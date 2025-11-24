Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
Logo Benfica - SLB Benfica
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
Logo Juventus - JUV Juventus
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Logo Villarreal - VIL Villarreal
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
Logo Monaco - ASM Monaco
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo PSV - PSV PSV
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Dự đoán tỉ số lượt 5 cúp C1: Chelsea đại chiến Barca, tâm điểm Arsenal - Bayern

Cup C1 - Champions League 2025/26
Lượt 5 vòng bảng Champions League 2025/26 sẽ có rất nhiều trận đấu hấp dẫn và tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Bayern Munich.

  

Đêm thứ ba rực lửa

Đêm ngày 25/11 sẽ chứng kiến không ít cuộc đối đầu hấp dẫn. Đầu tiên cần phải kể đến cuộc đụng độ giữa ChelseaBarcelona. CLB đương kim vô địch thế giới sẽ chạm trán với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện tại.

Lần gần nhất Chelsea đối đầu với Barcelona, Messi vẫn còn thi đấu cho đội bóng xứ Catalunya

Hàng phòng ngự Chelsea vốn hay "tấu hài" sẽ phải đối phó ra sao với Lamine Yamal và Marcus Rashford, hai "chiếc xe đua công thức F1" ở hai biên. Nên nhớ rằng, Chelsea từng khiến tất cả ngỡ ngàng khi hạ gục PSG trong trận chung kết FIFA Club World Cup. Bởi vậy, không loại trừ khả năng thầy trò Hansi Flick "nhận trái đắng" trong trận đấu này.

Một đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Man City sẽ gặp Leverkusen, đội bóng tới từ Đức. So với thi đấu quốc nội, Leverkusen thường chơi không tốt tại đấu trường châu Âu. Thành tích 5 điểm/4 trận đã qua là minh chứng rõ ràng nhất. Thầy trò Pep Guardiola đang muốn tìm lại niềm vui và đây là cơ hội không thể tốt hơn.

Đội vừa thắng Man City, Newcastle sẽ phải làm khách của Marseille. Đội chủ sân Velodrome đang có phong độ tốt và đà hưng phấn sau chiến thắng đậm đà cuối tuần qua. Thầy trò Eddie Howe có sự mệt mỏi nhất định nên sẽ rất vất vả.

So với các đại diện của Anh, hai đại diện của Italia là Juventus và Napoli đều gặp đối thủ "dưới cơ" là Bodo/Glimt và Qarabag. Nhiều khả năng, 2 CLB của Italia sẽ giành trọn 3 điểm ở lượt đấu này. Cặp đấu giữa Dortmund và Villarreal cũng rất đáng chú ý trong khi Benfica của Mourinho sẽ đi tìm điểm số đầu tiên trên sân của Ajax.

Đêm thứ tư cũng không kém phần hấp dẫn

8 trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 27/11 cũng không kém phần hấp dẫn. Arsenal sẽ gặp thêm một thử thách lớn và lần này là Bayern Munich. Cả hai đội bóng đều đang có phong độ tốt và dẫn đầu bảng xếp hạng tại Anh và Đức. Cuộc đụng độ này sẽ đậm chất toan tính và nhiều khả năng sẽ "khan hiếm" bàn thắng.

Arsenal tái ngộ Bayern Munich tại Champions League

Trong khi đó, hai đội bóng đại diện cho lối chơi phòng ngự kín kẽ là Atletico Madrid và Inter Milan sẽ đối đầu với nhau. Chủ nhà vẫn mang đậm bản sắc của Diego Simeone trong khi đó, Christian Chivu "non" kinh nghiệm hơn nhưng để chơi phòng ngự, ông thầy này cũng chẳng kém cạnh.

Một trận đấu đáng chú ý khác là PSG tiếp đón Tottenham. "Gà trống" vừa thất thủ 1-4 trước Arsenal hồi cuối tuần. Với việc nhiều trụ cột vẫn đang chấn thương, khả năng Tottenham tạo ra đột biến trên sân Công viên các Hoàng tử là không cao.

Ngoài ra, Real Madrid sẽ có chuyến hành quân tới Hy Lạp, còn Arne Slot có cơ hội tự cứu bản thân khi Liverpool đối đầu với PSV, đại gia của bóng đá Hà Lan. "Tí hon" Pafos sẽ đối đầu với Monaco và đây có thể là lần đầu tiên sau hơn 2.000 ngày, Paul Pogba thi đấu tại Champions League.

Dự đoán tỉ số lượt 5 cúp C1

Thời gian Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách
0h45 26/11 Ajax 1-2 Benfica
0h45 26/11 Galatasaray 3-1 Royale Union
3h 26/11 Bodo/Glimt 1-2 Juventus
3h 26/11 Chelsea 1-1 Barcelona
3h 26/11 Dortmund 3-2 Villarreal
3h 26/11 Man City 3-0 Leverkusen
3h 26/11 Marseille 2-1 Newcastle
3h 26/11 Napoli 2-0 Qarabag
3h 26/11 Slavia Prague 1-2 Bilbao
0h45 27/11 Copenhagen 2-0 Kairat Almaty
0h45 27/11 Pafos 0-3 Monaco
3h 27/11 Arsenal 1-2 Bayern Munich
3h 27/11 Atletico Madrid 1-1 Inter Milan
3h 27/11 E. Frankfurt 2-2 Atalanta
3h 27/11 Liverpool 4-1 PSV
3h 27/11 Olympiacos 1-3 Real Madrid
3h 27/11 PSG 2-0 Tottenham
3h 27/11 Sporting 2-1 Club Brugge

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Theo Nhật Anh

24/11/2025 13:50 PM (GMT+7)
