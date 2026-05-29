Người đẹp "xăm trổ hổ báo" chạy nhanh nhất Ba Lan, biến đường đua thành sàn diễn

Giữa thế giới điền kinh, Ewa Swoboda xuất hiện với phong thái khác biệt. Cô gái người Ba Lan sở hữu mái tóc cá tính, cơ thể phủ kín hình xăm và thần thái lạnh lùng như một ngôi sao rock, nhưng khi tiếng súng xuất phát vang lên, Swoboda lập tức biến thành một trong những người phụ nữ chạy nhanh nhất hành tinh.

Ewa Swoboda, "bông hồng có gai" trên đường chạy tốc độ

Ở tuổi 28, Ewa Swoboda không chỉ là biểu tượng tốc độ của điền kinh Ba Lan mà còn là “cỗ máy truyền thông” có sức hút cực lớn trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện tại các giải đấu lớn, cô đều trở thành tâm điểm của ống kính truyền hình nhờ phong cách “bông hồng gai” vừa nổi loạn vừa quyến rũ.

Mỹ nhân điền kinh phủ kín hình xăm, biến đường chạy thành sàn diễn

Khác hoàn toàn với hình mẫu VĐV truyền thống, Swoboda xây dựng cho mình hình ảnh cực kỳ khác biệt. Trên cơ thể cô là hàng loạt hình xăm nổi bật, từ hoa hồng, mèo, chim cho tới những dòng chữ mang ý nghĩa gia đình. Nữ VĐV sinh năm 1997 từng thừa nhận xăm mình là niềm đam mê lớn nhất ngoài điền kinh và thường tự thưởng cho bản thân một hình xăm mới sau mỗi cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Swoboda còn nổi tiếng bởi gu thời trang thi đấu đậm chất cá nhân. Bộ móng tay dài sơn cầu kỳ, mái tóc nhuộm nổi bật cùng ánh mắt sắc lạnh khiến cô luôn chiếm trọn spotlight trước giờ xuất phát.

Nhiều người hâm mộ thậm chí ví von rằng: “Khi Ewa bước ra đường chạy, cảm giác như một ngôi sao punk-rock đi lạc vào sân điền kinh”.

Hành động “phũ” trước camera khiến cả TikTok phát cuồng

Điều giúp Ewa Swoboda bùng nổ toàn cầu không chỉ là tốc độ, mà còn đến từ tính cách cực mạnh. Tại nhiều giải đấu lớn gần đây, đặc biệt ở Olympic Paris và các chặng World Athletics Indoor Tour, cô liên tục gây sốt với khoảnh khắc chào camera cực lạnh.

Swoboda thường giơ tay chào kiểu quân đội khi MC giới thiệu tên mình, sau đó lập tức đổi sắc mặt, nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt cực “gắt”, rồi xua tay đầy lạnh lùng trước khi bước vào vạch xuất phát.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành meme triệu view trên TikTok và Instagram. Hàng loạt video bắt chước biểu cảm “phũ như Swoboda” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Điều thú vị là chính nữ VĐV Ba Lan lại không xem đó là màn trình diễn. Cô giải thích bản thân chỉ muốn giữ trạng thái tập trung tuyệt đối trước cuộc đua và phản ứng hoàn toàn theo cảm xúc thật. Chính sự tự nhiên ấy lại khiến Swoboda trở nên cuốn hút hơn rất nhiều trong mắt người hâm mộ.

Không chỉ cá tính, Swoboda còn là “quái vật tốc độ” thật sự

Ẩn sau vẻ ngoài nổi loạn là một chân chạy thuộc nhóm hàng đầu của thế giới. Ewa Swoboda hiện giữ kỷ lục quốc gia Ba Lan ở nội dung 60m trong nhà với thành tích cực khủng 6,98 giây.

Thông số này giúp cô nằm trong top những VĐV chạy 60m nhanh nhất lịch sử điền kinh nữ. Ở nội dung 100m ngoài trời, Swoboda cũng sở hữu thành tích cá nhân 10,94 giây, phá vỡ cột mốc dưới 11 giây danh giá mà không nhiều chân chạy châu Âu làm được.

Trong sự nghiệp, Swoboda từng giành HCV châu Âu, nhiều huy chương tại giải điền kinh trong nhà và đặc biệt là HCB thế giới nội dung 60m.

Tại giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới 2026 tổ chức trên sân nhà Ba Lan, cô tiếp tục khiến khán đài bùng nổ khi lọt vào chung kết 60m nữ và cán đích trong top 6 thế giới giữa bầu không khí cuồng nhiệt.

Điều khiến Ewa khác biệt không nằm ở một tấm huy chương hay vài kỷ lục tốc độ. Thứ giúp cô trở thành hiện tượng là cách cô mang cá tính thật của mình lên đường chạy. Ewa Swoboda là một trong những nữ VĐV tốc độ đáng xem nhất thế giới hiện tại.

