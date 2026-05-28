Arsenal chờ đón 1 triệu fan ở lễ rước cúp, Arteta tự tin hạ PSG chung kết C1

Biển người đổ về London chờ ngày hội Arsenal

Sau khi chính thức đăng quang Premier League hồi tuần trước, Arsenal đã tạo nên những màn ăn mừng cuồng nhiệt quanh sân Emirates (dù Arsenal đá lượt cuối trên sân của Crystal Palace). Hàng chục nghìn CĐV tập trung bên ngoài SVĐ trong hai thời điểm: khi chức vô địch được xác nhận và sau trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Arsenal đã sẵn sàng cho màn rước cúp khổng lồ

Tuy nhiên, lễ diễu hành bằng xe buýt mui trần diễn ra vào Chủ nhật tới được dự báo còn hoành tráng hơn rất nhiều. Theo Arsenal Supporters’ Trust, CLB cùng cảnh sát thủ đô London đang chuẩn bị cho kịch bản có ít nhất 500.000 người hâm mộ phủ kín tuyến đường dài 9 km. Một số ước tính thậm chí cho rằng con số này có thể vượt mốc một triệu người.

Arsenal hủy màn nâng cúp tập trung vì lý do an toàn

Chính quy mô khổng lồ của sự kiện buộc Arsenal phải đưa ra những thay đổi đáng chú ý. Đáng kể nhất là việc sẽ không có điểm kết thúc cố định để toàn đội tụ họp và thực hiện nghi thức nâng cúp trước đám đông.

Theo kế hoạch mới, đoàn diễu hành được thiết kế để người hâm mộ có thể tận hưởng không khí lễ hội ở bất kỳ vị trí nào dọc tuyến đường, thay vì dồn về một địa điểm trung tâm. Đây được xem là biện pháp nhằm giảm nguy cơ chen lấn và mất kiểm soát an ninh.

Ngoài ra, cửa hàng chính thức của CLB cũng sẽ đóng cửa trong ngày diễn ra sự kiện. Arsenal dự kiến công bố chi tiết lộ trình diễu hành sớm.

"Pháo thủ" mơ cú đúp lịch sử với Champions League

Không chỉ dừng lại ở chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm, Arsenal còn đứng trước cơ hội hoàn tất mùa giải lịch sử khi chạm trán PSG trong trận chung kết Champions League tại Budapest vào thứ Bảy, 23h ngày 30/5 (giờ Hà Nội).

Nếu đánh bại nhà đương kim vô địch châu Âu, “Pháo thủ” sẽ lần đầu tiên bước lên đỉnh châu lục. Chính vì vậy, bầu không khí tại Emirates lúc này đang trở nên đặc biệt sôi động trước viễn cảnh CLB có thể giành cú đúp danh hiệu danh giá nhất mùa giải.

Arsenal chuẩn bị so tài với PSG ở chung kết Champions League

Arteta tuyên bố Arsenal đủ sức làm nên lịch sử trước PSG

Trước trận chung kết Champions League với PSG, HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal đang sở hữu niềm tin mạnh mẽ nhất kể từ đầu mùa và hoàn toàn đủ khả năng lần đầu tiên vô địch châu Âu.

Dù giới chuyên môn đánh giá PSG nhỉnh hơn ở trận chung kết Champions League tại Budapest, Mikel Arteta vẫn thể hiện sự tự tin rất lớn về cơ hội của Arsenal.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết chức vô địch Premier League vừa qua đã tiếp thêm nguồn năng lượng đặc biệt cho toàn đội.

“Bạn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng, sự tích cực và niềm tin từ các cầu thủ cũng như mọi người xung quanh CLB. Chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để viết nên lịch sử mới và toàn đội tin rằng mình sẽ làm được”, Arteta nhấn mạnh.

Ông khẳng định Arsenal sẽ lên đường sang Budapest với tâm thế của một ứng viên thực thụ cho chức vô địch châu Âu.