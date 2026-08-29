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Gần 700 ngày bất bại của tuyển Việt Nam cùng HLV Kim Sang-sik

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026 HLV Kim Sang Sik

TPO - Bắt đầu từ trận hòa Ấn Độ 1-1 (ngày 12/10/2024), tuyển Việt Nam đã trải qua 685 ngày bất bại với 22 chiến thắng và 4 hòa. Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ảnh: Như Ý.

Ảnh: Như Ý.

Chuỗi 26 trận bất bại của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik bắt đầu từ trận giao hữu với Ấn Độ. Sau đó, thầy trò HLV Kim duy trì thành tích bất bại trong gần 2 năm, đi qua một loạt đấu trường như ASEAN Cup 2024, vòng loại Asian Cup 2027, ASEAN Cup 2026 và nhiều trận giao hữu quốc tế.

Chuỗi bất bại của Việt Nam tưởng chừng đã chấm dứt sau trận thua 0-4 trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Tuy nhiên, Malaysia bị LĐBĐ châu Á xử thua 0-3 vì đưa ra sân 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Thầy trò HLV Kim tiếp tục chuỗi bất bại và duy trì thành tích không thua cho đến hết chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Gần 2 năm qua, Việt Nam đánh bại Thái Lan 3 lần, hạ Malaysia 3 lần (bao gồm trận được xử thắng ở vòng loại Asian Cup 2027). "Các chiến binh sao vàng" tiếp tục gieo sầu cho đối thủ ở khu vực như Indonesia (2 lần, vòng bảng ASEAN Cup 2024 và 2026), Campuchia, Lào, Myanmar và Singapore. Việt Nam đánh bại Nepal và Bangladesh ở vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim đánh bại các đồng nghiệp nổi tiếng ở bóng đá châu Á như Shin Tae-yong (Indonesia, ASEAN Cup 2024), Masatada Ishii (Thái Lan, ASEAN Cup 2024), John Herdman (Indonesia, ASEAN Cup 2026) và mới nhất là Anthony Hudson của Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026.

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 khởi đầu cho triều đại thành công của ông Kim ở Việt Nam. Sau đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đưa bóng đá Việt Nam chinh phục thêm mục tiêu lớn như HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, giành hạng 4 VCK U23 châu Á 2026, góp mặt ở VCK Asian Cup 2027 và bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026.

HLV Kim là thuyền trưởng duy nhất của bóng đá Việt Nam đưa đội tuyển vô địch ASEAN Cup 2 kỳ liên tiếp.

Sau ASEAN Cup 2026, hành trình của HLV Kim cùng đội tuyển được tiếp tục với giải đấu FIFA ASEAN Cup. So với ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup là thách thức lớn gấp nhiều lần cho thầy trò ông Kim vì Thái Lan và Indonesia triệu tập đội hình mạnh nhất.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 10:08 AM (GMT+7)
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