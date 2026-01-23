Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức vắng mặt, HLV Kim Sang-sik “vá” hàng thủ U23 Việt Nam như thế nào?

Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức không thể ra sân và nỗi lo cho U23 Việt Nam

Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức cùng Nhật Minh là bộ ba hậu vệ cực kỳ ăn ý của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 cũng như những giải đấu khác trong năm 2025. Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức có thể hình tốt, khả năng công thủ toàn diện và luôn chứng tỏ được kinh nghiệm cũng như sự tin cậy cao với đồng đội.

Mặc dù vậy, ở vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức đã gặp vấn đề ngoài mong đợi. Đầu tiên, Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng trong hiệp một và phải rời sân. Thậm chí, với chấn thương được dự báo cần phải phẫu thuật và mất nhiều thời gian hồi phục, Nguyễn Hiểu Minh sẽ tạm chia tay sân cỏ khá lâu.

Nguyễn Hiểu Minh (nằm sân) và Phạm Lý Đức (số 3) không thể ra sân khi U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Về phía Phạm Lý Đức, anh đã có tình huống không đáng có ở hiệp hai khi phạm lỗi với cầu thủ U23 Trung Quốc và phải nhận thẻ đỏ. Với sự cố này, Phạm Lý Đức đương nhiên bị treo giò trong trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam.

Như vậy, U23 Việt Nam buộc phải so tài với U23 Hàn Quốc trong hoàn cảnh hàng thủ sẽ thi đấu chắp vá. HLV Kim Sang-sik vốn được khen ngợi có “ma thuật đen”, nhưng rõ ràng việc giải bài toán hàng phòng ngự là vô cùng nan giải đối với ông.

Theo danh sách đăng ký chính thức, U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026 với 6 hậu vệ gồm Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đức Anh và Lê Văn Hà. Trong đó, 3 cái tên Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh luôn mặc định đá chính.

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, sau khi Nguyễn Hiểu Minh rời sân, Nguyễn Đức Anh được chọn vào thay thế. Ngay lập tức, U23 Việt Nam gặp rắc rối khi khả năng phòng ngự không còn chặt chẽ. Nguyễn Đức Anh cho thấy sự non nớt, là điểm yếu của U23 Việt Nam và bị U23 Trung Quốc khai thác triệt để. Chính vì vậy, dù vào sân từ phút 32, nhưng đến phút 64, Nguyễn Đức Anh đã bị thay ra, khi U23 Việt Nam bị dẫn 2 bàn và buộc phải chơi tấn công trong tình thế không còn gì để mất.

Không chỉ Nguyễn Đức Anh, Lê Văn Hà cũng chẳng phải gương mặt có thể ngay lập tức tạo nên sự tin cậy. Người còn lại là Võ Anh Quân được vào sân nhiều hơn nhưng khả năng chơi ở vị trí trung vệ của anh lại không mang đến độ vững chắc.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải có những tính toán kỹ để U23 Việt Nam có được hàng thủ tốt nhất trong tình hình hiện tại. Ảnh: VFF

Nguyễn Nhật Minh đương nhiên sẽ phải gánh trọng trách nặng nề khi bên cạnh anh không có Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức. Vấn đề là HLV Kim Sang-sik sẽ sắp xếp sơ đồ 3 trung vệ với 2 cầu thủ nào cùng ra sân trong đội hình xuất phát với Nguyễn Nhật Minh? Có thể, Lê Văn Hà và cả Nguyễn Đức Anh đều được trao cơ hội bởi lựa chọn của HLV Kim Sang-sik không có nhiều. Thậm chí, nếu nhìn lên hàng tiền vệ để tìm ra một cái tên có thể trám vào vị trí trung vệ thì cũng không thấy ai có thể đảm đương trọng trách này dù chỉ ở mức tròn vai.

Với tình hình hiện tại, U23 Việt Nam rõ ràng đang lâm vào tình thế bất lợi đáng kể. Dẫu sao, ở trận tranh huy chương đồng, yếu tố tinh thần đôi khi mới đóng vai trò quan trọng hơn phẩm chất chuyên môn. Khi không còn chịu áp lực quá lớn, các cầu thủ vốn ngồi dự bị nhiều của U23 Việt Nam nếu được đá chính có thể sẽ chơi tự tin và phát huy tốt nhất khả năng, giúp đội bóng có được lối chơi ấn tượng trong trận đấu chia tay VCK U23 châu Á 2026.