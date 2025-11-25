Cuộc gặp thượng đỉnh Arsenal - Bayern Munich: Đại chiến được cả châu Âu chờ đợi

Arsenal đã thực sự “lột xác”

Gabriel Martinelli chỉ mất 36 giây sau khi vào sân để ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal, từ đường kiến tạo của một cầu thủ khác cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị là Leandro Trossard. Hơn chục phút sau, đến lượt Trossard ghi bàn, từ đường chuyền của Martinelli.

Đấy là trận ra quân của Arsenal ở Champions League mùa này, một trận đấu không hề dễ dàng trên sân Athletic Bilbao. Và đấy cũng là trận đấu mà giới quan sát khẳng định: Arsenal đã đủ tư cách tranh ngôi vô địch Champions League! Vấn đề không chỉ là kết quả 2-0 trên sân Bilbao.

Arsenal là đội bóng rất khó bị đánh bại vào thời điểm này

Đội bóng của Mikel Arteta đã giới thiệu một ưu điểm mới – vốn bị cho là nhược điểm trước đây, khiến họ cứ mãi đánh rơi thành quả. Đặc điểm ấy là lực lượng rất “dày”, không có khoảng cách về đẳng cấp giữa cầu thủ đá chính và cầu thủ ngồi ngoài.

Như người ta vẫn nói, Arsenal mùa này sở hữu một sức mạnh có chiều sâu. Martinelli thay ai trong câu chuyện vừa nêu? Xin thưa, đấy là Eberechi Eze, cầu thủ vừa tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Tottenham trong trận derby Bắc London cuối tuần qua.

Một mặt, chi gần 300 triệu bảng mua sắm cầu thủ trong một mùa hè vừa là nỗ lực hiếm thấy của Arsenal, vừa là nỗ lực tạo ra hình ảnh “đại gia” cho đội bóng này. Mặt khác, Arsenal là đội bóng lớn hiếm hoi mà hầu như mọi bản hợp đồng trước mùa bóng này đều phát huy tác dụng như mong đợi.

Bây giờ mà nói về khả năng trở lại ngôi vô địch Premier League của Arsenal, lần đầu tiên sau hơn 20 năm, là điều thừa thãi. Chính Arsenal – chứ không phải Manchester City hay Liverpool – mới là ứng cử viên vô địch số 1 hiện thời.

Họ thắng kình địch Tottenham 4-1 ở vòng đấu mới đây nhất trong khi các đội mạnh xung quanh đồng loạt thất bại. Họ dẫn đầu với khoảng cách 6 điểm trước Chelsea – đội bóng tuy hay nhưng ít ai cho là có thể tranh ngôi vô địch mùa này. Bình luận viên Gary Neville phán sau 12 vòng đấu: Arsenal không chỉ tiến đến chức vô địch Premier League. Họ còn có thể tranh ngôi vô địch Champions League!

Giới quan sát trung lập thống nhất quan điểm khi nhìn vào Arsenal mùa này: đội này gần như không có điểm yếu. Vậy, điều gì có thể ngăn cản Arsenal trên đường chinh phục trận địa đỉnh cao Champions League? Quá đơn giản: còn có rất nhiều đội mạnh khác. Dù chỉ nói về “phong độ nhất thời”, về thành tích cụ thể trong giai đoạn hiện tại, thì Arsenal vẫn chưa hơn được Bayern Munich – đối thủ sẽ làm khách trên sân Arsenal ở loạt trận giữa tuần này.

Bayern Munich là đội có hàng công mạnh nhất châu Âu

Hàng thủ chắc nhất đối diện hàng công mạnh nhất

Arsenal và Bayern Munich chính là hai đội mạnh đang thành công nhất châu Âu hiện nay. Họ đều đang dẫn đầu một cách rõ ràng và ung dung ở giải VĐQG của mình, và đều đang toàn thắng sau 4 loạt trận vòng bảng Champions League. Họ sẽ “nắn gân” nhau trong trận cầu thượng đỉnh tại SVĐ Emirates.

Đây không nhất thiết là trận “tử chiến” (đội nào thua cũng chưa đến nỗi lâm nguy), nhưng là trận đấu để người thắng củng cố niềm tin tranh ngôi vô địch, còn kẻ bại sẽ có dịp rà soát lại các vấn đề chuyên môn của mình.

So với Arsenal ở Premier League, Bayern ở Bundesliga còn dữ dội hơn: thắng 10, hòa 1 sau 11 vòng đấu, ghi đến 41 bàn! Bayern đã thắng mọi đối thủ mạnh nhất tại Bundesliga: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, RB Leipzig, Hoffenheim.

Bayern mạnh đến mức HLV Vincent Kompany có thể tự tin xoay tua lực lượng, cất hàng loạt trụ cột khi gặp nhà vô địch Bundesliga 2024 Leverkusen, và vẫn thắng 3-0! Lý do xoay tua lực lượng: Bayern chuẩn bị đối đầu với nhà ĐKVĐ Champions League, Paris SG. Kết quả: Bayern thắng ngay trên sân nhà vô địch!

Ghi 41 bàn trong 11 trận thì quá ghê rồi! Ở Champions League, Bayern cũng chính là đội ghi bàn nhiều nhất (14) sau 4 loạt trận. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, Arsenal mới là đội có hàng phòng thủ vững chắc nhất. Đấy là đội duy nhất chưa hề thủng lưới ở Champions League mùa này. Đã có lúc, người ta thống kê và cho rằng đây là hàng thủ chắc chắn nhất của Arsenal trong hơn một thế kỷ qua!

Hàng thủ chưa hề thủng lưới đối đầu với hàng công ghi bàn nhiều nhất mạnh nhất, thì đấy dĩ nhiên là cuộc đụng độ quá hấp dẫn rồi. Thú vị hơn, trận cầu thượng đỉnh Arsenal – Bayern có thể còn là một màn trình diễn tuyệt luân cho cả hai phía. Như đã nêu, đây là trận đấu mà đội chiến thắng sẽ bay bổng trong khi đội thất bại cũng chưa có mất mát đáng kể gì. Hấp dẫn, như không quá căng thẳng.

Arsenal có ưu thế sân nhà trong khi Bayern lại có truyền thống thắng nhiều hơn thua (chênh lệch khá xa) trong những trận đối đầu với Arsenal xưa nay.

Cuộc tái đấu giữa 2 đội sẽ đáng chú ý

“Đỉnh cao” trong thời kỳ mới

Nhiều người có thể cười khẩy, theo kiểu phản biện: “thượng đỉnh” kiểu gì, nơi một trận đấu không có siêu sao?

Vâng, siêu sao như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham của Real Madrid thì cả Bayern lẫn Arsenal đều không có thật. Trong danh sách đề cử của giải thưởng “Quả Bóng Vàng 2025”, Arsenal chỉ có đúng 1 đại diện: Declan Rice – đứng thứ 27 trong kết quả bầu chọn. Bayern khá hơn một tí: có Harry Kane đứng ở vị trí số 13, và Michael Olise đứng thứ 30 (vị trí cuối cùng trong cuộc bầu chọn)!

Nhưng, đặc điểm quan trọng nhất khi giới chuyên môn nhìn lại và phân tích mùa bóng vừa qua ở Champions League, là sự ưu việt của loại hình bóng đá đồng đội. Trong vòng nửa năm, Paris SG đã thắng hầu hết các đối thủ nổi tiếng nhất trong bóng đá đỉnh cao. Đáng kể nhất dĩ nhiên là chức vô địch Champions League. Không chỉ thành công, Paris SG còn “định nghĩa lại vẻ đẹp của bóng đá”.

Hiếm khi giới mộ điệu trên toàn cầu được xem một nhà vô địch Champions League... không có ngôi sao, như Paris SG. Nhưng một mặt, Paris SG đăng quang rất thuyết phục (lập kỷ lục về tỷ số đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết cúp C1/Champions League).

Mặt khác, Paris SG đá rất đẹp, khác hẳn tính chất “không có ngôi sao lớn” của Porto hoặc Borussia Dortmund, khi các đội này vô địch Champions League. “Đỉnh của đỉnh” chính là tuyên bố chắc nịch của HLV Luis Enrique, khi siêu sao Mbappe rời khỏi đội này, gia nhập Real Madrid: “Paris SG sẽ mạnh hơn nhờ tính đồng đội cao hơn”.

Arsenal và Bayern Munich hiện tại đều đang phát triển theo con đường này. Bóng đá của họ chính là thứ bóng đá đỉnh cao trong thời kỳ mới. Tương tự Paris SG, cả Arsenal lẫn Bayern đều chơi đồng đội là chính, chứ không trông cậy vào sự tỏa sáng cá nhân. Chỗ tương đồng cả về thành tích lẫn chiến lược phát triển đội bóng càng làm cho trận Arsenal – Bayern trở nên đáng xem.

Còn một chi tiết “đỉnh cao” nữa, có thể sẽ được giới thiệu như một nét mới quan trọng khi Arsenal tiếp Bayern. Trên nguyên tắc, Arsenal phải “đá để thắng”, vì ưu thế sân nhà, cũng vì họ không phải sợ thua. Vậy, đây sẽ là cơ hội trình diễn khả năng tấn công, nơi một Arsenal luôn được khen về khả năng phòng thủ?

Bayern từng gây tiếng vang trong sự “trái khoáy” tương tự. Ai cũng khen sức mạnh tấn công của họ. Nhưng khi phải làm khách trên sân nhà vô địch Paris SG, chỉ còn 10 người trong suốt hiệp 2, và phải bảo vệ tỷ số, Bayern đã trình diễn khả năng phòng ngự - điều mà giới quan sát hiếm khi có dịp được xem.