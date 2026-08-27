ĐT Việt Nam sẽ "tái đấu" ĐT Thái Lan ngay trong tháng 9, giải đấu nào đang chờ?

Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10, trong khung thời gian FIFA Days. Đây là lần đầu tiên giải đấu khu vực Đông Nam Á được FIFA trực tiếp quản lý, tách biệt với ASEAN Championship - giải đấu mà Việt Nam vừa lên ngôi vô địch. Các trận đấu của Division 1 được tổ chức tại Indonesia.

ĐT Việt Nam góp mặt ở Division 1, nằm tại bảng B cùng ĐT Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đây cũng là bảng đấu đáng chú ý nhất khi ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan vừa trải qua hai trận Chung kết ASEAN Cup 2026 đầy kịch tính.

ĐT Việt Nam bảo toàn ngôi vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: Quang Tiến)

Điểm đặc biệt của FIFA ASEAN Cup là giải đấu nằm trọn trong lịch FIFA Days, giúp các đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu ở các câu lạc bộ nước ngoài. Kết quả các trận đấu cũng được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của các trận thuộc FIFA Days.

(Ảnh: VFF)

FIFA ASEAN Cup 2026 có 14 đội tuyển, gồm 11 đội Đông Nam Á và 3 khách mời. Với ĐT Việt Nam, giải đấu này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc so tài khu vực. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục tích lũy điểm số FIFA và duy trì đà thăng tiến sau hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Đáng chờ đợi nhất vẫn là màn tái đấu với ĐT Thái Lan. Chỉ vài tuần sau trận Chung kết tại sân Mỹ Đình, hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á sẽ lại đứng ở hai bên chiến tuyến. Lần này, cuộc đối đầu diễn ra trong một giải đấu mới do FIFA quản lý và có ý nghĩa trực tiếp với hành trình chinh phục ngôi vương.

ASEAN Cup 2026 đã khép lại, nhưng cuộc đua giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan thì chưa dừng lại. Cuối tháng 9 tới, người hâm mộ sẽ lại có dịp chứng kiến màn tái đấu giữa nhà vô địch và Á quân khu vực Đông Nam Á.