Bóng chuyền nữ Việt Nam dự nhiều giải lớn cho tham vọng thế giới

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2027 diễn ra tại Mỹ và Canada vào tháng 8 sang năm. Tham dự giải đấu này sẽ gồm 32 đội tuyển, trong đó có 2 đội chủ nhà, ĐKVĐ Italia cùng 15 đội đạt thành tích cao của các giải vô địch châu lục. Bên cạnh đó, 14 đội cũng sẽ có vé thông qua bảng xếp hạng thế giới của FIVB.

Sau khi tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đặt quyết tâm sẽ trở lại giải đấu danh giá nhất, nhì của làng bóng chuyền nữ thế giới vào năm sau.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cần có mặt trong tốp ba của giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 8/2026. Nếu không thể giành được thành tích này, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có thể giành vé dự giải thế giới thông qua bảng xếp hạng của FIVB.

Chính vì thế, ngoài giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á vào tháng 8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn tham dự một loạt giải đấu khác trong thời gian tới như SEA V.League (2 chặng vào đầu tháng 8) hay AVC Cup 2026 khởi tranh sau đây khoảng 10 ngày. Đây là những cơ hội lớn để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tích lũy điểm số nhằm tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIVB.

Ngoài ra trong năm nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn dự môn bóng chuyền nữ của ASIAD 20 diễn ra ở Nhật Bản vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 với mục tiêu giành tấm HCĐ lịch sử.