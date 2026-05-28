Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Ngoại hạng Anh lập "cú đúp" danh hiệu châu Âu, tất cả chỉ còn chờ Arsenal

Aston Villa và Crystal Palace đã làm tốt nhiệm vụ của mình và bây giờ cả Ngoại hạng Anh đều mong chờ Arsenal sẽ vượt qua PSG.

Như vậy là Ngoại hạng Anh đã thâu tóm 2/3 danh hiệu cúp châu Âu trong mùa giải này. Đầu tiên là Aston Villa với chiến thắng 3-0 cực kỳ thuyết phục trước Freiburg của Đức để giành chức vô địch Europa League. Mới nhất, Crystal Palace cũng đả bại Rayo Vallecano để trở thành tân vương của Europa Conference League.

Thầy trò HLV Glasner là đội đầu tiên trong 25 năm qua lọt vào chung kết ngay trong lần đầu tiên tham dự cúp châu Âu. Đội bóng gần nhất làm được điều đó là Alaves (Tây Ban Nha) ở mùa giải 2000/01. Crystal Palace cũng là đội thứ ba trong lịch sử bóng đá Anh vô địch ngay trong lần đầu dự cúp châu Âu.

Hai đội bóng làm được trước đó là West Ham United (Winners Cup 1964/65) và Newcastle United (Fair Cup 1968/69). Crystal Palace giúp Ngoại hạng Anh giữ vững vị trí số 1 tại đấu trường “hạng ba” của châu Âu. Giải đấu này mới được tổ chức 5 năm thì Ngoại hạng Anh vô địch 3 lần. West Ham vô địch mùa 2022/23, còn Chelsea đăng quang mùa trước.

Nên nhớ rằng Ngoại hạng Anh cực kỳ khắc nghiệt. Mùa trước, Tottenham vô địch Europa League và cái giá họ phải trả là đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Năm nay, Crystal Palace cũng rơi vào cảnh tương tự khi cán đích tại Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 15. Đây cũng là hai vị trí thấp nhất tại giải VĐQG mà giành được cúp châu Âu.

Arsenal có thêm động lực để đấu PSG

Một điểm khá thú vị là Ngoại hạng Anh đang áp đảo cả hai đấu trường Europa League và Conference League trong hai mùa giải vừa qua. Mùa giải này, họ thậm chí còn có cơ hội thống trị toàn bộ châu Âu khi một đại diện khác của Anh đã lọt vào chung kết Champions League.

Đó là tân vương của Ngoại hạng Anh, Arsenal và đối thủ của họ là đương kim vô địch Champions League, PSG. Như vậy là “Pháo thủ” đang có thêm một lý do để quyết chiến giành lấy ngôi vị số một của châu Âu. Lần gần nhất Ngoại hạng Anh thâu tóm toàn bộ cúp châu Âu là mùa giải 2018/19 với hai trận chung kết toàn Anh.

Thực ra, ngay cả khi thầy trò HLV Arteta không thể giúp Ngoại hạng Anh có cú ăn ba lịch sử, “Xứ sở sương mù” cũng đã chứng minh được thực lực khi có tới 9 đội tham dự ở các đấu trường châu Âu mùa sau, trong đó 5 đội đá Champions League (Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool), 3 đội tại Europa League (Bournemouth, Sunderland, Crystal Palace) và 1 đội chơi tại Conference League (Brighton).

Theo Nhật Anh

28/05/2026 05:08 AM (GMT+7)
