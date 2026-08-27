Quang Hải và Đình Bắc chờ "phá lưới" Patrick Lê Giang sau danh hiệu AFF Cup

Ít ngày sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Quang Hải, Đình Bắc và nhiều tuyển thủ sẽ trở lại guồng quay cấp CLB. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM tại Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 lúc 18h ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy.

Quảng Hải (số 19) và Đình Bắc (số 9) chỉ nghỉ 1 ngày trước khi bước vào tập luyện để chơi trận tranh siêu cúp 2025/26. Ảnh Tuấn Hữu

Hai nhà vô địch tranh siêu cúp

Trận siêu cúp được giới thiệu tại cuộc họp báo ngày 27/8 ở Hà Nội, do báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty Cổ phần Tiền Phong phối hợp tổ chức.

Cuộc so tài là màn đụng độ giữa Công an Hà Nội, nhà vô địch V-League 2025/26, và Công an TPHCM, đội đăng quang cúp quốc gia 2025/26. Trận đấu cũng khép lại mùa giải 2025/26 và mở màn cho mùa bóng chuyên nghiệp 2026/27.

Sức hút của cuộc đối đầu càng lớn khi diễn ra ngay sau ASEAN Cup 2026. Công an Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ như Văn Hậu, Việt Anh, Thành Long, Văn Đô, Quang Hải và Đình Bắc. Bên kia chiến tuyến, Patrik Lê Giang là chốt chặn đáng chú ý trong khung thành Công an TPHCM, tiền đạo Tiến Linh, hay cầu thủ Việt Kiều vừa có quốc tịch Việt Nam, Williams Minh Hoàng.

Đáng chờ đợi nhất là màn so tài giữa Quang Hải, Đình Bắc và Patrik Lê Giang. Những cầu thủ vừa trải qua hành trình dài cùng đội tuyển sẽ phải nhanh chóng chuyển trạng thái để hướng tới một danh hiệu mới.

Quang Hải, Đình Bắc có đấu Patrik Lê Giang?

Công an Hà Nội bước vào trận đấu với tư cách đội đang giữ Siêu cúp. Mùa trước, đội bóng Thủ đô đã giành danh hiệu này và đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch.

Ở V-League 2025/26, Công an Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội khi đăng quang trước 3 vòng đấu. Đội bóng của HLV Alexandré Polking giành 64 điểm sau 26 trận, gồm 20 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 2 thất bại. Họ ghi 58 bàn, nhiều nhất giải, đồng thời chỉ nhận 22 bàn thua.

Tuy nhiên, bài toán khiến HLV Polking quan tâm nhất là thể trạng của nhóm tuyển thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.

Theo nhà cầm quân người Brazil, 6 cầu thủ Công an Hà Nội đã xa CLB khoảng 2 tháng để tập trung đội tuyển. Sau ngày 27/8 nghỉ ngơi và mừng chiến thắng, nhóm này sẽ trở lại tập luyện từ ngày 28/8.

HLV Polking chưa xác nhận sẽ sử dụng toàn bộ các tuyển thủ. Ông cần trực tiếp đánh giá thể trạng từng người, bởi có cầu thủ vừa chơi trọn 90 phút, trong khi một số khác chỉ thi đấu khoảng 30 phút hoặc ít hơn tại ASEAN Cup.

Vì vậy, khả năng Quang Hải và Đình Bắc đá chính vẫn bỏ ngỏ. Nếu được trao cơ hội, hai tuyển thủ chắc chắn trở thành mối đe dọa lớn đối với khung thành Patrik Lê Giang.

Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam và Slovakia sẽ phải đối mặt với hàng công giàu sức tấn công của nhà vô địch V.League, trong đó có những đồng đội vừa cùng đội tuyển Việt Nam trải qua giải đấu thành công.

Trận đấu được chờ đợi giữa hai đội bóng ngành Công an

Công an TPHCM khát khao viết lịch sử

Trong khi Công an Hà Nội hướng tới việc bảo vệ danh hiệu, Công an TPHCM đứng trước cơ hội lần đầu nâng cao Siêu cúp.

Đội bóng phía Nam gây ấn tượng tại cúp quốc gia 2025/26 khi lần lượt vượt qua CLB TPHCM 3-0, Trường Tươi Đồng Nai 1-0 và Thép Xanh Nam Định 4-2 ở bán kết. Tại chung kết, Công an TPHCM đánh bại Ninh Bình 2-1 ngay trên sân Ninh Bình Arena để lần đầu đăng quang.

Sau chức vô địch, đội bóng này có cơ hội tiếp tục tạo dấu ấn ở siêu cúp. Đây cũng là lần trở lại trận tranh danh hiệu này sau 25 năm.

Năm 1999, Công an TP.HCM thua Thể Công 0-3 trong trận siêu cúp đầu tiên. Hai năm sau, họ hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 ở lượt đi trên sân Thống Nhất nhưng thua 0-2 tại sân Vinh, qua đó thất bại chung cuộc 1-3.

HLV Diles Athanasios Arthur đánh giá cao Công an Hà Nội và dành sự tôn trọng cho HLV Polking. Ông đồng thời kỳ vọng Hàng Đẫy sẽ được lấp đầy trong trận đấu đặc biệt này.

Tại họp báo, HLV Arthur cũng xác nhận Công an TPHCM không đàm phán với cựu tiền vệ Manchester United Juan Mata. Ông thừa nhận có quan hệ tốt với Mata sau thời gian từng dẫn dắt cầu thủ người Tây Ban Nha, nhưng khẳng định thông tin hai bên thương lượng chỉ là tin đồn.

Buổi lễ diễn ra vào chiều 27/8 tại Hà Nội