Arsenal xóa tan định kiến "sống nhờ bóng chết", Arteta lộ điểm yếu đua vô địch

Arsenal xóa tan định kiến “sống nhờ bóng chết”

Arsenal từng chịu không ít hoài nghi đầu mùa về việc quá phụ thuộc vào các tình huống cố định để ghi bàn. Khi Gabriel dính chấn thương trong lúc phục vụ đội tuyển Brazil, nhiều người đặt câu hỏi liệu “vũ khí bí mật” từ những pha phạt góc và phạt trực tiếp của Arsenal có bị ảnh hưởng hay không. Nhưng thực tế đã cho thấy điều ngược lại.

Cả 4 bàn thắng của Arsenal vào lưới Tottenham đều đến từ tình huống bóng sống

Không chỉ Piero Hincapie hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thay thế trung vệ người Brazil, mà cách Arsenal “xé nát” Tottenham bằng những pha phối hợp mạch lạc và ghi các bàn thắng từ bóng sống đã xóa sạch mọi hoài nghi trước đó.

Bàn mở tỷ số của Leandro Trossard sau đường chuyền đẳng cấp của Mikel Merino, cùng với ba cú dứt điểm siêu hạng từ rìa vòng cấm của Eberechi Eze, tất cả đều đến từ các tình huống đoạt bóng hoặc triển khai tấn công nhanh. “Pháo thủ” liên tục áp sát vòng cấm Tottenham theo đúng phong cách của họ.

Không chỉ riêng trận derby Bắc London. Trong trận hòa trên sân Sunderland ngày 9/11, cả hai bàn thắng của Trossard và Bukayo Saka đều là những cú dứt điểm sắc bén sau các pha phối hợp nhuần nhuyễn. Hai pha lập công của Merino trước Slavia Prague sau quả phạt đền của Saka cũng xuất phát từ những quả tạt trong thế trận bóng sống chứ không phải tình huống cố định.

Trước đó nữa, cú đánh đầu của Declan Rice vào lưới Burnley đến từ pha phản công mẫu mực mở ra sau tình huống phá bóng từ quả ném biên dài của đối phương. Ethan Nwaneri và Saka cũng ghi hai bàn thắng đẹp mắt trong chiến thắng trước Brighton tại League Cup, đưa Arsenal vào tứ kết mùa thứ hai liên tiếp.

Arsenal đang vào “phom” và thể hiện phong độ hủy diệt. 11 trong 13 bàn thắng gần nhất của “Pháo thủ” đều đến từ bóng sống.

Dẫu vậy, với mối đe dọa từ các pha cố định khi Rice và Saka vẫn đảm nhận sút phạt góc, Arsenal chắc chắn vẫn nguy hiểm ở những tình huống “bóng chết”. Chỉ có điều, giai điệu “lại phạt góc nữa rồi, olay olay!” tạm thời được xếp lại.

Arteta bộc lộ điểm yếu ảnh hưởng cuộc đua vô địch

Arsenal thắng tưng bừng Tottenham với kế hoạch thi đấu gần như hoàn hảo, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City hay Liverpool đều sảy chân. Dẫu Arsenal đã nới rộng cách biệt lên 6 điểm ở ngôi đầu bảng, không thể phủ nhận “Pháo thủ” lẽ ra có thể tạo khoảng cách lớn hơn nữa nếu sở hữu đầy đủ lực lượng.

HLV Arteta cần rút các trụ cột ra nghỉ khi tỷ số đã an bài, hướng tới cuộc đua đường dài

Nếu phải chỉ ra một điểm hạn chế duy nhất trong chiến thắng của Arsenal trước Tottenham, đó chính là việc HLV Arteta chậm thay người. Khi Eze nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 76, lẽ ra chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể bắt đầu xoay vòng để dưỡng sức cho các trụ cột, nhất là khi trước mắt là Bayern Munich vào giữa tuần và Chelsea ngay sau đó.

Riccardo Calafiori thậm chí bị chuột rút trước khi được thay bởi Myles Lewis Skelly ở phút 90+2, muộn hơn nhiều so với thời điểm thích hợp. Ở lượt thay người đầu tiên, Madueke vào sân thay Trossard cũng chỉ diễn ra ở phút 78.

HLV Arteta đã vươn lên thành một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, và những danh hiệu lớn có lẽ không còn xa. Nhưng nếu có điều gì có thể làm chậm bước tiến đó, thì chính là quản lý nhân sự và khả năng xoay tua đội hình.

Một trận quan trọng đã xong, còn hai trận đại chiến nữa đang chờ Arsenal phía trước. Tuần lễ bản lề của “Pháo thủ” đã mở màn hoàn hảo, nhưng HLV Arteta vẫn còn việc phải làm để có cái kết đẹp cho mùa giải.

Tin vui cho HLV Arteta là Noni Madueke và Gabriel Martinelli đã trở lại sau chấn thương, đúng lúc đội hình vốn thiếu hụt nhân sự đang dần ổn định. Ngoài ra, Viktor Gyokeres, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Martin Odegaard và Gabriel cũng đang nỗ lực để tái xuất sớm nhất.