Top ghi bàn Cúp C1 - Champions League 2025/2026 mới nhất
Cập nhật ngay sau vòng đấu top ghi bàn Cúp C1 - Champions League 2025/2026.
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|Dusan Vlahovic
|Juventus
|2
|
2
|E. Mbodji
|Slavia Prague
|2
|
3
|Harry Kane
|Bayern Munich
|2
|
4
|Kylian Mbappe
|Real Madrid
|2
|
5
|Marcos Llorente
|Atlético Madrid
|2
|
6
|Marcus Thuram
|Inter
|2
|
7
|Andrew Robertson
|Liverpool
|1
|
8
|Anouar Ait El Hadj
|Union St.-Gilloise
|1
|
9
|Camilo Duran
|Qarabag
|1
|
10
|Cole Palmer
|Chelsea
|1
|
11
|Daniel Bassi
|Bodø/Glimt
|1
|
12
|Enzo Barrenechea
|Benfica
|1
|
13
|Felix Nmecha
|Borussia Dortmund
|1
|
14
|Gabriel Martinelli
|Arsenal
|1
|
15
|Goncalo Ramos
|PSG
|1
Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng Europa League mùa bóng 2025/26.
Theo Q.H
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/11/2024 08:19 AM (GMT+7)