Top ghi bàn Cúp C1 - Champions League 2025/2026 mới nhất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Sporting CP vs Kairat
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester City vs Napoli
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
PVF-CAND vs SHB Đà Nẵng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Liverpool vs Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Manchester United vs Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Fulham vs Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Top ghi bàn Cúp C1 - Champions League 2025/2026 mới nhất

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26

Cập nhật ngay sau vòng đấu top ghi bàn Cúp C1 - Champions League 2025/2026.

TT

Cầu thủ

Đội bóng

Số bàn

1

 Dusan Vlahovic Juventus 2

2

 E. Mbodji Slavia Prague 2

3

 Harry Kane Bayern Munich 2

4

 Kylian Mbappe Real Madrid 2

5

 Marcos Llorente Atlético Madrid 2

6

 Marcus Thuram Inter 2

7

 Andrew Robertson Liverpool 1

8

 Anouar Ait El Hadj Union St.-Gilloise 1

9

 Camilo Duran Qarabag 1

10

 Cole Palmer Chelsea 1

11

 Daniel Bassi Bodø/Glimt 1

12

 Enzo Barrenechea Benfica 1

13

 Felix Nmecha Borussia Dortmund 1

14

 Gabriel Martinelli Arsenal 1

15

 Goncalo Ramos PSG 1

Bảng xếp hạng UEFA Europa League 2025/2026 mới nhất
Bảng xếp hạng UEFA Europa League 2025/2026 mới nhất

Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng Europa League mùa bóng 2025/26.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/11/2024 08:19 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN