Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu Hàn Quốc tranh giải 3: Bất ngờ lớn từ thầy Kim?

Hàng thủ xáo trộn vì chấn thương và thẻ phạt

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 lúc 22h ngày 23/1. Đây là trận đấu mang ý nghĩa khép lại hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải, nhưng lại đặt ra không ít thách thức về mặt nhân sự khi đội bóng áo đỏ không thể tung ra đội hình mạnh nhất.

Đội hình của U23 Việt Nam dự kiến có nhiều thay đổi ở trận gặp U23 Hàn Quốc.

Sự thay đổi bắt buộc và đáng lo ngại nhất nằm ở hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Việt Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng và Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ ở trận thua U23 Trung Quốc để lại khoảng trống mênh mông ở hàng thủ U23 Việt Nam.

Điều này khiến HLV Kim Sang Sik không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng bộ đôi dự bị Lê Văn Hà – Nguyễn Đức Anh, những cầu thủ ít được thi đấu tại giải năm nay. Việc phải lắp ghép cặp trung vệ mới trong trận gặp đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ như U23 Hàn Quốc chắc chắn là thách thức lớn, đồng thời là nỗi lo thường trực với ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Ở hai biên, khả năng cao HLV Kim Sang Sik cũng sẽ có điều chỉnh. Phi Hoàng (cầu thủ liên tiếp ngồi dự bị ở các trận đấu vừa qua) nhiều khả năng được trao cơ hội đá chính thay cho Văn Khang nhằm tăng cường năng lượng và khả năng hỗ trợ phòng ngự. Ở cánh đối diện, Anh Quân có thể là lựa chọn để thay thế vị trí của Minh Phúc đã có dấu hiệu quá tải.

Làm mới hàng tiền vệ và hàng công

Tại khu trung tuyến, Thái Sơn tiếp tục giữ vai trò “người không phổi” không thể thay thế. Tuy nhiên, Xuân Bắc - cầu thủ đã thi đấu với mật độ dày đặc nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ ngơi. Quốc Cường là phương án được cân nhắc để gia tăng sức tranh chấp và đảm bảo thể lực cho tuyến giữa.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc.

Trong bối cảnh trận đấu không còn áp lực buộc phải thắng bằng mọi giá, việc xoay tua nhân sự ở hàng tiền vệ được xem là lựa chọn hợp lý nhằm hạn chế rủi ro chấn thương cho các trụ cột. Trên hàng công, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm với Đình Bắc.

Tiền đạo này đã phải “gồng mình” thi đấu ở những trận trước và đang gặp vấn đề ở cơ háng. Việc tiếp tục sử dụng Đình Bắc trong trận tranh hạng ba tiềm ẩn nguy cơ lớn về mặt thể trạng. Thay vào đó, bộ ba Văn Thuận – Quốc Việt – Thanh Nhàn được dự đoán sẽ là những cái tên chơi cao nhất.

Đây đều là các cầu thủ có nền tảng thể lực dồi dào, khát khao thể hiện và chưa phải chịu tải lớn từ đầu giải. Sự mới mẻ, tốc độ và tinh thần chiến đấu của họ được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công U23 Việt Nam.

Trong bối cảnh không còn nhiều áp lực về thành tích, trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 được xem là dịp để HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho những nhân tố ít được ra sân. Một số trụ cột đã cày ải liên tục từ đầu giải nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi để tránh quá tải, chấn thương.

Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, U23 Việt Nam vẫn hướng tới việc khép lại hành trình tại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực. Quan trọng hơn cả, đây là dịp để các cầu thủ trẻ thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng, yếu tố đã trở thành dấu ấn xuyên suốt của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026.