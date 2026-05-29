Tennis đỉnh cao Roland Garros: Djokovic đại chiến sao trẻ Fonseca, "truyền nhân Nadal" tạo bão

Joao Fonseca - Novak Djokovic: Khoảng 20h30, 29/5 (vòng 3 đơn nam Roland Garros)

Roland Garros 2026 sẽ chứng kiến màn đối đầu cực kỳ đáng chờ đợi giữa huyền thoại Djokovic và hiện tượng tuổi teen Fonseca. Một bên là tay vợt giàu kinh nghiệm bậc nhất lịch sử Grand Slam, bên kia là ngôi sao trẻ đang bùng nổ mạnh mẽ trên sân đất nện Paris.

Sinner đã chia tay giải tại vòng 2, người ta không muốn thấy Djokovic (bên trái) rơi vào cảnh bị loại sớm

Fonseca vừa tạo tiếng vang lớn khi ngược dòng đánh bại Dino Prizmic sau khi bị dẫn trước 0-2. Tay vợt Brazil chơi bùng nổ ở ba set cuối với những cú thuận tay uy lực, khả năng tấn công tốc độ và nền tảng thể lực sung mãn. Chiến thắng ấy tiếp tục khẳng định Fonseca là một trong những tài năng đáng xem nhất ATP Tour hiện tại.

Trong khi đó, Djokovic cũng trải qua trận đấu nhiều thử thách trước Valentin Royer. Dù đánh rơi set ba đầy đáng tiếc, Nole vẫn cho thấy bản lĩnh quen thuộc để khép lại trận đấu sau 4 set, qua đó nâng thành tích lên 103 trận thắng tại Roland Garros.

Đây sẽ là màn so tài thú vị giữa sức trẻ giàu năng lượng và kinh nghiệm đỉnh cao. Fonseca đủ khả năng gây áp lực bằng lối chơi tấn công rực lửa, nhưng nếu trận đấu kéo dài với nhiều loạt rally căng thẳng, Djokovic vẫn sở hữu lợi thế cực lớn nhờ khả năng kiểm soát thế trận và xử lý thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Novak Djokovic thắng 3-1.

Alex Michelsen - Rafael Jodar: Khoảng 16h, 29/5 (vòng 3 đơn nam Roland Garros)

Michelsen sẽ bước vào thử thách lớn nhất của anh từ đầu giải khi chạm trán tài năng trẻ đang lên Jodar ở vòng ba Roland Garros 2026. Tay vợt Mỹ vừa vượt qua Nishesh Basavareddy sau 4 set với lối đánh giàu năng lượng và khả năng giao bóng ổn định, qua đó lần thứ hai trong sự nghiệp góp mặt ở vòng ba một kỳ Grand Slam.

Jodar là niềm hy vọng lớn lao của Tây Ban Nha

Tuy nhiên, Jodar mới là cái tên gây ấn tượng mạnh hơn trên mặt sân đất nện Paris năm nay. Sao trẻ người Tây Ban Nha đã lần đầu vào vòng ba Grand Slam sau chiến thắng bản lĩnh trước James Duckworth. Dù để thua set đầu tiên tại giải, Jodar vẫn cho thấy sự lì lợm và khả năng xoay chuyển thế trận cực tốt bằng những cú topspin (bóng xoáy lên trước) nặng cùng bộ kỹ năng đất nện rất toàn diện.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau ở ATP Tour, và sự khác biệt lớn nằm ở phong cách thi đấu. Michelsen thiên về sức mạnh cùng các pha tấn công sớm, trong khi Jodar sở hữu độ biến hóa và khả năng phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu trên sân đất nện.

Nếu duy trì được nhịp độ giao bóng như hai vòng đầu, Michelsen đủ sức tạo ra thế trận giằng co. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại cùng khả năng thích nghi đất nện vượt trội, Jodar vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc chiến kéo dài này.

Dự đoán kết quả: Rafael Jodar thắng 3-1.

Quentin Halys - Alexander Zverev: Khoảng 16h, 29/5 (vòng 3 đơn nam Roland Garros)

Halys đang tạo nên hành trình đầy cảm hứng tại Roland Garros 2026, nhưng thử thách cực đại sẽ chờ tay vợt chủ nhà ở vòng ba khi anh phải đối đầu hạt giống số 3 Zverev. Halys vừa gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước Ugo Humbert sau 3 set, cho thấy sự tự tin cùng khả năng giao bóng rất hiệu quả trên sân đất nện Paris năm nay.

Zverev (bên phải) dĩ nhiên được đánh giá cao hơn nhiều so với Halys (bên trái)

Tuy nhiên, Zverev vẫn đang thể hiện đẳng cấp vượt trội. Tay vợt người Đức chưa thua set nào từ đầu giải, lần lượt vượt qua Benjamin Bonzi và Tomas Machac một cách đầy thuyết phục. Đặc biệt ở trận gặp Machac, Zverev gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng những cú giao bóng uy lực cùng khả năng điều bóng bền bỉ cuối sân.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Miami Open hồi tháng 3 và Zverev thắng sau 2 set sít sao. Dù Halys đang có phong độ tốt và nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả Pháp, khoảng cách về sự ổn định cũng như kinh nghiệm Grand Slam vẫn là rất lớn.

Nếu duy trì được chất lượng giao bóng hiện tại, Halys hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào những game căng thẳng. Dẫu vậy, bản lĩnh và độ lì của Zverev ở các thời điểm quyết định nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 3-0.

