Real bị nghi nhắm Fernandes của MU, điều khoản giải phóng hợp đồng gây ngỡ ngàng

MU vội vã giữ chân kỷ lục gia Fernandes

Tờ Daily Mail khẳng định, Manchester United đang khẩn trương mở các cuộc đàm phán gia hạn với đội trưởng Bruno Fernandes sau mùa giải bùng nổ của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, điều khiến giới chóp bu sân Old Trafford lo lắng không chỉ nằm ở sự chèo kéo từ Saudi Arabia, mà còn là khả năng một đại gia châu Âu được đồn đoán có thể là Real Madrid, sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng trong hợp đồng hiện tại của Fernandes.

Fernandes phá kỷ lục kiến tạo của giải Ngoại hạng Anh trong 1 mùa giải

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, điều khoản trị giá khoảng 57 triệu bảng của Bruno Fernandes chỉ áp dụng với các đội bóng ngoài Premier League. Mức phí này được xem là tương đối “mềm” với các CLB lớn châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh tiền vệ 31 tuổi vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp.

Bruno Fernandes kết thúc Premier League 2025/26 với 21 pha kiến tạo, phá kỷ lục của Kevin De Bruyne và Thierry Henry. Anh cũng là đầu tàu giúp Man United cán đích thứ ba và giành vé trở lại Champions League mùa sau.

Mourinho và viễn cảnh tái thiết Real Madrid

Điều khiến các tin đồn trở nên đáng chú ý hơn nằm ở khả năng Jose Mourinho gần như chắc chắn sẽ trở lại Bernabeu trong tương lai gần. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào, giới chuyên môn cho rằng Bruno Fernandes hoàn toàn phù hợp với kiểu bóng đá mà Mourinho muốn xây dựng trong nhiệm kỳ hai với đội chủ sân Bernabeu.

HLV Mourinho có mối quan hệ tốt với Fernandes

Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặc biệt ưa chuộng những tiền vệ sáng tạo nhưng giàu năng lượng, sẵn sàng pressing và chịu va chạm. Từ Frank Lampard, Wesley Sneijder cho tới Mesut Ozil giai đoạn đầu tại Real Madrid, Mourinho luôn cần một “bộ não” có thể tạo khác biệt chỉ bằng vài chạm.

Bruno Fernandes sở hữu gần như đầy đủ những phẩm chất đó. Anh có khả năng tung ra các đường chuyền xuyên tuyến cực nhanh, hoạt động với cường độ lớn và luôn giữ tinh thần chiến đấu cao.

Nếu thực sự cập bến Real Madrid trong một dự án do Mourinho dẫn dắt, Bruno Fernandes hoàn toàn có thể trở thành mắt xích trung tâm trong hệ thống phản công tốc độ cao, thứ từng là thương hiệu của “Người đặc biệt”.

Kịch bản trong mơ: Fernandes phía sau Mbappe và Vinicius?

Kịch bản Bruno Fernandes đứng phía sau cung cấp bóng cho Kylian Mbappe và Vinicius Junior rõ ràng là viễn cảnh đáng sợ với mọi hàng thủ.

Khả năng chuyền bóng một chạm và tạo cơ hội ở tốc độ cao của tiền vệ người Bồ Đào Nha đặc biệt phù hợp với những cầu thủ bứt tốc mạnh như Mbappe hay Vinicius.

Mourinho có thể nhắm đến Bruno Fernandes một khi dẫn dắt Real Madrid

Trong hệ thống của Mourinho, Bruno nhiều khả năng sẽ được trao vai trò “số 10 chiến đấu” – mẫu cầu thủ vừa sáng tạo vừa phải tham gia pressing và chuyển đổi trạng thái liên tục.

Không chỉ chuyên môn, cá tính của Fernandes cũng được xem là hợp với Mourinho. Cựu HLV Chelsea luôn thích những cầu thủ có tinh thần thủ lĩnh mạnh mẽ, không ngại va chạm và sẵn sàng gánh trách nhiệm ở thời khắc khó khăn.

Bruno Fernandes thường xuyên bị chỉ trích vì nóng nảy hoặc quá cảm xúc, nhưng với Mourinho, đó đôi khi lại là dấu hiệu của khát khao chiến thắng.

Vấn đề hậu trường có ảnh hưởng đến Fernandes?

Trong lúc tương lai còn bị đặt dấu hỏi, Bruno Fernandes vẫn đang là tâm điểm tại Old Trafford. Thời gian gần đây, anh liên tục vướng vào cuộc khẩu chiến với cựu đội trưởng Roy Keane.

Mọi chuyện bùng nổ sau khi Keane cho rằng Fernandes quá đề cao vinh quang cá nhân thay vì lợi ích tập thể. Đáp lại, ngôi sao người Bồ Đào Nha tố huyền thoại Man United “nói dối”.

Fernandes có thể mệt mỏi vì nhận quá nhiều chỉ trích từ các huyền thoại MU

Căng thẳng càng leo thang khi Keane đăng tải hình ảnh một con lừa đứng dưới ánh đèn sân khấu cùng dòng chú thích đầy ẩn ý: “Quá nhiều sự chú ý khiến một con lừa nghĩ mình là sư tử”.

Đây không phải lần đầu Bruno Fernandes đứng trước khả năng rời Old Trafford. Năm ngoái, anh từng tiến rất gần Al Hilal nhưng cuối cùng từ chối vì vẫn còn “những giấc mơ” muốn hoàn thành cùng Man United.

Gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Sporting Lisbon với giá 47 triệu bảng, Bruno Fernandes hiện đã ghi 107 bàn và có 108 kiến tạo sau 327 trận. Với phong độ hiện tại, không ngạc nhiên khi Man United phải vội vã giữ chân thủ quân trước khi những tin đồn về Real Madrid và Mourinho trở nên nghiêm túc hơn.