CLB La Liga thi đấu tối nay bị vạ lây vì vụ Malaysia gian lận nhập tịch

⚡ Án phạt như "sét đánh ngang tai"

Báo chí Tây Ban Nha cho biết với phán quyết của FIFA liên quan đến vụ gian lận thủ tục nhập tịch của ĐT Malaysia, sự kiện này cũng khiến CLB Alaves của La Liga bị vạ lây. Malaysia mới đây đã bị kết luận có hành vi gian lận thủ tục nhập tịch cho 7 cầu thủ và đưa họ vào thi đấu trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Facundo Garces trong màu áo ĐT Malaysia

Trong 7 cầu thủ đó có trung vệ Facundo Garces, người thuộc biên chế của Alaves. Việc FIFA công bố Garces bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do vấn đề giấy tờ nhập tịch đã khiến Garces không còn đủ điều kiện thi đấu cho Alaves vào lúc này. Garces là người tháng trước đã nói rằng mình có gốc Malaysia “từ ông cố nội”, trong khi báo chí nước này lại viết rằng Garces có gốc Malaysia từ bà ngoại.

Theo tờ Marca, Alaves đang trên đường đến Mallorca thì nhận được tin và toàn bộ đã bị bất ngờ. Garces cũng có mặt trong thành phần di chuyển tới đảo để thi đấu trận đấu tối nay (23h30, 27/9), nhưng Garces và các thành viên Alaves chỉ biết tin qua truyền thông chứ không qua thông báo chính thức.

💣 Tổn thất nặng nề

Hiện đang có một sự náo loạn ở Alaves liên quan đến vấn đề này. Mặc dù LĐBĐ Malaysia đang khẩn trương chuẩn bị thủ tục kháng cáo, tức cho phép án tạm thời bị treo chưa được thi hành, nhưng sự việc được thông báo quá nhanh nên nhiều khả năng họ không kịp nộp đơn trước khi Alaves thi đấu.

Garces (trái) trong màu áo Alaves đối đầu Alexis Sanchez

Điều đó sẽ khiến Garces, nếu có được đá tiếp, cũng không được ra sân vào tối nay. Và cũng không có gì bảo đảm Garces sẽ được đá trong thời gian tới, tùy thuộc vào quá trình gửi đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia.

Garces đã thi đấu 16 trận cho Alaves kể từ khi chuyển tới vào đầu năm nay. Trung vệ này đã đá chính liên tục từ nửa cuối tháng 4 đến nay, 13 trận đấu anh đá chính thì Alaves thắng 5, hòa 5 và thua chỉ 3, giữ sạch lưới 5 trận. Vai trò quan trọng của Garces do đó khiến Alaves khốn đốn khi không có cầu thủ này thời gian tới.