Arsenal thưởng HLV Arteta mức lương béo bở, nhắm tiền đạo 80 triệu bảng

Arsenal “trói chân” Arteta

Hợp đồng hiện tại của Arteta với Arsenal sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, trong khi các cuộc đàm phán gia hạn từng được tạm hoãn để “Pháo thủ” tập trung hoàn tất mùa giải.

Sau khi Arsenal chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh sớm 1 vòng đấu, Arteta giờ hướng sự chú ý tới trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5, danh hiệu mà Arsenal chưa từng giành được và có thể khép lại mùa giải vĩ đại nhất trong lịch sử 140 năm của CLB.

Mikel Arteta chuẩn bị trở thành một trong những HLV hưởng lương cao nhất thế giới

Nguồn tin từ tờ Daily Mail (Anh) cho biết Arsenal luôn tự tin giữ chân Arteta, ngay cả trong trường hợp đội bóng trắng tay mùa này. Bản hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân 44 tuổi được cho là trị giá khoảng 10 triệu bảng/mùa, kèm khoản thưởng 5 triệu bảng nếu đội giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, Arsenal chuẩn bị đề nghị mức đãi ngộ mới đủ sức cạnh tranh với bất kỳ HLV nào trên thế giới.

Arteta cũng trở thành HLV trẻ thứ hai trong lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh, chỉ sau Jose Mourinho cùng Chelsea mùa giải 2004/05.

Hiện tại, Diego Simeone của Atletico Madrid được cho là HLV hưởng lương cao nhất thế giới với 25,9 triệu bảng/mùa, trong khi Pep Guardiola nhận khoảng 20 triệu bảng/mùa tại Man City.

Tiếp tục nâng cấp hàng công

Song song với đó, Arsenal cũng đang tiến gần tới mùa giải có doanh thu lớn nhất lịch sử CLB, tạo tiền đề cho một kỳ chuyển nhượng hè bùng nổ. Theo tờ Daily Mail, Arteta được cho là đang nhắm tới tiền đạo trẻ Eli Junior Kroupi của Bournemouth nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Kroupi ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City

Kroupi chính là người ghi bàn giúp Bournemouth hòa Man City 1-1 hôm 20/5, kết quả góp phần giúp Arsenal đăng quang. Bournemouth được cho là sẽ yêu cầu mức phí khoảng 80 triệu bảng nếu để tài năng 19 tuổi ra đi.

Tiền đạo người Pháp hiện là cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất trong mùa giải ra mắt Ngoại hạng Anh, với pha lập công vào lưới Man City là bàn thắng thứ 13 của anh mùa này. Đáng chú ý, Kroupi đã thay đổi người đại diện trước kỳ chuyển nhượng hè.

“Pháo thủ” bơi trong tiền thưởng

Ngoài doanh thu từ bản quyền truyền hình và thương mại, Ngoại hạng Anh còn trao khoản thưởng theo thứ hạng cuối mùa. Mùa trước, nhà vô địch Liverpool nhận 53,1 triệu bảng.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho biết Arsenal có thể nhận ít hơn đôi chút do chi phí vận hành của giải đấu tăng lên mùa này.

Tuy nhiên, Champions League mới là nguồn thu khổng lồ dành cho “Pháo thủ”. Đội bóng thành London đã thu về khoảng 124 triệu bảng nhờ lọt vào trận chung kết.

Nếu đăng quang, Arsenal sẽ nhận thêm 5,6 triệu bảng cùng suất dự Siêu cúp châu Âu, trận đấu giữa nhà vô địch Champions League và Europa League diễn ra vào tháng 8 hằng năm. Nhà vô địch Europa League đã được xác định là Aston Villa.

Nếu tiếp tục vô địch Siêu cúp châu Âu, Arsenal sẽ có thêm 9,5 triệu bảng tiền thưởng cùng vé tham dự FIFA Club World Cup 2029, giải đấu mà Chelsea từng kiếm tới 80 triệu bảng nhờ chức vô địch năm ngoái.

Ngoài ra, các nhà tài trợ của Arsenal như hãng thể thao Adidas và hãng hàng không Emirates cũng có điều khoản thưởng liên quan tới Champions League.

Maguire nói thêm: “Những thương hiệu như Emirates chắc chắn muốn tên tuổi của họ gắn với một danh hiệu châu Âu. Ai cũng muốn đứng cạnh thành công. Riêng với Emirates và adidas, các điều khoản thưởng có thể trị giá khoảng 8 triệu bảng mỗi bên nếu Arsenal vô địch Champions League”.

Bên cạnh việc tìm kiếm tiền đạo, Arsenal cũng đang tích cực săn một cầu thủ chạy cánh trái để nâng cấp chiều sâu đội hình trong mùa hè này.