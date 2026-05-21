PSG âu lo Dembele & 5 sao chấn thương, Arsenal sáng cửa ẵm cúp C1

6 sao PSG không chắc chắn góp mặt ở chung kết

PSG đã khép lại mùa giải Ligue 1 từ cuối tuần trước và hiện có hơn một tuần chuẩn bị cho trận chung kết tại sân Puskas Arena ở Budapest, diễn ra lúc 23h ngày 30/5 (giờ Hà Nội). Trong khi đó, Arsenal vừa đăng quang Premier League sau cú sảy chân của Manchester City trên sân Bournemouth.

Nhiều ngôi sao chủ chốt của PSG đang phải nỗ lực lấy lại thể trạng để kịp đá trận chung kết

Trước thềm đại chiến, cái tên khiến PSG lo lắng nhất là Ousmane Dembele. Tiền đạo người Pháp gặp vấn đề ở bắp chân trong thất bại 1-2 trước Paris FC tại Ligue 1. Anh phải rời sân ngay trong hiệp một và tiếp tục vắng mặt ở buổi tập gần nhất.

PSG xác nhận Dembele sẽ phải điều trị thêm vài ngày tới sau khi bị thay ra “như một biện pháp phòng ngừa”. Dù vậy, HLV Luis Enrique cố gắng trấn an truyền thông: “Dembele ổn. Tôi hy vọng mọi thứ diễn ra thuận lợi".

Ngoài Dembele, hậu vệ phải Achraf Hakimi cũng đang chạy đua với thời gian sau chấn thương đùi khiến anh nghỉ thi đấu suốt ba tuần qua. Tuyển thủ Morocco đã trở lại tập riêng và nhiều khả năng sẽ hội quân cùng toàn đội trước trận chung kết.

Hai hậu vệ Willian Pacho và Nuno Mendes cũng vừa trở lại tập luyện sau quãng thời gian dưỡng thương kể từ trận bán kết Champions League với Bayern Munich hôm 6/5.

Cả hai đều không góp mặt trong những trận cuối tại Ligue 1, bao gồm màn so tài giúp PSG chính thức đăng quang giải quốc nội. Tuy nhiên, đội ngũ y tế lạc quan rằng bộ đôi này sẽ kịp bình phục để hành quân tới Budapest.

Ngoài ra, thủ môn dự bị Lucas Chevalier và tài năng trẻ Quentin Ndjanto cũng đang nỗ lực hồi phục sau các vấn đề thể lực nhẹ.

Nghỉ quá dài cũng là vấn đề lớn với PSG

Để duy trì cảm giác bóng và nền tảng thể lực sau khi mùa giải quốc nội kết thúc, PSG dự kiến tổ chức một trận đấu nội bộ trong tuần này. HLV Luis Enrique cho biết: “Chương trình chuẩn bị vẫn chưa hoàn toàn cố định. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ từng chút một, kể cả nghỉ ngơi vì điều đó rất quan trọng. Có thể toàn đội sẽ đá một trận giao hữu nội bộ”.

Trong khi Arsenal vẫn duy trì nhịp độ thi đấu đều đặn, PSG lại nghỉ tới gần 2 tuần

Bên kia chiến tuyến, Arsenal cũng không có lực lượng mạnh nhất. Jurrien Timber đang nỗ lực hồi phục để kịp đá trận chung kết, trong khi Ben White đã chắc chắn vắng mặt. Tiền vệ Mikel Merino cũng đang chạy đua với thời gian.

HLV Enrique đánh giá cao Arsenal

Dù PSG là nhà đương kim vô địch Champions League, Luis Enrique vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Arsenal sau mùa giải bùng nổ của đội bóng Anh.

“Khi không có bóng, họ là đội hay nhất thế giới. Khi có bóng, họ cũng có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Đó là sự kết hợp tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng để góp mặt ở trận chung kết”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận xét.

HLV Enrique (bên trái) đánh giá cao đồng nghiệp Arteta và CLB Arsenal

Enrique cũng dành nhiều lời khen cho công việc mà Mikel Arteta thực hiện tại Arsenal trong những năm gần đây: “Khi nhìn vào các thống kê của Arsenal, bạn sẽ thấy Arteta là một thủ lĩnh thực sự. Cậu ấy đã xây dựng tinh thần chiến thắng cho đội bóng. Arsenal tiến bộ liên tục qua từng mùa giải và hoàn toàn xứng đáng có mặt ở đây”.