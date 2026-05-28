Hấp dẫn tennis Roland Garros: Sao trẻ Fonseca kịch chiến 5 set, hẹn đấu Djokovic

Sao trẻ Fonseca kịch chiến 5 set, hẹn đấu Djokovic

Hạt giống số 28 Joao Fonseca được đánh giá cao hơn nhiều khi đối đầu Dino Prizmic ở vòng 2 đơn nam. Tuy nhiên, cú sốc đã xảy ra khi tay vợt người Croatia thi đấu cực hay trong 2 set đầu để thắng 6-3, 6-4.

Đến lúc này, Fonseca mới thực sự bừng tỉnh. 3 set tiếp theo, "Sao Mai" 19 tuổi liên tiếp giành chiến thắng 6-3, 6-1, 6-2, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 3-2 (3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2). Tiến vào vòng 3 đơn nam, Fonseca sẽ chạm trán hạt giống số 3 Novak Djokovic.

Fonseca ngược dòng ngoạn mục

Casper Ruud đi tiếp, thêm hạt giống dừng bước

Nếu Fonseca vất vả đi tiếp, hạt giống số 15 Casper Ruud lại cho thấy sự vượt trội khi đối đầu Hamad Medjedovic. Sau 125 phút, Ruud giành chiến thắng 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) và ghi danh vào vòng 3.

Cũng ở vòng đấu này, tay vợt không được xếp hạng hạt giống Quentin Halys bất ngờ đánh bại hạt giống số 30 Ugo Humbert 3-0 )6-4, 7-6, 7-6), trong đó có những loạt tie-break ở 2 set cuối (tỷ số 7-4 và 10-8). Tiến vào vòng 3, anh sẽ chạm trán hạt giống số 2 Alexander Zverev.