Video tennis Machac - Zverev: Phô diễn đẳng cấp trong 107 phút (Roland Garros)

Chạm trán Tomas Machac, Alexander Zverev sớm thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp khi bẻ game cầm giao bóng mở màn của đối thủ. Dù rất nỗ lực, Machac không thể sửa sai và đành chấp nhận thất bại 4-6.

Zverev phô diễn đẳng cấp

Bước sang set 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Machac. Tay vợt người CH Séc để Zverev liên tiếp đoạt 2 break-point và dẫn 3-0. Lợi thế này được hạt giống số 2 duy trì tới hết set đấu, qua đó thắng 6-2.

Bước sang set 3, Machac càng đánh càng hụt hơi, trong khi Zverev không cho thấy dấu hiệu giảm hưng phấn. Cũng như set đấu trước, tay người Đức đoạt 2 break-point để thắng 6-2. Trận đấu khép lại sau 107 phút với tỷ số 3-0 nghiêng về Zverev (tỷ số các set: 6-4, 6-2, 6-2). Tiến vào vòng 3 Roland Garros, anh sẽ chạm trán Quentin Halys.

