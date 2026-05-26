Real bị nghi nhắm Fernandes của MU, điều khoản giải phóng hợp đồng gây ngỡ ngàng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Morocco vs Burundi
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Burundi - BDI Burundi
-
Nigeria vs Zimbabwe
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Logo Zimbabwe - ZIM Zimbabwe
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Real bị nghi nhắm Fernandes của MU, điều khoản giải phóng hợp đồng gây ngỡ ngàng

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Bruno Fernandes Manchester United

MU gấp rút đàm phán giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes, giữa lúc điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng khiến nhiều ông lớn châu Âu chú ý. Theo một số nguồn tin, rất có thể Real Madrid là đại gia đang âm thầm theo đuổi tiền vệ người Bồ Đào Nha.

   

MU vội vã giữ chân kỷ lục gia Fernandes

Tờ Daily Mail khẳng định, Manchester United đang khẩn trương mở các cuộc đàm phán gia hạn với đội trưởng Bruno Fernandes sau mùa giải bùng nổ của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, điều khiến giới chóp bu sân Old Trafford lo lắng không chỉ nằm ở sự chèo kéo từ Saudi Arabia, mà còn là khả năng một đại gia châu Âu được đồn đoán có thể là Real Madrid, sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng trong hợp đồng hiện tại của Fernandes.

Fernandes phá kỷ lục kiến tạo của giải Ngoại hạng Anh trong 1 mùa giải

Fernandes phá kỷ lục kiến tạo của giải Ngoại hạng Anh trong 1 mùa giải

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, điều khoản trị giá khoảng 57 triệu bảng của Bruno Fernandes chỉ áp dụng với các đội bóng ngoài Premier League. Mức phí này được xem là tương đối “mềm” với các CLB lớn châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh tiền vệ 31 tuổi vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp.

Bruno Fernandes kết thúc Premier League 2025/26 với 21 pha kiến tạo, phá kỷ lục của Kevin De Bruyne và Thierry Henry. Anh cũng là đầu tàu giúp Man United cán đích thứ ba và giành vé trở lại Champions League mùa sau.

Mourinho và viễn cảnh tái thiết Real Madrid

Điều khiến các tin đồn trở nên đáng chú ý hơn nằm ở khả năng Jose Mourinho gần như chắc chắn sẽ trở lại Bernabeu trong tương lai gần. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào, giới chuyên môn cho rằng Bruno Fernandes hoàn toàn phù hợp với kiểu bóng đá mà Mourinho muốn xây dựng trong nhiệm kỳ hai với đội chủ sân Bernabeu.

HLV Mourinho có mối quan hệ tốt với Fernandes

HLV Mourinho có mối quan hệ tốt với Fernandes

Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặc biệt ưa chuộng những tiền vệ sáng tạo nhưng giàu năng lượng, sẵn sàng pressing và chịu va chạm. Từ Frank Lampard, Wesley Sneijder cho tới Mesut Ozil giai đoạn đầu tại Real Madrid, Mourinho luôn cần một “bộ não” có thể tạo khác biệt chỉ bằng vài chạm.

Bruno Fernandes sở hữu gần như đầy đủ những phẩm chất đó. Anh có khả năng tung ra các đường chuyền xuyên tuyến cực nhanh, hoạt động với cường độ lớn và luôn giữ tinh thần chiến đấu cao.

Nếu thực sự cập bến Real Madrid trong một dự án do Mourinho dẫn dắt, Bruno Fernandes hoàn toàn có thể trở thành mắt xích trung tâm trong hệ thống phản công tốc độ cao, thứ từng là thương hiệu của “Người đặc biệt”.

Kịch bản trong mơ: Fernandes phía sau Mbappe và Vinicius?

Kịch bản Bruno Fernandes đứng phía sau cung cấp bóng cho Kylian Mbappe và Vinicius Junior rõ ràng là viễn cảnh đáng sợ với mọi hàng thủ.

Khả năng chuyền bóng một chạm và tạo cơ hội ở tốc độ cao của tiền vệ người Bồ Đào Nha đặc biệt phù hợp với những cầu thủ bứt tốc mạnh như Mbappe hay Vinicius.

Mourinho có thể nhắm đến Bruno Fernandes một khi dẫn dắt Real Madrid

Mourinho có thể nhắm đến Bruno Fernandes một khi dẫn dắt Real Madrid

Trong hệ thống của Mourinho, Bruno nhiều khả năng sẽ được trao vai trò “số 10 chiến đấu” – mẫu cầu thủ vừa sáng tạo vừa phải tham gia pressing và chuyển đổi trạng thái liên tục.

Không chỉ chuyên môn, cá tính của Fernandes cũng được xem là hợp với Mourinho. Cựu HLV Chelsea luôn thích những cầu thủ có tinh thần thủ lĩnh mạnh mẽ, không ngại va chạm và sẵn sàng gánh trách nhiệm ở thời khắc khó khăn.

Bruno Fernandes thường xuyên bị chỉ trích vì nóng nảy hoặc quá cảm xúc, nhưng với Mourinho, đó đôi khi lại là dấu hiệu của khát khao chiến thắng.

Vấn đề hậu trường có ảnh hưởng đến Fernandes?

Trong lúc tương lai còn bị đặt dấu hỏi, Bruno Fernandes vẫn đang là tâm điểm tại Old Trafford. Thời gian gần đây, anh liên tục vướng vào cuộc khẩu chiến với cựu đội trưởng Roy Keane.

Mọi chuyện bùng nổ sau khi Keane cho rằng Fernandes quá đề cao vinh quang cá nhân thay vì lợi ích tập thể. Đáp lại, ngôi sao người Bồ Đào Nha tố huyền thoại Man United “nói dối”.

Fernandes có thể mệt mỏi vì nhận quá nhiều chỉ trích từ các huyền thoại MU

Fernandes có thể mệt mỏi vì nhận quá nhiều chỉ trích từ các huyền thoại MU

Căng thẳng càng leo thang khi Keane đăng tải hình ảnh một con lừa đứng dưới ánh đèn sân khấu cùng dòng chú thích đầy ẩn ý: “Quá nhiều sự chú ý khiến một con lừa nghĩ mình là sư tử”.

Đây không phải lần đầu Bruno Fernandes đứng trước khả năng rời Old Trafford. Năm ngoái, anh từng tiến rất gần Al Hilal nhưng cuối cùng từ chối vì vẫn còn “những giấc mơ” muốn hoàn thành cùng Man United.

Gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Sporting Lisbon với giá 47 triệu bảng, Bruno Fernandes hiện đã ghi 107 bàn và có 108 kiến tạo sau 327 trận. Với phong độ hiện tại, không ngạc nhiên khi Man United phải vội vã giữ chân thủ quân trước khi những tin đồn về Real Madrid và Mourinho trở nên nghiêm túc hơn.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Huyền thoại Roy Keane đáp trả Fernandes, ví đội trưởng MU là "con lừa"
Huyền thoại Roy Keane đáp trả Fernandes, ví đội trưởng MU là "con lừa"

Mâu thuẫn giữa huyền thoại Roy Keane và đội trưởng MU Bruno Fernandes tiếp tục leo thang sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích những...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/05/2026 16:19 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN