Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, nhận tiền thưởng lớn nhất lịch sử

Trận hòa 1-1 của Man City trước Bournemouth tại sân Vitality đồng nghĩa với việc đại diện Bắc London đã bỏ xa đối thủ 4 điểm trên bảng xếp hạng trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Kết quả này không chỉ chấm dứt 6 năm trắng tay liên tiếp của CLB, mà còn mang về một khoản tiền thưởng khổng lồ làm nức lòng ban lãnh đạo đội bóng.

Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26

Thu nhập kỷ lục, vượt qua cả Liverpool

Là thành viên của Ngoại hạng Anh, Arsenal chắc chắn sẽ bỏ túi khoản tiền bản quyền cố định trị giá 96,9 triệu bảng – con số mà mọi đội bóng tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù đều nhận được. Khoản thu này bao gồm 29,8 triệu bảng từ hợp đồng truyền hình trong nước, 59,2 triệu bảng từ bản quyền truyền hình quốc tế và 7,9 triệu bảng từ doanh thu thương mại tập trung.

Tuy nhiên, nhờ việc cán đích ở vị trí số một trên bảng xếp hạng, "Pháo thủ" sẽ nhận thêm khoản tiền thưởng thành tích cơ bản lên tới 53,1 triệu bảng, qua đó nâng tổng doanh thu lên một con số chóng mặt.

Chưa dừng lại ở đó, Arsenal cũng sẽ nhận được phần chia lớn hơn từ miếng bánh bản quyền truyền hình nhờ tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng trực tiếp suốt chiến dịch vừa qua. Con số này dự kiến rơi vào khoảng 24,9 triệu đến 27,4 triệu bảng – mức trần thường chỉ dành cho các đội bóng có sức hút truyền thông lớn nhất giải đấu.

Mùa trước, Liverpool từng thu về tổng cộng 174,9 triệu bảng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi á quân Arsenal nhận 171,5 triệu bảng. Nhưng ở mùa giải năm nay, doanh thu của nhà vô địch mới dự kiến sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.

"Pháo thủ" đút túi khoản tiền thưởng khổng lồ

Arsenal có thể đút túi gần 180 triệu bảng

Theo phân tích từ tờ Daily Express, khi cộng dồn 96,9 triệu bảng doanh thu cố định, 53,1 triệu bảng thưởng vô địch và khoảng 24,9 đến 27,4 triệu bảng tiền bản quyền phát sóng, Arsenal được dự đoán sẽ đút túi tổng cộng từ 176 đến 178 triệu bảng.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là số tiền thưởng trực tiếp từ ban tổ chức Premier League. Khoản thu nhập khổng lồ này chưa tính đến các khoản tiền thưởng phát sinh từ các đối tác và nhà tài trợ lớn bên ngoài của CLB như Emirates hay Adidas.

Các đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh nhận được gì?

Trong khi tổng số tiền thưởng của Arsenal được thiết lập để trở thành con số cao nhất trong lịch sử Premier League, các câu lạc bộ khác tại giải đấu cũng hứa hẹn sẽ kiếm được những khoản tiền lớn dựa trên vị trí chung cuộc của họ.

MU cũng nhận được khoản thưởng lớn

Như đã đề cập, Arsenal sẽ nhận 53,1 triệu bảng cho vị trí quán quân. Số tiền thưởng dựa trên thứ hạng của các đội bóng khác tại giải đấu, bao gồm Manchester City (50,4 triệu bảng), Manchester United (47,7 triệu bảng) và cả đội bóng đang chật vật ở nhóm phía dưới là Tottenham (10,7 triệu bảng) hiện cũng đã dần lộ diện.