăn mừng cảm xúc sau tình huống giúp Việt Nam ghi bàn. Màn tỏa sáng của tiền đạo mang áo số 10 giúp đội tuyển gượng dậy trong tình thế khó khăn nhất. Đây cũng là "cú hích" tinh thần cho Hoàng Hên sau quãng thời gian đầu trận chơi mờ nhạt.
Hoàng Hên ăn mừng cảm xúc sau tình huống giúp Việt Nam ghi bàn. Màn tỏa sáng của tiền đạo mang áo số 10 giúp đội tuyển gượng dậy trong tình thế khó khăn nhất. Đây cũng là "cú hích" tinh thần cho Hoàng Hên sau quãng thời gian đầu trận chơi mờ nhạt.
Hoàng Hên ăn mừng cảm xúc sau tình huống giúp Việt Nam ghi bàn. Màn tỏa sáng của tiền đạo mang áo số 10 giúp đội tuyển gượng dậy trong tình thế khó khăn nhất. Đây cũng là "cú hích" tinh thần cho Hoàng Hên sau quãng thời gian đầu trận chơi mờ nhạt.

Sau Xuân Son, Hoàng Hên là tuyển thủ nhập tịch tiếp theo chiếm lấy tình cảm đặc biệt từ CĐV. Đẳng cấp chơi bóng và sự nhiệt huyết giúp Hoàng Hên được yêu mến.

Sau Xuân Son, Hoàng Hên là tuyển thủ nhập tịch tiếp theo chiếm lấy tình cảm đặc biệt từ CĐV. Đẳng cấp chơi bóng và sự nhiệt huyết giúp Hoàng Hên được yêu mến.

"Đây chắc chắn là khoảnh khắc quan trọng, mãi mãi khắc ghi trong trái tim của Hoàng Hên", Lais nói. Cô thay mặt bạn trai, chuyển lời cảm ơn đến tình cảm từ CĐV Việt Nam dành cho tiền đạo gốc Brazil.

"Đây chắc chắn là khoảnh khắc quan trọng, mãi mãi khắc ghi trong trái tim của Hoàng Hên", Lais nói. Cô thay mặt bạn trai, chuyển lời cảm ơn đến tình cảm từ CĐV Việt Nam dành cho tiền đạo gốc Brazil.

Cầu thủ có tên Hoàng Hên đặc biệt nhất tuyển Việt Nam
Cầu thủ có tên Hoàng Hên đặc biệt nhất tuyển Việt Nam

Đường kiến tạo để Quang Hải ghi bàn vào lưới Thái Lan đưa Đỗ Hoàng Hên trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi khoác áo tuyển Việt Nam, tiền vệ gốc Brazil...

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Theo Hương Ly - Như Ý ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 00:17 AM (GMT+7)
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