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Chủ tịch FIFA nói gì về bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt ở Việt Nam?

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ấn tượng với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

   

Gianni Infantino gửi thông điệp về bóng đá Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino đã dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, đồng thời trao cúp cho đội tuyển Việt Nam sau khi bảo vệ thành công chức vô địch.

Chứng kiến gần 39.000 khán giả ở sân Mỹ Đình đã tạo ra bầu không khí lễ hội, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã không giấu nổi sự bất ngờ. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Gianni Infantino cho biết: “Thật tuyệt vời khi được có mặt tại Hà Nội, Việt Nam, trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 và được trải nghiệm bầu không khí cuồng nhiệt bên trong sân vận động chật kín khán giả.

Chủ tịch FIFA trao cúp cho Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Chủ tịch FIFA trao cúp cho Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Hàng triệu người dân Việt Nam ăn mừng khi đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Đội tuyển Thái Lan cũng xứng đáng nhận được sự ghi nhận lớn khi chiến đấu kiên cường và tạo nên trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn trong trận lượt về”.

Ông Gianni Infantino nhấn mạnh: “Những khoảnh khắc như thế này thể hiện tinh thần mà FIFA hướng tới, khi chúng tôi tiếp tục phối hợp với các liên đoàn thành viên FIFA để phát triển bóng đá và đưa những điều tốt đẹp nhất của môn thể thao này đến mọi nơi trên thế giới”.

Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên ông tới Việt Nam vào tháng 2/2018, trong chuyến thăm và làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời tới thăm Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

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Theo Yến Hoàng/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 15:34 PM (GMT+7)
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