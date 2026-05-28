sara-vs-iga
Roland Garros
Sara Bejlek 0
Iga Swiatek 2
camilo-vs-andrey
Roland Garros
Camilo Ugo Carabelli 1
Andrey Rublev 3
valentin-vs-novak
Roland Garros
Valentin Royer 1
Novak Djokovic 3
james-vs-rafael
Roland Garros
James Duckworth 1
Rafael Jodar 3
joao-vs-dino
Roland Garros
Joao Fonseca 3
Dino Prizmic 2
mirra-vs-marina
Roland Garros
Mirra Andreeva 2
Marina Bassols Ribera 1
lorenzo-vs-tommy
Roland Garros
Lorenzo Sonego 0
Tommy Paul 3
tomas-vs-alexander
Roland Garros
Tomas Machac 0
Alexander Zverev 3
casper-vs-hamad
Roland Garros
Casper Ruud 3
Hamad Medjedovic 0

Video tennis Machac - Zverev: Phô diễn đẳng cấp trong 107 phút (Roland Garros)

Sự kiện: Roland Garros 2026 Alexander Zverev

(Vòng 2) Break-point ngay game đầu set 1 là dấu hiệu cho thấy trận đấu chênh lệch về đẳng cấp.

  

Chạm trán Tomas Machac, Alexander Zverev sớm thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi bẻ game cầm giao bóng mở màn của đối thủ. Dù rất nỗ lực, Machac không thể sửa sai và đành chấp nhận thất bại 4-6.

Zverev phô diễn đẳng cấp

Bước sang set 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Machac. Tay vợt người CH Séc để Zverev liên tiếp đoạt 2 break-point và dẫn 3-0. Lợi thế này được hạt giống số 2 duy trì tới hết set đấu, qua đó thắng 6-2.

Bước sang set 3, Machac càng đánh càng hụt hơi, trong khi Zverev không cho thấy dấu hiệu giảm hưng phấn. Cũng như set đấu trước, tay người Đức đoạt 2 break-point để thắng 6-2. Trận đấu khép lại sau 107 phút với tỷ số 3-0 nghiêng về Zverev (tỷ số các set: 6-4, 6-2, 6-2). Tiến vào vòng 3 Roland Garros, anh sẽ chạm trán Quentin Halys.

Thống kê trận đấu

Tomas Machac

4-6, 2-6, 2-6

Alexander Zverev

1

Ace

19

1

Lỗi kép

2

74%

Tỷ lệ giao bóng 1

72%

38/66 (58%)

Giao bóng 1 ăn điểm

40/47 (85%)

11/23 (48%)

Giao bóng 2 ăn điểm

14/18 (78%)

0/1

Tận dụng break point

5/11

60/154 (39%)

Tổng số điểm

94/154 (61%)

8

Video tennis Royer - Djokovic: Tie-break căng thẳng ở set 3 (Roland Garros)
(Vòng 2) Novak Djokovic gặp nhiều khó khăn trước tay vợt hạng 79 thế giới trong set 3.

