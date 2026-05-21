Tân vương Arsenal bị châm biếm thành "VARsenal": 2 lần thoát thẻ đỏ, 3 quyết định có lợi

Truyền thông Anh dậy sóng khi một hội đồng đánh giá độc lập của Premier League được cho là đã xác nhận ba quyết định sai lầm của trọng tài đều mang lợi thế, giúp ích cực lớn trong chiến tích vô địch của Arsenal ở mùa giải năm nay.

Những tình huống gây tranh cãi ấy xảy ra trong các chiến thắng sát nút của “Pháo thủ”. Và theo tính toán từ giới chuyên môn, các quyết định ấy có thể tạo ra sự chênh lệch tới sáu điểm trong cuộc đua vô địch với Manchester City.

Theo tờ The Sun, hội đồng chuyên trách đánh giá các tình huống quan trọng của Premier League đã thừa nhận ba sai sót lớn từ tổ trọng tài, tất cả đều mang lợi cho Arsenal trong mùa giải này.

Điểm đáng chú ý là cả ba trận đấu đều kết thúc với chiến thắng cách biệt đúng một bàn dành cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta. Điều đó khiến dư luận Anh cho rằng các quyết định nói trên đã tác động trực tiếp tới cục diện cuộc đua vô địch.

Tình huống đầu tiên xảy ra ở chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Everton hồi tháng 12 năm ngoái. Trong trận đấu này, trung vệ William Saliba bị cho là đã đá vào chân của Thierno Barry trong vòng cấm nhưng trọng tài chính cùng VAR đều không can thiệp.

Sau đó, hội đồng đánh giá kết luận với tỷ lệ phiếu 3-2 rằng quyết định trên sân là sai lầm và Everton đáng ra phải được hưởng phạt đền.

Hai tình huống còn lại diễn ra liên tiếp vào đầu tháng 3, thời điểm cuộc đua giữa Arsenal và Manchester City bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Ngày 1/3, Arsenal đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, một pha bóng gây tranh cãi đã xuất hiện khi Declan Rice để bóng chạm tay trong lúc tranh chấp với Jorrel Hato ở tình huống phạt góc.

Dù trọng tài không cho Chelsea hưởng penalty, hội đồng chuyên môn sau đó bỏ phiếu tuyệt đối 5-0 khẳng định Arsenal đáng ra phải chịu phạt đền.

Chỉ ba ngày sau, Arsenal tiếp tục thắng 1-0 trên sân của Brighton. Lần này, Gabriel Martinelli bị xác định đã kéo ngã Mats Wieffer trong vòng cấm nhưng VAR không vào cuộc.

Hội đồng đánh giá nhận định tổ VAR tại sân Amex lẽ ra phải can thiệp để trao phạt đền cho Brighton.

Theo nhiều chuyên gia bóng đá Anh, nếu cả ba quả penalty kể trên đều được thực hiện thành công, Arsenal hoàn toàn có thể mất tới sáu điểm trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

2 lần thoát thẻ đỏ

Theo The Sun, ít nhất 2 cầu thủ Arsenal đáng phải nhận thẻ đỏ ở mùa giải này. Đó là Gabriel Magalhaes và Kai Havertz.

Tình huống Gabriel Magalhaes húc đầu Erling Haaland trong cuộc so tài trực tiếp hồi tháng 4 là ví dụ điển hình. Trung vệ người Brazil bị cho là đã có hành vi húc đầu đối phương, khiến phía Man City yêu cầu một thẻ đỏ. Tuy nhiên, trọng tài và VAR chỉ rút thẻ vàng cho cả hai.

Ban tổ chức Premier League sau đó cũng lên tiếng giải thích rằng hành động của Gabriel “không đủ mức độ bạo lực hoặc hung hăng” để cấu thành thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi, khi không ít ý kiến cho rằng nếu Haaland ngã xuống sân, cục diện có thể đã khác.

Rồi khi Arsenal thắng Burnley 1-0 ở vòng 37 vừa qua, Kai Havertz bị cho là đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Phút 67 trận đấu trên sân Emirates, khi chuẩn bị lên bóng phản công cho đội khách, Lesley Ugochukwu bị Havertz phạm lỗi từ phía sau. Gầm giày của tiền đạo bên phía Arsenal đạp vào phần phía trên mắt cá chân đối thủ.

Bất chấp phản ứng dữ dội từ phía Burnley, trọng tài chính Paul Tierney chỉ phạt Havertz thẻ vàng. VAR cũng kiểm tra, nhưng giữ nguyên quyết định trên sân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Havertz đáng lĩnh thẻ đỏ. Nếu điều này xảy ra, Arsenal sẽ phải chơi thiếu người và đối mặt nguy cơ bị gỡ hòa.

Sau 37 vòng đấu đã qua ở Premier League 2025/26, Arsenal là đội bóng duy nhất chưa nhận thẻ đỏ hay chịu một quả penalty nào. "Pháo thủ" sẽ là nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử có thành tích này nếu tiếp tục thoát thẻ đỏ và penalty ở trận hạ màn của mùa giải, gặp Crystal Palace lúc 22h ngày 24/5 (giờ Hà Nội).

The Sun mỉa mai Arsenal là "VARsenal"

Arsenal đăng quang sớm 1 vòng đấu, sau khi Man City không thắng được Bournemouth ở vòng áp chót. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại Anh cho rằng cục diện cuộc đua có thể đã rất khác nếu những quyết định gây tranh cãi kia được xử lý chính xác.

Không dừng lại ở đó, West Ham United còn được cho là đang chuẩn bị gửi đơn khiếu nại chính thức liên quan tới bàn gỡ hòa ở phút 90+5 trong thất bại 0-1 trước Arsenal mới đây.

Ở tình huống này, bàn thắng bị từ chối sau khi trọng tài xác định Pablo Felipe phạm lỗi với thủ môn David Raya. Dẫu vậy, nhiều chuyên gia nhận định đây chỉ là pha tranh chấp thông thường trong vòng cấm.

HLV Arteta sau trận đã lên tiếng bảo vệ quyết định của tổ trọng tài. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng các trọng tài đã đưa ra “một quyết định dũng cảm và quan trọng”.