Arsenal đại thắng Tottenham: Eze "cầu được ước thấy" hat-trick, HLV Arteta chưa vội mừng

Eze: "Tôi đã cầu nguyện ghi được hat-trick"

47 năm trước là lần gần nhất đã có một cầu thủ ghi hat-trick trong một trận derby Bắc London, nhưng Alan Sunderland dù ghi 3 bàn nhưng vẫn bị lu mờ bởi màn trình diễn đỉnh cao của đồng đội Liam Brady tại White Hart Lane. Nhưng trong buổi tối Chủ nhật, đã không ai có thể lu mờ cú hat-trick của Eberechi Eze, khi anh đưa Arsenal tới thắng lợi áp đảo 4-1 trước Tottenham tại Emirates.

Eze ghi hat-trick ngay trong trận derby London đầu tiên trong màu áo Arsenal

Và trong khi Sunderland ghi hat-trick khi đã đá 3 trận derby Bắc London cho Arsenal, đây mới là trận derby đầu tiên của Eze từ khi gia nhập "Pháo thủ". Và màn trình diễn của anh, lẫn phong độ từ đầu mùa giải, đã khiến các fan xưng tụng anh có thể sẽ là Liam Brady mới của "The Gunners".

Eze đã rất có duyên ghi bàn trước Tottenham khi còn khoác áo Crystal Palace, và sau trận anh nói mình đã cầu nguyện được ghi hat-trick. "Hôm nay là một ngày tuyệt vời, tôi rất vui khi đã thắng. Đây là một trận đấu đặc biệt và tôi đã cầu nguyện xin được ghi hat-trick. Tạ ơn Chúa đã giúp tôi đạt được điều đó, cảm ơn các đồng đội đã đồng hành với tôi, và hôm nay tôi được ghi hat-trick trong trận đấu mà cả gia đình đã đến xem", Eze nói.

"Trong 3 bàn, tôi thích nhất bàn thứ 2 vì đó là bàn thắng đến rất nhanh chóng đầu hiệp 2. Chúng tôi không giao bóng nhưng đã có cơ hội ghi bàn chỉ sau 30 giây".

HLV Thomas Frank: "Đội hình nào cũng vô ích nếu không thắng tranh chấp"

Trận thua đậm này khó có thể bị đổ cho một nguyên nhân khách quan nào và HLV Thomas Frank sau trận đã thừa nhận Tottenham không chơi tốt vì rất nhiều lý do chủ quan.

"Thực sự là đau, đây là một màn trình diễn hoàn toàn đi ngược những gì chúng tôi đã mưu tính và chúng tôi chỉ biết xin lỗi các CĐV. Dù chúng tôi đá ngắn hay dùng bóng dài, mọi thứ đều vô ích. Bọn họ tranh chấp tốt hơn chúng tôi, kể cả khi chúng tôi dùng bóng dài thì họ vẫn thắng", HLV Frank chia sẻ.

HLV Thomas Frank

"Tôi biết các cầu thủ đã rất cố gắng, nhưng nếu không thắng các pha tranh chấp thì sẽ chẳng làm gì được. Đội hình nào cũng thế thôi, hôm nay tôi đã xếp đá 5 hậu vệ và nếu chúng tôi thua vì đội hình thi đó là trách nhiệm của tôi. Khi đổi sang 4-2-3-1 thì kết quả cũng không tốt hơn".

Tottenham cách đây không lâu đã thua Chelsea khá nhạt nhòa và với thất bại mới đây, Thomas Frank có thể dự đoán rất nhiều "tiếng ồn" về phong độ, nội tình đội bóng hay thậm chí tương lai của chính ông. Ông nói: "Chúng tôi thua khá tệ trước các đối thủ trực tiếp nên tất nhiên sẽ có những lời bàn ra tán vào. Giờ chúng tôi chỉ biết mặc kệ những điều đó và tập trung cho các trận tiếp theo thôi. Chúng tôi đã đá tốt trước Man City và PSG, tập thể có lẽ sẽ lại thể hiện được điều đó".

HLV Arteta: "Chúng tôi chỉ lo tính theo từng trận"

Thắng Tottenham khiến Arsenal đã hơn Chelsea tới 6 điểm trước khi 2 đội xếp nhất - nhì gặp nhau ở Stamford Bridge vòng sau. Và phong cách thắng áp đảo của "The Gunners" đang khiến dư luận đánh giá cuộc đua vô địch sẽ chỉ là của Arsenal.

Tuy nhiên dư luận cũng nói thế về Liverpool đầu mùa và HLV Mikel Arteta không bị "say máu" trước những lời tán dương hiện tại. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi làm việc theo từng trận, giải VĐQG bao giờ cũng khó vì mỗi trận lại có thách thức khác nhau. Lằn ranh thắng/thua rất nhỏ nhoi ở một số trận đấu và hành trình này vẫn còn dài".

HLV Arteta chúc mừng Eze

Nhưng Arteta cho biết ông tất nhiên tận hưởng niềm vui của trận hôm nay vì các học trò đã chơi quá tốt. "Từng phút của trận đấu này đều rất ý nghĩa với tôi. Các cầu thủ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển và họ thể hiện năng lượng của mình cả trong sự chuẩn bị lẫn khi thi đấu. Đá với cách như chúng tôi đá, và ghi bàn theo cách chúng tôi ghi, trước đối thủ đặc biệt như vậy, khiến hôm nay là một ngày đáng nhớ", ông bình luận.

"Tôi muốn các học trò áp đặt trận đấu và để làm điều đó thì phải quyết liệt. Các cầu thủ không ngán ngại trong tranh chấp và không gian hẹp đòi hỏi điều đó còn phải quyết liệt và nhanh hơn nữa. Đây là một màn trình diễn tuyệt vời".