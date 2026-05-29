Carrick "đại phẫu" MU: 5 nhiệm vụ lớn đưa "Quỷ đỏ" trở lại thời hoàng kim

⚙️ Đại tu tuyến giữa - ưu tiên số một của Carrick

Tuyến giữa được xem là khu vực cần nâng cấp mạnh nhất của Man Utd, cũng là vị trí từng làm nên tên tuổi của Carrick trong màu áo “Quỷ đỏ”. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford muốn mang về ít nhất hai tiền vệ mới, thậm chí có thể là 3 nếu Manuel Ugarte rời CLB.

MU chuẩn bị tạo “bom tấn” để làm mới khu trung tuyến mùa tới

Trong khi Casemiro chia tay đội bóng, Kobbie Mainoo lại được xem là tương lai lâu dài khi vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

Danh sách mục tiêu của Man Utd trải dài từ Elliot Anderson, Sandro Tonali, Carlos Baleba tới Adam Wharton, Joao Gomes hay Aurelien Tchouemeni. Đội bóng được cho là sẽ chi gần 100 triệu bảng cho một “bom tấn” tuyến giữa, trước khi tính toán những thương vụ hợp lý hơn về mặt tài chính.

Dù vậy, tương lai của Ugarte vẫn là dấu hỏi lớn. Carrick từng công khai bảo vệ tiền vệ người Uruguay, nhưng việc anh không thi đấu phút nào trong 5 trận gần nhất kể từ thất bại trước Leeds cho thấy niềm tin của chiến lược gia người Anh đã giảm đi đáng kể.

🏃 Tái tạo thể lực để chinh chiến nhiều đấu trường

Một trong những vấn đề lớn nhất "Quỷ đỏ" gặp phải mùa này là khả năng duy trì thể trạng khi phải thi đấu liên tục. Đội bóng hưởng lợi từ lịch đấu mỗi tuần một trận, nhưng lại hụt hơi rõ rệt ở các giai đoạn phải đá với mật độ dày.

Hai trận đấu bị xem là tệ nhất dưới thời Carrick: thất bại trước West Ham và Newcastle - đều diễn ra chỉ 3 ngày sau trận trước đó.

Điều này cho thấy đội hình MU hiện chưa đủ thể lực để đáp ứng cường độ của một CLB dự Champions League. Đó sẽ là thử thách lớn với nhiều tân binh như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Benjamin Sesko - những cầu thủ chưa quen với áp lực thi đấu liên tục ở đẳng cấp cao nhất.

Không chỉ các ngôi sao tấn công, những gương mặt trẻ như Leny Yoro, Ayden Heaven hay thủ môn Senne Lammens cũng sẽ cần thời gian thích nghi với guồng quay khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

✂️ Carrick cần mạnh tay thanh lọc đội hình

Việc Man Utd bổ nhiệm Carrick trước khi mùa giải khép lại cũng nhằm giúp ông sớm đưa ra quyết định nhân sự cho mùa tới.

Nhiều cái tên không còn nằm trong kế hoạch của Man Utd

Theo đánh giá nội bộ, Manuel Ugarte, Altay Bayindir và Joshua Zirkzee không đáp ứng được yêu cầu chiều sâu đội hình của MU. Bộ ba này nhiều khả năng sẽ được thông báo tìm bến đỗ mới ngay trong mùa hè.

Carrick hiểu rằng MU sẽ phải chơi nhiều hơn ít nhất 8 trận ở mùa tới, đồng nghĩa nguy cơ chấn thương cũng tăng lên. Vì thế, việc xây dựng đội hình đủ chiều sâu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ bắt buộc.

CLB đã bắt đầu quá trình thanh lọc khi chia tay Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia. Động thái này giúp đội chủ sân Old Trafford giảm khoảng 640.000 bảng tiền lương mỗi tuần - khoản ngân sách quan trọng cho kế hoạch mua sắm.

🎯 Bài toán nan giải nơi hành lang trái

Cánh trái tiếp tục là khu vực khiến Carrick đau đầu. Hiện tại ông có Matheus Cunha, Patrick Dorgu và Luke Shaw, nhưng cấu trúc đội hình vẫn thiếu cân bằng.

Shaw sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 7 và chỉ còn hợp đồng đến năm sau. Trong khi đó, Dorgu dù được mua về như một hậu vệ trái lại chơi tốt hơn khi dâng cao như một cầu thủ chạy cánh.

Vấn đề nằm ở chỗ Cunha là mẫu tiền đạo sáng tạo thuận chân phải, còn Dorgu thuận chân trái nhưng thiên về phòng ngự. Điều đó khiến cách vận hành của MU thay đổi đáng kể tùy từng nhân sự.

Thực tế, Man Utd không thiếu hậu vệ trái khi còn có Harry Amass, Diego Leon, thậm chí Noussair Mazraoui và Diogo Dalot đều có thể chơi ở vị trí này. Điều đội bóng thiếu lại là một cầu thủ chạy cánh trái đúng nghĩa.

Tuy nhiên, người phù hợp nhất là Marcus Rashford lại đang muốn rời CLB, còn MU cũng sẵn sàng bán anh. Sau những cuộc chia tay liên tiếp của Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho hay Anthony Elanga trong các kỳ chuyển nhượng gần đây, việc tìm một chuyên gia chạy cánh trái gần như là yêu cầu bắt buộc.

👑 Khôi phục bản sắc kiểm soát thế trận

Carrick từng thừa nhận MU đang chơi thứ bóng đá đầy cảm xúc, kịch tính nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điểm mạnh lớn nhất của đội là phản công, nhưng đó cũng chính là hạn chế khiến họ khó vươn tầm ứng viên vô địch.

Carrick muốn xây dựng một MU biết áp đặt và kiểm soát trận đấu

Man Utd nổi tiếng với những pha phản công sắc bén suốt nhiều thập kỷ, song chỉ dựa vào lối đá này sẽ không đủ để cạnh tranh danh hiệu Premier League. Carrick hiểu rõ điều đó bởi ông từng làm trợ lý cho Ole Gunnar Solskjaer - người gần như xây dựng toàn bộ chiến thuật quanh khả năng chuyển trạng thái.

Thử thách lớn nhất với Carrick lúc này là tạo ra một MU biết kiểm soát bóng, áp đặt thế trận nhưng vẫn giữ được tốc độ và sự bùng nổ vốn có. Hai mươi năm sau thời kỳ huy hoàng đá cặp cùng Paul Scholes dưới triều đại Sir Alex Ferguson, Carrick giờ phải tái hiện hình ảnh ấy từ băng ghế chỉ đạo.