Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Đình Bắc nghỉ ngơi

U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 trong bối cảnh nhiều khó khăn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải thực hiện những điều chỉnh chưa từng có về đội hình xuất phát ở giải đấu lần này.

Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng được cho nghỉ nếu không cần thiết phải mạo hiểm. Cầu thủ mang áo số 7 nén đau thi đấu ở trận tứ kết thắng U23 UAE. Điều này khiến anh không còn đạt thể trạng đủ tốt khi được tung vào sân trước U23 Trung Quốc, nhất là khi phải đối đầu với những cầu thủ cao lớn và thi đấu quyết liệt.

Người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Đình Bắc không còn đủ sức thực hiện những pha bứt tốc và dứt điểm như thường thấy. Do đó, khả năng Đình Bắc trở lại đội hình đá chính không cao, thậm chí có thể không vào sân.

U23 Việt Nam mất 2 trung vệ trụ cột là Hiểu Minh và Lý Đức.

Sự thay đổi bắt buộc chắc chắn xảy ra nằm ở hàng phòng ngự. U23 Việt Nam mất Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ đỏ). Huấn luyện viên Kim Sang-sik không có cách nào khác ngoài việc sử dụng Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh thay thế.

Ở trận đấu cuối cùng, cơ hội cũng có thể được trao cho Cao Văn Bình. Tại giải U23 châu Á 2026, hầu hết cầu thủ U23 Việt Nam được ra sân, chỉ trừ 2 thủ môn dự bị.

Trên hàng công, Ngọc Mỹ, Lê Phát thể hiện tốt khi được trao cơ hội và sẽ giữ được suất đá chính. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Công Phương không có phong độ tốt. Ông Kim Sang-sik có thể đưa Khuất Văn Khang trở lại vị trí hộ công và cho Nguyễn Phi Hoàng thay thế ở cánh trái.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc

Thủ môn: Cao Văn Bình;

Hậu vệ: Lê Văn Hà, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Khuất Văn Khang, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Lê Phát.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Chuỗi toàn thắng của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khép lại một cách bất ngờ tại vòng bán kết U23 châu Á 2026. Đội tuyển để thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3 trong một trận đấu mà đối thủ thi đấu đầy biến chuyển, trong khi thầy trò ông Kim lại không duy trì được phong độ vốn có.

Dù vậy, việc lọt vào top 4 của sân chơi châu lục vẫn được xem là thành quả vượt xa mong đợi đối với Khuất Văn Khang cùng các đồng đội. Thậm chí, thất bại trước U23 Trung Quốc còn có thể mang lại giá trị tích cực cho chặng đường phát triển của các cầu thủ trẻ. Những cú sảy chân ở giai đoạn này, sau những thành công ban đầu, là trải nghiệm cần thiết để họ trưởng thành hơn.

Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn về thể lực. Nền tảng thể chất của các cầu thủ suy giảm rõ rệt, dù huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thực hiện xoay vòng đội hình thường xuyên. Thực tế này cho thấy U23 Việt Nam đã thi đấu với cường độ tối đa, thậm chí vượt giới hạn để tiến sâu tại U23 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, chấn thương nghiêm trọng của Nguyễn Hiểu Minh cùng án treo giò do thẻ đỏ của Phạm Lý Đức khiến hàng thủ U23 Việt Nam chịu tổn thất lớn. Trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh. Tuy nhiên, vai trò then chốt của Hiểu Minh là điều rất khó bù đắp. Việc thiếu trung vệ mang áo số 4 khiến hệ thống phòng ngự suy yếu rõ rệt trong trận thua U23 Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc không tạo được ấn tượng mạnh tại giải đấu năm nay. Khả năng tấn công của họ thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, đội bóng do huấn luyện viên Lee Min-sung dẫn dắt chỉ là chưa đạt kỳ vọng nội bộ. Xét trên mặt bằng chung, U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá là đội có thực lực nhỉnh hơn và ở thế "cửa trên" so với U23 Việt Nam.