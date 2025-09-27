Malaysia bị FIFA phạt nặng: Báo chí thế giới phẫn nộ, fan đòi giáng chức

Phán quyết sốc của FIFA

Tối 26/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch. Danh sách gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (cùng Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (cùng Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan).

ĐT Malaysia (áo vàng) phạm luật trong trận đấu với ĐT Việt Nam

Theo FIFA, Malaysia đã hợp thức hóa quốc tịch cho nhóm cầu thủ này dựa trên “dòng máu lai” từ thế hệ ông bà và đăng ký thông tin không chính xác. Tất cả đều góp mặt trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại Bukit Jalil hôm 10/6, ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

“FIFA nhận được đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của bảy cầu thủ. Quá trình điều tra cho thấy FAM đã sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký,” thông báo từ FIFA nêu rõ.

Sau khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, tính từ ngày 26/9.

Vụ việc đồng thời được chuyển lên Tòa án bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét. FAM cùng các cầu thủ đã được thông báo chính thức về quyết định này.

Báo chí khu vực giận dữ với FAM

Tờ New Straits Times của Malaysia giật hàng tí lớn trên trang nhất: "Xấu hổ vì làm giả: FIFA phạt FAM một khoản tiền lớn và cấm cầu thủ". Trong bài viết này, tờ báo lớn của Malaysia thừa nhận đây là một vụ bê bối lớn và FAM cần làm sáng tỏ vụ việc này, giải trình với FIFA cũng như với người hâm mộ nước nhà.

Tờ New Straits Times của Malaysia nổi giận với FAM

Tờ The Straits Times của Singapore cũng nhanh chóng đưa tin về vụ việc này với dòng tít lớn: "Cầu thủ Malaysia bị cấm thi đấu vì sử dụng giấy tờ giả để thi đấu vòng loại với Việt Nam". Tờ báo của Singapore khẳng định luôn đây là "hành vi gian lận", đồng thời khẳng định nếu FIFA đưa ra phán quyết chính xác, thì việc ĐTQG Malaysia nhận án phạt nghiêm khắc là điều không thể tránh khỏi.

Tờ The Straits Times của Singapore cũng đưa tin về vụ việc

Truyền thông Malaysia thậm chí còn thừa nhận đây là một “cú tát” vào nền bóng đá nước nhà. New Straits Times mô tả: “Một sự giả mạo đáng xấu hổ: FIFA trừng phạt FAM bằng án phạt tài chính nặng và cấm cầu thủ.”

Báo chí Malaysia cũng thừa nhận, khác với kỳ vọng nâng tầm bóng đá, việc lạm dụng chính sách nhập tịch đã khiến FAM rơi vào khủng hoảng niềm tin. Các cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng trên toàn cầu, còn FAM thì đối mặt nguy cơ mất uy tín nghiêm trọng.

Fan bóng đá Malaysia giận dữ

Sau khi thông tin gây rúng động bóng đá Đông Nam Á được công bố, người hâm mộ bóng đá Malaysia tràn vào các trang mạng xã hội của LĐBĐ Malaysia để thể hiện sự giận dữ, thất vọng. Sự chỉ trích mà FAM đang phải hứng chịu lúc này là vô cùng lớn.

Không ít người hâm mộ đã yêu cầu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia - ông Datuk Yusoff Mahadi cũng như Tổng thư ký Noor Azman Hj Rahman phải từ chức như một cách chịu trách nhiệm cho sai phạm "tày trời" này.

Chỉ một số ít fan bóng đá Malaysia cố gắng níu giữ hy vọng. Một fan bình luận: "Có gì đó sai sai trong trường hợp này, không thể nào họ muốn 'giết' sự nghiệp của mình chỉ để chơi với một đất nước vô danh, nếu đúng là cha mẹ/ông bà của họ không phải là người Malaysia".