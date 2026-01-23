Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công Phượng sắp ra sân trận đầu tiên cùng Đồng Nai mùa này

Sự kiện: Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam

Công Phượng nhiều khả năng sẽ ra sân trận đầu tiên cho Đồng Nai tại giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Từ đầu mùa, Công Phượng vẫn chưa thể ra sân trong màu áo Đồng Nai tại giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Nguyên nhân khiến Công Phượng vắng mặt trong thời gian đầu mùa là tập trung hồi phục chấn thương.

Công Phượng hoàn toàn sung sức trong thời gian gần đây (Ảnh: Đồng Nai FC)

Công Phượng hoàn toàn sung sức trong thời gian gần đây (Ảnh: Đồng Nai FC)

Trong thời gian gần đây, Công Phượng đã có thể tập luyện bình thường cùng cả đội nên nhiều khả năng sẽ ra sân khi giải hạng Nhất Quốc gia trở lại. Công Phượng sẽ có cơ hội ra sân chạm trán Khánh Hoà ngay trên sân nhà.

Đây là trận đấu rất quan trọng khi Đồng Nai chạm trán đội bóng nhì bảng là Khánh Hoà. Mùa này, Đồng Nai đặt mục tiêu vô địch giải hạng Nhất Quốc gia để giành suất lên hạng trực tiếp, thay vì phải tham dự trận play-off như mùa giải trước.

Trước đó trong trận giao hữu với Đại học Văn Hiến, Công Phượng đã trở lại thi đấu. Với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo trong trận đấu đó, Công Phượng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng nếu được ra sân trong trận gặp Khánh Hoà.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia:

30/1 16h00 Hồ Chí Minh City - Bắc Ninh

30/1 18h00 Phú Thọ - Quảng Ninh

31/1 16h00 Đồng Tháp - Quy Nhơn United

30/1 16h00 Long An - Trẻ PVF-CAND

30/1 18h00 Đồng Nai - Khánh Hòa

1/2 16h00 Đại Học Văn Hiến - Thanh Niên TP Hồ Chí Minh

Theo Như Đạt/VOV.VN

Nguồn: [Link nguồn]

22/01/2026 14:00 PM (GMT+7)
