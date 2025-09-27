AFC sắp họp khẩn, có thể xử Malaysia thua Việt Nam 0-3 vì nhập tịch “lậu” cầu thủ

Như thông tin trước đó, tối ngày 26/9, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức ban hành án phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.

Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép ở trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025.

Theo thông báo từ FIFA, FAM đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Những cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil. Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ, khoảng 11,6 tỷ đồng).

Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét. Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành.

Chia sẻ với chúng tôi trong tối ngày 26/9, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết ông đã đọc được thông báo kể trên của FIFA về án phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia. Khi được hỏi về việc VFF có khiếu nại lên AFC hay FIFA về kết quả trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn nói: “Vòng loại Asian Cup là giải đấu do AFC tổ chức.

Theo quy trình, khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của AFC sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM”. Nguồn tin của chúng tôi cho hay, phía Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ sớm tổ chức họp khẩn, đưa ra quyết định kỷ luật tiếp theo đối với FAM và ĐT Malaysia.

Theo các quy định kỷ luật của AFC, ĐT Malaysia nhiều khả năng sẽ bị AFC xử thua ĐT Việt Nam 0-3 vì gian lận hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Không chỉ gian lận ở trận gặp ĐT Việt Nam, ĐT Malaysia còn có thể bị kỷ luật khi dùng cầu thủ nhập tịch trái phép ở trận thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3/2025.