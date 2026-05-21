Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, nhận tiền thưởng lớn nhất lịch sử

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel
PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Fiorentina
Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Đông Á Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Bologna
Inter Milan
Lazio vs Pisa
Lazio
Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Alavés
Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Real Betis
Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Celta de Vigo
Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Espanyol
Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Getafe
Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Mallorca
Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Real Madrid
Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Girona vs Elche
Girona
Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Becamex TP Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Hà Nội
Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Parma
Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Brighton & Hove Albion
Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Burnley
Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Crystal Palace
Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Fulham
Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Liverpool
Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Manchester City
Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Nottingham Forest
AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
Tottenham Hotspur
Everton
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
Leeds United
Napoli vs Udinese
Napoli
Udinese
Cremonese vs Como
Cremonese
Como
Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari
Torino vs Juventus
Torino
Juventus
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Villarreal
Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, nhận tiền thưởng lớn nhất lịch sử

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Arsenal

Cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm tại đấu trường Premier League của Arsenal đã chính thức khép lại, sau khi "Pháo thủ" được xác nhận là tân vương của mùa giải.

   

Trận hòa 1-1 của Man City trước Bournemouth tại sân Vitality đồng nghĩa với việc đại diện Bắc London đã bỏ xa đối thủ 4 điểm trên bảng xếp hạng trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Kết quả này không chỉ chấm dứt 6 năm trắng tay liên tiếp của CLB, mà còn mang về một khoản tiền thưởng khổng lồ làm nức lòng ban lãnh đạo đội bóng.

Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26

Thu nhập kỷ lục, vượt qua cả Liverpool

Là thành viên của Ngoại hạng Anh, Arsenal chắc chắn sẽ bỏ túi khoản tiền bản quyền cố định trị giá 96,9 triệu bảng – con số mà mọi đội bóng tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù đều nhận được. Khoản thu này bao gồm 29,8 triệu bảng từ hợp đồng truyền hình trong nước, 59,2 triệu bảng từ bản quyền truyền hình quốc tế và 7,9 triệu bảng từ doanh thu thương mại tập trung.

Tuy nhiên, nhờ việc cán đích ở vị trí số một trên bảng xếp hạng, "Pháo thủ" sẽ nhận thêm khoản tiền thưởng thành tích cơ bản lên tới 53,1 triệu bảng, qua đó nâng tổng doanh thu lên một con số chóng mặt.

Chưa dừng lại ở đó, Arsenal cũng sẽ nhận được phần chia lớn hơn từ miếng bánh bản quyền truyền hình nhờ tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng trực tiếp suốt chiến dịch vừa qua. Con số này dự kiến rơi vào khoảng 24,9 triệu đến 27,4 triệu bảng – mức trần thường chỉ dành cho các đội bóng có sức hút truyền thông lớn nhất giải đấu.

Mùa trước, Liverpool từng thu về tổng cộng 174,9 triệu bảng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi á quân Arsenal nhận 171,5 triệu bảng. Nhưng ở mùa giải năm nay, doanh thu của nhà vô địch mới dự kiến sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó.

Arsenal có thể đút túi gần 180 triệu bảng

Theo phân tích từ tờ Daily Express, khi cộng dồn 96,9 triệu bảng doanh thu cố định, 53,1 triệu bảng thưởng vô địch và khoảng 24,9 đến 27,4 triệu bảng tiền bản quyền phát sóng, Arsenal được dự đoán sẽ đút túi tổng cộng từ 176 đến 178 triệu bảng.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là số tiền thưởng trực tiếp từ ban tổ chức Premier League. Khoản thu nhập khổng lồ này chưa tính đến các khoản tiền thưởng phát sinh từ các đối tác và nhà tài trợ lớn bên ngoài của CLB như Emirates hay Adidas.

Các đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh nhận được gì?

Trong khi tổng số tiền thưởng của Arsenal được thiết lập để trở thành con số cao nhất trong lịch sử Premier League, các câu lạc bộ khác tại giải đấu cũng hứa hẹn sẽ kiếm được những khoản tiền lớn dựa trên vị trí chung cuộc của họ.

Như đã đề cập, Arsenal sẽ nhận 53,1 triệu bảng cho vị trí quán quân. Số tiền thưởng dựa trên thứ hạng của các đội bóng khác tại giải đấu, bao gồm Manchester City (50,4 triệu bảng), Manchester United (47,7 triệu bảng) và cả đội bóng đang chật vật ở nhóm phía dưới là Tottenham (10,7 triệu bảng) hiện cũng đã dần lộ diện.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

-21/05/2026 14:57 PM (GMT+7)
