Sắc vóc bạn gái thủ môn Patrik Lê Giang

Sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, Hoàng Oanh xuống sân chia vui với Patrik Lê Giang. Thủ môn sinh năm 1992 hôn bạn gái trước khi cả hai nâng cúp vô địch. Sau khi công khai yêu đương, MC Hoàng Oanh lên xu hướng tìm kiếm. Dữ liệu Google Trends ghi nhận "MC Hoàng Anh" có hơn 20.000 lượt tìm kiếm và tăng 1.000%. Mức độ quan tâm dành cho nữ MC tăng trên 5.000%. Những cụm từ liên quan đến cô và Patrik Lê Giang đồng loạt tăng mạnh.

Hoàng Oanh sinh năm 1990, tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh. Cô cao 1,67 m, được chú ý từ khi giành giải nhất Hot VTeen 2006 ở tuổi 16. Sáu năm sau, người đẹp đoạt ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 cùng ba giải phụ gồm Thí sinh có mái tóc đẹp, Thí sinh có bộ ảnh ấn tượng và Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Cô theo học khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Nền tảng ngoại ngữ giúp người đẹp theo đuổi vai trò MC song ngữ, tham gia nhiều chương trình truyền hình và sự kiện. Hoàng Oanh chia sẻ cô dành phần lớn tuổi trẻ để làm việc, thay vì dựa vào danh hiệu để làm nghề.

Trong một lần chia sẻ về nghề MC, Hoàng Oanh cho biết một ngày làm việc của MC thường bắt đầu bằng việc tập chương trình, tiếp đó là trang điểm, chuẩn bị trang phục và hoàn thiện nội dung trước khi xuất hiện vào buổi tối.

Ngoài dẫn chương trình, Hoàng Oanh từng được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tin tưởng giao vai chính trong phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ, xuất hiện trong các phim như Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba, Bộ ba rắc rối và Biệt đội rất ổn.

Năm 2019, Hoàng Oanh kết hôn, sau đó sinh con trai năm 2020. Đến năm 2022, cô ly hôn chồng doanh nhân người Mỹ. Sau hai năm tạm dừng sự nghiệp để sang Singapore sống và chăm con, cô về Việt Nam bắt đầu lại công việc. Hoàng Oanh từng lo khán giả không còn nhớ mình, các nhà sản xuất và đạo diễn chương trình lớn đã tìm được người thay thế.

Tháng 7, Hoàng Oanh đưa con trai dự chương trình thời trang tại TPHCM. Đây là lần hiếm hoi con trai cô xuất hiện trước truyền thông. Nữ MC cho biết con trai thích nhất hình ảnh mẹ giản dị ở nhà và kể chuyện cho con trước khi ngủ, thay vì những lúc cô diện váy áo lộng lẫy trên sân khấu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Oanh nói giai đoạn đầu sau ly hôn đặt ra áp lực lớn về tài chính và sức khỏe tinh thần. Cô mất khoảng hai năm để bắt nhịp lại với công việc và đến cuối năm 2025 mới cảm thấy hoàn toàn trở lại là chính mình.

Hoàng Oanh chia sẻ việc một mình nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng. Cô học cách không còn yếu đuối, kiểm soát cảm xúc và đặt trách nhiệm gia đình lên hàng đầu.

Nữ MC nói cô chú ý đến sức khỏe nhiều hơn sau khi làm mẹ, không còn thức khuya làm việc như trước. Cô ngủ sớm, tập thể dục, ở nhà ít nhất ba buổi tối/tuần cùng con. Điều cô lo lắng nhất là bản thân đổ bệnh, không thể chăm sóc con trai.

Dịp Valentine năm nay, Hoàng Oanh cho biết cô đã có tình yêu mới. Nữ MC đăng ảnh nắm tay người đàn ông giấu mặt và viết: “Thanks universe you are here” - cảm ơn vũ trụ vì anh đã ở đây. Khán giả soi được nhiều chi tiết người đàn ông trong bức ảnh trên là Patrik Lê Giang. Hoàng Oanh cho biết bạn trai trân trọng, đối xử tử tế với gia đình cô.

Trước khi công khai, Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang để lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò. Cuối năm 2025, nữ MC có chuyến đi đến Slovakia - quê hương của thủ môn. Tháng 7/2026, cô xuất hiện trên khán đài sân Thái Nguyên trong trận ra mắt tuyển Việt Nam của Patrik. Đến chung kết ASEAN Cup, Hoàng Oanh mặc áo in tên và số 1 của anh, ngồi cùng người thân nam thủ môn.