Giúp đội nhà dự World Cup, cựu sao MU được xuất hiện trên... tiền

McTominay trong khoảnh khắc tạo siêu phẩm

Cụ thể, Ngân hàng quốc gia Scotland (Bank of Scotland) vừa tung ra phiên bản giới hạn của tờ tiền mệnh giá 20 bảng. Điểm nhấn trung tâm của tờ tiền là hình ảnh lấy cảm hứng từ cú tung người móc bóng tuyệt đẹp của McTominay vào lưới đội tuyển Đan Mạch hồi tháng 11/2025.

Siêu phẩm mở tỷ số này đã châm ngòi cho chiến thắng cảm xúc 4-2 tại sân Hampden Park, qua đó chính thức giúp đội tuyển Scotland đoạt vé dự World Cup 2026 và chấm dứt cơn khát mòn mỏi suốt 28 năm kể từ năm 1998.

Độ hiếm của tờ tiền này nằm ở chỗ chỉ có đúng 100 bản được in ấn. Trong đó, 50 tờ sẽ được trao tay qua các cuộc đấu giá, sự kiện rút thăm trúng thưởng. Một phần doanh thu thu về sẽ được quyên góp cho một tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư ở Scotland.

Chia sẻ về vinh dự, ngôi sao đang khoác áo Napoli bày tỏ niềm tự hào khi khoảnh khắc của mình không chỉ thuộc về toàn thể người hâm mộ mà còn tạo ra giá trị nhân văn, đóng góp cho cộng đồng.

McTominay và tờ tiền hiếm có

Việc một cầu thủ xuất hiện trên tiền là cực kỳ hiếm, nhưng McTominay không phải là người đầu tiên. Trước anh, lịch sử từng chứng kiến hai huyền thoại túc cầu được vinh danh theo cách tương tự:

Thứ nhất là cố huyền thoại George Best. Vào tháng 11/2006, ngân hàng Ulster (Bắc Ireland) đã phát hành một triệu tờ tiền kỷ niệm mệnh giá 5 bảng Anh có in chân dung George Best nhằm tưởng niệm một năm ngày mất của cựu danh thủ MU và đội tuyển Anh.

Thứ hai là Lev Yashin. Với mục tiêu chào mừng kỳ World Cup 2018 được tổ chức tại quê nhà, Ngân hàng Trung ương Nga đã phát hành tờ polymer lưu niệm mệnh giá 100 rúp. Mặt trước của tờ tiền khắc họa chân dung thủ môn huyền thoại Lev Yashin đang bay người cản phá trái bóng một cách dũng mãnh.