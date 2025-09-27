Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt nhập tịch trái phép 7 sao đấu Việt Nam của FIFA

Asian Cup 2027 Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu ở Bukit Jalil Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức đưa ra phản hồi về án phạt nặng của FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch ở trận gặp ĐT Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

😡 LĐBĐ Malaysia xác nhận kháng cáo án phạt

Tối 26/9 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức đưa ra phản hồi trên trang chủ về quyết định kỷ luật của FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

"Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được quyết định chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến vụ việc các cầu thủ nhập tịch. FAM muốn nhấn mạnh rằng, các cầu thủ có liên quan cũng như chính FAM đã hành động với thiện chí và sự minh bạch tuyệt đối trong suốt quá trình này.

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt nhập tịch trái phép 7 sao đấu Việt Nam của FIFA - 1

FAM đã xử lý toàn bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan một cách minh bạch, tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn đã được quy định. Trước đó, FIFA cũng đã xem xét kỹ lưỡng về tư cách thi đấu của các cầu thủ và đã đưa ra xác nhận chính thức rằng họ đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển Malaysia"

Bên cạnh đó, FAM tuyên bố sẽ tiến hành kháng cáo lên các cơ quan có thẩm quyền của FIFA về án phạt này: "Liên quan đến quyết định mới đây, FAM sẽ tiến hành kháng cáo và sẽ sử dụng tất cả các kênh và thủ tục pháp lý hiện có nhằm bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và đội tuyển quốc gia Malaysia.

FAM vẫn luôn cam kết hành động một cách kiên quyết, tuân thủ các quy định quốc tế và bảo vệ tính minh bạch của bóng đá quốc gia.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Malaysia và tất cả các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng quá trình này được tiến hành một cách minh bạch, công bằng và đúng với tinh thần thể thao.

Mọi diễn biến tiếp theo liên quan đến quá trình kháng cáo và các bước xử lý tiếp theo của FAM sẽ được thông báo đến công chúng trong thời gian tới".

⚖️ Án phạt nghiêm khắc từ FIFA

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa tuyên bố xử phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì vi phạm điều 22 trong bộ quy tắc kỷ luật, liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ để hợp thức hóa quyền thi đấu của cầu thủ nhập tịch.

FIFA xác nhận FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cấm thi đấu mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng và mỗi người bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Vụ việc liên quan đến trận đấu vòng loại Asian Cup giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra ngày 10/6 tại sân vận động Bukit Jalil, nơi Malaysia thắng 4-0. Theo FIFA, các cầu thủ này được ra sân dựa trên các tài liệu đã bị làm giả.

FIFA cũng cho biết tính hợp lệ của các cầu thủ này sẽ được chuyển đến Hội đồng Tòa án Bóng đá để xem xét kỹ lưỡng. Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản án có lý do chi tiết, và nếu có yêu cầu, bản án sẽ được công bố trên trang legal.fifa.com.

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt nhập tịch trái phép 7 sao đấu Việt Nam của FIFA - 2

🤐 Chủ tịch FAM gửi thông điệp bí ẩn, AFC chờ phán quyết từ FIFA

Trước làn sóng chỉ trích, quyền Chủ tịch FAM - ông Datuk Yusoff Mahadi chỉ đưa ra phản hồi ngắn gọn khi được báo giới hỏi: “Cứ đợi đến ngày mai (thứ Bảy)".

Tuy nhiên, sự im lặng này không giúp xoa dịu dư luận, mà ngược lại khiến người hâm mộ càng thêm mất lòng tin. Nhiều người yêu cầu FAM phải công khai toàn bộ sự thật và chịu trách nhiệm rõ ràng.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đang theo dõi sát vụ việc nhưng chưa có động thái cụ thể nào. Tổng thư ký AFC - ông Datuk Seri Windsor John - cho biết: “AFC đang chờ bản án đầy đủ và quyết định từ Hội đồng Tòa án Bóng đá FIFA liên quan đến tính hợp lệ của các cầu thủ".

Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra thêm và hoàn toàn có thể bị kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

26/09/2025 23:29 PM (GMT+7)
