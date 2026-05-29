Cựu số 1 thế giới mặc đồ độc lạ ở Roland Garros, đối thủ ức chế vì quá màu mè

Cựu số 1 thế giới Naomi Osaka vừa khiến vòng 1 Roland Garros 2026 dậy sóng, không chỉ vì chiến thắng thuyết phục, mà còn khiến dư luận xôn xao với bộ trang phục "độc lạ" lấy cảm hứng từ tháp Eiffel, làm trận đấu diễn ra muộn hơn dự kiến, khiến đối thủ bức xúc lên tiếng tố ban tổ chức thiên vị ngôi sao.

Naomi Osaka mang cả "tháp Eiffel" lên sâu đấu ở Roland Garros 2026

"Sàn diễn thời trang" lấp lánh giữa sân đất nện

Bước ra sân Court Suzanne Lenglen cho trận mở màn gặp Laura Siegemund (Đức), ngôi sao người Nhật Bản Osaka đã chiếm trọn mọi ánh nhìn với bộ trang phục "thửa riêng" vô cùng lộng lẫy từ nhà tài trợ. Thiết kế cao cấp này bao gồm một chiếc áo bó đính hạt lấp lánh phối cùng chân váy đen bồng bềnh khi bước ra sân. Khi bắt đầu thi đấu, cô cởi bỏ lớp váy ngoài để lộ bộ váy ngắn màu vàng lấp lánh chói lọi.

"Nó rất thời thượng. Bạn biết tháp Eiffel rực rỡ thế nào vào ban đêm rồi đấy, tôi cảm thấy mình có chút giống như vậy", Osaka hào hứng chia sẻ sau trận đấu. Tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam thừa nhận cô từng lo lắng ánh mặt trời phản chiếu vào bộ váy quá sáng sẽ khiến trọng tài truất quyền thi đấu, và đã phải chuẩn bị sẵn 2 bộ váy truyền thống để thay thế. Trước đó tại giải Australian Open hồi tháng 1 năm nay, cô cũng từng gây sốt khi diện bộ váy lấy cảm hứng từ loài sứa.

Đối thủ nổi đóa: "Tôi đến đây chơi tennis, không phải đi catwalk"

Dù nhận thất bại tâm phục khẩu phục với tỷ số 3-6, 6-7 trước Osaka, tay vợt người Đức Laura Siegemund lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ với cách ban tổ chức vận hành trận đấu vì bộ váy của đối thủ.

Để chuẩn bị thi đấu, Osaka đã mất tới một phút rưỡi chỉ để cởi bỏ và dọn dẹp lớp váy cồng kềnh ra khỏi sân đấu, khiến trận đấu bị trì hoãn. Trả lời phỏng vấn độc quyền với TNT Sports, Siegemund không ngần ngại chỉ trích gay gắt: "Tôi chẳng quan tâm đến bộ đồ. Tôi đến đây để chơi tennis, không phải để trình diễn thời trang. Ai muốn biến đây thành sàn catwalk thì tùy họ. Điều tôi thấy có vấn đề là luật lệ".

Siegemund nhấn mạnh sự bất công trong việc áp dụng luật thời gian tại các giải Grand Slam hiện nay: "Ở mọi giải đấu, người ta đếm từng giây của chúng tôi, ngay cả việc mở chai nước cũng bị soi. Nhưng cô ấy lại có hẳn một phút rưỡi chỉ để thay đồ. Luật đã có thì phải áp dụng nghiêm túc cho tất cả. Tôi thấy không ổn khi các ngôi sao lớn luôn được ưu ái và đối xử khác biệt".

Đặc quyền ngôi sao hay yếu tố giải trí cần thiết?

Trước những lời phàn nàn về việc "làm màu" gây tốn thời gian, tay vợt Nhật Bản, Osaka lại có góc nhìn hoàn toàn trái ngược. Cô cho rằng việc mặc đẹp không hề gây áp lực hay ảnh hưởng đến chuyên môn thi đấu.

"Đôi khi người ta nói các vận động viên giống như những người hoạt động trong ngành giải trí. Đối với tôi, khoảnh khắc bước ra sân tại các giải Grand Slam là thời gian duy nhất mà tôi thực sự cảm thấy mình là một nghệ sĩ mang lại niềm vui cho khán giả", ngôi sao 26 tuổi, đang giữ hạng 16 WTA bộc bạch.

Vượt qua những lùm xùm quanh bộ váy "tháp Eiffel", Osaka sẽ tiến vào vòng 2 để đối đầu với tay vợt người Croatia, Donna Vekic. Người hâm mộ đang rất mong chờ liệu cô có tiếp tục mang đến một bất ngờ thời trang nào khác trên mặt sân đất nện Paris năm nay.