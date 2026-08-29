Nữ tay đua quyến rũ nhất thế giới mặc bikini bé xíu, khiến fan đứng ngồi không yên

Màn xuất hiện lộng lẫy của Lindsay Brewer tại sự kiện thời trang cao cấp

Lindsay Brewer vừa khiến người hâm mộ trên mạng xã hội Instagram phải trầm ồ với bài đăng mới nhất. Cô cùng một người bạn đã tự tin thả dáng trong những bộ đầm quyến rũ tại sự kiện sang trọng của thương hiệu Yves Saint Laurent.

Nữ tay đua quyến rũ nhất thế giới Lindsay Brewer lại tiếp tục gây sốt.

Cô diện chiếc váy trắng lộng lẫy tham dự một sự kiện thời trang danh giá.

Khi không thi đấu trên đường đua, nữ tay đua thường xuyên khiến người hâm mộ kinh ngạc bởi vóc dáng chuẩn cùng những bộ trang phục quyến rũ. Hiện tại cô đang tranh tài ở các giải đua Lamborghini Super Trofeo North America và GT3 Revival.

Đồng hành cùng cô tại sự kiện là cô bạn thân sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Người đẹp 29 tuổi diện chiếc váy màu trắng quyến rũ tại sự kiện làm đẹp đắt giá này. Xuất hiện bên cạnh cô là một người bạn thân thiết diện chiếc váy màu đen thanh lịch.

Hai người đẹp tỏ ra vô cùng thích thú và vui vẻ tại sự kiện.

Sức hút truyền thông và phản ứng cuồng nhiệt từ người hâm mộ

Lindsay Brewer chia sẻ bài đăng mới nhất cùng dòng trạng thái gửi lời cảm ơn đến thương hiệu thời trang vì đã mời cô tham dự sự kiện đặc biệt này.

Brewer, 29 tuổi, gần đây đã khoe trọn vóc dáng thiêu đốt ánh nhìn trong bộ bikini nhỏ nhắn.

Sở hữu tài khoản Instagram có tới 2,7 triệu người theo dõi, không có gì ngạc nhiên khi bài đăng của nữ tay đua nhanh chóng nhận về hàng loạt lời khen ngợi. Nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận có cánh dành cho tay đua quyến rũ nhất thế giới.

Cô đang trong kỳ nghỉ tuần trăng mật.

Các cổ động viên liên tục dành những lời khen ngợi như gọi cả hai là những cô nàng đáng yêu hay khen ngợi cô sở hữu vẻ đẹp như một thiên thần. Nhiều người hâm mộ khác đơn giản gửi lời khen ngợi trước nhan sắc xinh đẹp của cô.

Sự việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi cô kết hôn với bạn trai

Cô dường như rất tận hưởng khoảng thời gian này.