Video bóng đá Barcelona - Bilbao: Tuyệt đỉnh Raphinha, áp đảo toàn diện (La Liga)

Ngay từ đầu trận, Barcelona đã tạo ra sức ép cực lớn về phía khung thành của Bilbao. Hàng tá cơ hội được đoàn quân HLV Flick tạo ra, nhưng cũng phải đến phút 37, khác biệt mới tới.

Pedri chọc khe cực hay, Raphinha thoát xuống, vượt qua cả thủ môn đối phương để ghi bàn mở điểm cho Barcelona.

Raphinha ăn mừng

Có được bàn thắng, Barcelona càng chơi thăng hoa. Tiếc thay trong thời gian còn lại của hiệp một, Yamal lại không thể tận dụng được cơ hội để ghi thêm bàn thắng cho đội chủ sân Camp Nou.

Sang hiệp hai, Barcelona duy trì thế trận một chiều trước Bilbao. Cơ hội đến với đoàn quân HLV Flick nhiều đếm không xuể. Nhưng giống với hiệp một, thủ môn Simon chơi rất xuất sắc để liên tục cản phá.

Phải đợi tới phút 82, Barcelona mới ghi bàn nhân đôi cách biệt. Adeyemi căng ngang, Laporte ở phía trong truy cản không quá quyết liệt, qua đó tạo thời cơ để Fermin Lopez băng đến đá bồi tung lưới Bilbao.

Đây là bàn thắng cuối của trận đấu. Barcelona thắng chung cuộc 2-0 trước Bilbao, qua đó đòi lại ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid.

Tỷ số chung cuộc: Barcelona 2-0 Bilbao (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Barcelona: Raphinha 37' (Pedri), Fermin Lopez 82'

Đội hình xuất phát:

Barcelona: Joan Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Eric Garcia, Pedri, Bernal, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Gordon

Bilbao: Unai Simon, Johaneko, Yeray, Laporte, Rincon, Canales, Jauregizar, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta