Arsenal thể hiện sức mạnh nực cười: Không phải "Pháo", mà là "xe tăng" của Ngoại hạng Anh

Đá kiểu nào cũng thắng

Trận derby Bắc London diễn ra trong bối cảnh Man City vừa thua Newcastle, Chelsea thừa thế lên nhì bảng, nhưng Arsenal vòng trước đã bị cầm hòa bởi Sunderland. Tuy nhiên “Pháo thủ” không để cho Tottenham ngóc đầu lên, họ chơi một trận đấu gần như áp đảo tuyệt đối, ghi 4 bàn trong khi bàn thua duy nhất đến vì sai lầm cá nhân của Zubimendi (lẫn một khoảnh khắc lóe sáng không ngờ của Richarlison).

Arsenal thể hiện sự áp đảo tuyệt đối trước Tottenham

Và Arsenal thậm chí không ghi bàn nào từ các quả đá phạt hết. Phạt góc, ném biên, v.v… không gì hết. 4 bàn đều là các tình huống bóng sống và được kết thúc rất chính xác. Thích gọi Arsenal là tẻ nhạt, là “phản bóng đá” hay thế nào cũng được, nhưng Arsenal là đội bóng hiệu quả và khi có thể, họ vẫn cho thấy họ thừa sức đá đẹp.

Rất khó để tìm ra một điểm yếu nào ở đội hình Arsenal lúc này. Họ mạnh bóng sống và “chết người” khi dùng bóng chết; họ đá ngắn cũng ăn và đá dài cũng thắng; họ có cả tiền đạo tốc độ lẫn trung phong to con; họ ghi bàn trong vòng cấm cũng nhiều nhưng cũng có Rice, Zubimendi, Eze và Odegaard toàn là các bậc “cao nhân” trong sút xa.

Và ở tuyến dưới họ càng mạnh hơn. Raya nhiều khả năng sẽ lại đoạt Găng tay Vàng, trong khi Gabriel vắng mặt thì đã có Hincapie đá thay quá tốt bên cạnh Saliba luôn chắc chắn. Timber kiến tạo trực tiếp trong bàn thứ 2 của Eze, còn Calafiori liên tục dập tắt các cơ hội của Kudus. Đó là chưa nói đến cặp Zubimendi – Rice, liên tục chuyền xuyên tuyến thành công, và Rice còn suýt ghi bàn ngay đầu trận.

Richarlison không cựa quậy nổi trước Hincapie, và bàn thắng anh ghi được là khi Zubimendi để mất bóng

Chiều sâu đội hình của Arsenal khủng tới mức mùa này Lewis-Skelly, một ngôi sao đột phá của mùa trước, vẫn mài mông trên ghế dự bị vì Calafiori không thể bị thay thế. Hincapie và Mosquera mới đến nhưng đã bảo đảm rằng họ cứ vào đá là hàng thủ Arsenal vẫn vững như bàn thạch.

Trên hàng công, Gyokeres không đá thì Merino không những thay được, thậm chí còn tạo ra bước ngoặt trận đấu. Trossard vốn được xem là dự bị chiến lược thì nay đá chính ghi bàn đều đặn, còn Martinelli dự bị nhưng đã ghi vài bàn rất quan trọng mùa này. Đó là chưa kể với sự tỏa sáng của Eze, bài toán Eze – Odegaard sẽ sớm xuất hiện cho Arteta.

Sức mạnh toàn diện

Sức mạnh của Arsenal thực sự nực cười. Tập thể này có một sự tự tin ít thấy ở các đội lớn khác, đó là họ sẽ rất vui lòng đá kiên nhẫn, bởi nếu sai lầm có xảy ra, Arsenal sẽ không sai lầm mà là đối phương, và Arsenal sẽ sẵn sàng tận dụng. Họ không cần phải tràn lên như thác lũ, mà chờ thời điểm thích hợp để chọc thủng mọi phòng tuyến của đối phương.

Kudus là một trong những cầu thủ lực lưỡng nhất của Premier League, nhưng cũng trở nên vô hại trước Calafiori

Arsenal thừa sức đá đẹp, còn việc họ giỏi phạt góc chỉ là để đối thủ không thể phòng ngự số đông được mãi. “Pháo” thực ra không giống pháo mà giống một xe tăng, mà xe tăng thì không cần đẹp, chỉ cần chất thép để nghiền nát đối thủ. Xe tăng này không cần thắng từ phút thứ nhất, cứ ung dung tiến về phía trước, đúng 11h trưa húc đổ cổng thành tiến vào là vừa tầm để chuẩn bị đi ăn trưa.

Tottenham không phải đối thủ yếu, họ mùa này thắng được Man City và suýt nữa đoạt Siêu cúp châu Âu trước PSG. Nhưng trước Arsenal họ trông như một đàn trẻ, đội hình Spurs không thiếu cầu thủ sức khỏe như Romero, Van de Ven, Palhinha, Udogie, Spence, Kudus hay Richarlison, và không ai tranh chấp nổi trước các cầu thủ Arsenal.

Phía Arsenal không những tranh chấp tay đôi tốt mà họ còn săn lùng đối phương theo nhóm, nhưng vẫn bảo đảm khoảng trống không bị khai thác dù dâng lên cao. Một trong những cơ hội của Arsenal chứng kiến Timber pressing cầu thủ Tottenham, và Saka ở ngay phía sau lao lên cắt đường chuyền để lập tức mở ra thời cơ phản công.

Saka và Timber, một tiền đạo và một hậu vệ, cùng lúc vây bắt Udogie

Không ngừng đi tìm sự hoàn hảo

Gần đây đã có những câu nói kiểu như “Arsenal mùa này không vô địch thì Arteta nên nghỉ”. Vậy đội hình Arsenal này do ai xây dựng? Arteta. Ai có đủ gan thay thế Ramsdale bằng Raya? Arteta. Ai thuyết phục được Merino và Zubimendi đến Arsenal dù họ từng là mục tiêu của các đại gia khác? Đồng hương Arteta. Ai đề xướng mua Mosquera và Hincapie? Chắc chắn là Arteta, vì Edu đã cuốn gói sang Nottingham Forest từ cuối năm ngoái.

Hơn 5 năm qua Arteta đã không ngừng nghiên cứu để cải thiện Arsenal về mọi mặt, mọi khía cạnh đều được cân nhắc, mọi vị trí đều được tính toán, và mọi chiêu trò cũng được rèn luyện, để bây giờ họ là đội đá kiểu gì cũng giỏi và đá đội nào cũng đủ sức áp đảo. Arne Slot có thể vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên với Liverpool nhưng ai cũng biết đội hình đó do người nào xây nên, và đó không phải là Slot.

Arsenal nếu vô địch Premier League mùa này sẽ là chuyện bình thường, nhưng nó sẽ không trở nên "bình thường" nếu không vì công sức xây dựng của Arteta

Arsenal không phải đội bóng hoàn hảo, không đội bóng nào hoàn hảo hết. Nhưng chắc chắn họ là đội ít điểm yếu nhất Premier League và cũng đa dạng về điểm mạnh nhất của giải đấu. Nếu họ vô địch, đó là điều không ngạc nhiên, quá bình thường. Nhưng để điều đó trở nên “bình thường” là công sức xây dựng mất nửa thập kỷ.

Ngay cả lúc này Arteta vẫn chưa hài lòng, ông chắc chắn sẽ thấy có điểm yếu nào đó cần khắc phục, hoặc vị trí nào đó ông nghĩ còn có thể đá tốt hơn. Arsenal sẽ không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo dù nó là điều bất khả thi, và tư tưởng đó sẽ là rắc rối lớn cho cả Premier League, bởi đó cũng chính là tư tưởng của Pep Guardiola.