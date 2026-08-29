Đỗ Hoàng Hên vẫn choáng với chức vô địch
Lais Machado - bạn gái Đỗ Hoàng Hên - cho biết cả hai đang tận hưởng từng phút giây sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Về phần Hoàng Hên, tiền đạo mang áo số 10 còn nguyên cảm xúc choáng ngợp vì khung cảnh trên sân Mỹ Đình hôm 26/8.
Lais Machado chụp lại khoảnh khắc Hoàng Hên cùng đội tuyển giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trong lần đầu tham dự giải đấu số một của bóng đá khu vực, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil trở thành nhà vô địch. "Hoàng Hên nói với tôi, anh ấy xúc động và tự hào vì điều này. Hên nhấn mạnh chức vô địch là thành quả cho sự nỗ lực, tận tụy cống hiến của từng cầu thủ", Lais chia sẻ cùng PV Tiền Phong.
Về phần Hoàng Hên, tiền đạo của CLB Hà Nội vừa trải qua giải đấu rực sáng cùng tuyển Việt Nam. Anh góp công trực tiếp cho bàn gỡ hòa 1-1 của Việt Nam trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình, sau khi dứt điểm khiến thủ môn đối phương đá phản lưới.
Sau Xuân Son, Hoàng Hên là tuyển thủ nhập tịch tiếp theo chiếm lấy tình cảm đặc biệt từ CĐV. Đẳng cấp chơi bóng và sự nhiệt huyết giúp Hoàng Hên được yêu mến.
"Đây chắc chắn là khoảnh khắc quan trọng, mãi mãi khắc ghi trong trái tim của Hoàng Hên", Lais nói. Cô thay mặt bạn trai, chuyển lời cảm ơn đến tình cảm từ CĐV Việt Nam dành cho tiền đạo gốc Brazil.
Đường kiến tạo để Quang Hải ghi bàn vào lưới Thái Lan đưa Đỗ Hoàng Hên trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi khoác áo tuyển Việt Nam, tiền vệ gốc Brazil...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/08/2026 00:17 AM (GMT+7)