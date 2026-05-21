Arsenal thưởng HLV Arteta mức lương béo bở, nhắm tiền đạo 80 triệu bảng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Arsenal thưởng HLV Arteta mức lương béo bở, nhắm tiền đạo 80 triệu bảng

Sự kiện: Arsenal Chuyển nhượng mùa hè HLV Mikel Arteta

Arsenal chuẩn bị trao cho HLV Mikel Arteta bản hợp đồng hậu hĩnh sau khi ông chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm của CLB, thỏa thuận có thể đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành một trong những HLV hưởng lương cao nhất thế giới.

   

Arsenal “trói chân” Arteta

Hợp đồng hiện tại của Arteta với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, trong khi các cuộc đàm phán gia hạn từng được tạm hoãn để “Pháo thủ” tập trung hoàn tất mùa giải.

Sau khi Arsenal chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh sớm 1 vòng đấu, Arteta giờ hướng sự chú ý tới trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5, danh hiệu mà Arsenal chưa từng giành được và có thể khép lại mùa giải vĩ đại nhất trong lịch sử 140 năm của CLB.

Mikel Arteta chuẩn bị trở thành một trong những HLV hưởng lương cao nhất thế giới

Mikel Arteta chuẩn bị trở thành một trong những HLV hưởng lương cao nhất thế giới

Nguồn tin từ tờ Daily Mail (Anh) cho biết Arsenal luôn tự tin giữ chân Arteta, ngay cả trong trường hợp đội bóng trắng tay mùa này. Bản hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân 44 tuổi được cho là trị giá khoảng 10 triệu bảng/mùa, kèm khoản thưởng 5 triệu bảng nếu đội giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, Arsenal chuẩn bị đề nghị mức đãi ngộ mới đủ sức cạnh tranh với bất kỳ HLV nào trên thế giới.

Arteta cũng trở thành HLV trẻ thứ hai trong lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh, chỉ sau Jose Mourinho cùng Chelsea mùa giải 2004/05.

Hiện tại, Diego Simeone của Atletico Madrid được cho là HLV hưởng lương cao nhất thế giới với 25,9 triệu bảng/mùa, trong khi Pep Guardiola nhận khoảng 20 triệu bảng/mùa tại Man City.

Tiếp tục nâng cấp hàng công

Song song với đó, Arsenal cũng đang tiến gần tới mùa giải có doanh thu lớn nhất lịch sử CLB, tạo tiền đề cho một kỳ chuyển nhượng hè bùng nổ. Theo tờ Daily Mail, Arteta được cho là đang nhắm tới tiền đạo trẻ Eli Junior Kroupi của Bournemouth nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Kroupi ăn mừng bàn thắng vào lưới Man&nbsp;City

Kroupi ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City

Kroupi chính là người ghi bàn giúp Bournemouth hòa Man City 1-1 hôm 20/5, kết quả góp phần giúp Arsenal đăng quang. Bournemouth được cho là sẽ yêu cầu mức phí khoảng 80 triệu bảng nếu để tài năng 19 tuổi ra đi.

Tiền đạo người Pháp hiện là cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh, với pha lập công vào lưới Man City là bàn thắng thứ 13 của anh mùa này. Đáng chú ý, Kroupi đã thay đổi người đại diện trước kỳ chuyển nhượng hè.

“Pháo thủ” bơi trong tiền thưởng

Ngoài doanh thu từ bản quyền truyền hình và thương mại, Ngoại hạng Anh còn trao khoản thưởng theo thứ hạng cuối mùa. Mùa trước, nhà vô địch Liverpool nhận 53,1 triệu bảng.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho biết Arsenal có thể nhận ít hơn đôi chút do chi phí vận hành của giải đấu tăng lên mùa này.

Tuy nhiên, Champions League mới là nguồn thu khổng lồ dành cho “Pháo thủ”. Đội bóng thành London đã thu về khoảng 124 triệu bảng nhờ lọt vào trận chung kết.

Nếu đăng quang, Arsenal sẽ nhận thêm 5,6 triệu bảng cùng suất dự Siêu cúp châu Âu, trận đấu giữa nhà vô địch Champions League và Europa League diễn ra vào tháng 8 hằng năm. Nhà vô địch Europa League đã được xác định là Aston Villa.

Nếu tiếp tục vô địch Siêu cúp châu Âu, Arsenal sẽ có thêm 9,5 triệu bảng tiền thưởng cùng vé tham dự FIFA Club World Cup 2029, giải đấu mà Chelsea từng kiếm tới 80 triệu bảng nhờ chức vô địch năm ngoái.

Ngoài ra, các nhà tài trợ của Arsenal như hãng thể thao Adidas và hãng hàng không Emirates cũng có điều khoản thưởng liên quan tới Champions League.

Maguire nói thêm: “Những thương hiệu như Emirates chắc chắn muốn tên tuổi của họ gắn với một danh hiệu châu Âu. Ai cũng muốn đứng cạnh thành công. Riêng với Emirates và adidas, các điều khoản thưởng có thể trị giá khoảng 8 triệu bảng mỗi bên nếu Arsenal vô địch Champions League”.

Bên cạnh việc tìm kiếm tiền đạo, Arsenal cũng đang tích cực săn một cầu thủ chạy cánh trái để nâng cấp chiều sâu đội hình trong mùa hè này.

Arsenal thưởng HLV Arteta mức lương béo bở, nhắm tiền đạo 80 triệu bảng - 3

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Arteta đưa Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh: Từ "đống đổ nát" đến ngai vàng lịch sử
Arteta đưa Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh: Từ "đống đổ nát" đến ngai vàng lịch sử

Mikel Arteta tiếp quản Arsenal trong giai đoạn được xem là chạm đáy của "Pháo thủ". Nhưng sau ba mùa liên tiếp cán đích ở vị trí á quân, chức vô địch...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/05/2026 11:41 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Arsenal Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN