Đỉnh cao Thái Cực quyền: Võ sĩ dùng "vô ảnh cước" đá bay răng "vua Muay Thái"

Nhiều năm qua, người hâm mộ võ thuật đối kháng luôn xem Thái Cực quyền là môn "múa dưỡng sinh" dành cho người già ngoài công viên. Định kiến này càng lên đỉnh điểm khi hàng loạt "vị sư phụ" tự phong bị các võ sĩ MMA hiện đại đánh cho bờm đầu chỉ trong vài nốt nhạc. Thế nhưng, giữa lúc niềm tin vào võ cổ truyền chạm đáy, sự xuất hiện của Hàn Phi Long đã tạo nên một "cú lừa thế kỷ" làm đảo lộn hoàn toàn tư duy của giới võ lâm chuyên nghiệp.

Mang danh nghĩa đệ tử chân truyền của dòng họ khai sinh ra Thái Cực quyền, Hàn Phi Long bước lên sàn đấu chuyên nghiệp khốc liệt nhất quốc tế. Anh không những không bị đo ván, mà còn dùng chính những chiêu thức "dị hợm" tưởng như chỉ có trong phim kiếm hiệp để đánh bại các nhà vô địch thế giới.

Xuất thân từ "Thánh địa võ học" bí ẩn nhất Trung Hoa

Hàn Phi Long sinh năm 1994, không phải là một võ sĩ MMA hay kickboxing chuyển ngang. Anh là đệ tử chân truyền của Vương Chiến Quân, truyền nhân đời thứ 12 của Trần Thị Thái Cực quyền, dòng họ khai sinh ra Thái Cực quyền tại ngôi làng huyền thoại Trần Gia Câu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Khác hoàn toàn với những bài quyền chậm rãi mà người ta thường thấy, Thái Cực quyền của Trần Gia Câu là "Thái Cực thực chiến", môn võ chuyên đào tạo hộ vệ hoàng gia thời xưa. Từ năm 10 tuổi, Hàn Phi Long đã phải trải qua những bài tập khắc nghiệt: đứng tấn hàng giờ trên cọc gỗ, luyện lực bộc phát bằng cách quất những chùm roi thép nặng hàng chục cân, và chịu những trận đòn "thừa sống thiếu chết" từ sư phụ để luyện được khả năng Hóa kình (thả lỏng cơ thể để triệt tiêu lực đánh của đối thủ).

"Cú lừa" mang tên Thái Cực và trận chiến đá bay răng "Vua Muay Thái"

Năm 2020, giải đấu kickboxing chuyên nghiệp Emei Legend (Nga Mi Truyền Kỳ) công bố một đệ tử Thái Cực quyền sẽ tham gia tranh đai, giới chuyên môn phương Tây và các võ sĩ ngoại quốc đã cười nhạo. Họ cho rằng ban tổ chức đang dựng lên một "vở kịch" để câu khách. Cho đến khi Hàn Phi Long chạm trán Sudsakorn Sor Klinmee, huyền thoại sống của làng Muay Thái thế giới.

Sudsakorn là một "quái vật" thực sự với hơn 300 trận đấu chuyên nghiệp, sở hữu lối đánh tàn bạo và ngạo mạn. Bước vào trận đấu, võ sĩ Thái Lan liên tục áp sát, tung đòn gối và mỉa mai bộ bộ pháp di chuyển của Hàn Phi Long. Nhưng đó là lúc "cú lừa" bắt đầu bộc phát:

Trong một pha áp sát, Sudsakorn dùng đòn ôm ghì đặc trưng của Muay Thái để lên gối. Thay vì chống đỡ, Hàn Phi Long áp dụng kỹ thuật "Cầm nã" và "Tương kế tựu kế" của Thái Cực. Anh thả lỏng người để mượn chính lực tì đè của đối thủ, bất ngờ xoay hông hạ thấp trọng tâm rồi bốc bổng Vua Muay Thái lên không trung, ném thẳng xuống sàn đài như một bao cát trước sự ngơ ngác của trọng tài.

Bị sỉ nhục, Sudsakorn điên cuồng lao vào tấn công. Hàn Phi Long lùi lại, bất ngờ tung một cú "Vô ảnh cước", đòn đá xoay sau (Spinning Back Kick) nhanh như một tia chớp. Gót chân của anh găm thẳng vào chính diện hàm của Sudsakorn. Lực bộc phát mạnh đến mức đá bay chiếc răng bảo hộ của Vua Muay Thái văng ra ngoài sàn đấu.

Trận thắng điểm đồng thuận tuyệt đối trước Sudsakorn đã làm rung chuyển truyền thông thể thao Trung Quốc và thế giới. Đó là lần đầu tiên một võ sĩ thuần võ cổ truyền đánh bại một tượng đài Muay Thái theo luật hiện đại.

Sát thủ sàn đấu sở hữu những đòn thế "dị" như phim Kim Dung

Sự lợi hại của Hàn Phi Long nằm ở chỗ anh biến những triết lý lý thuyết của võ học cổ truyền thành những vũ khí giết chóc trên sàn đấu kickboxing. Báo chí Trung Quốc gọi anh là "Khắc tinh của các nhà vô địch thế giới" với chuỗi trận càn quét đáng sợ:

Hạ đo ván "Vua karate" Thổ Nhĩ Kỳ: Ép nhà vô địch karate thế giới phải bỏ cuộc sau khi dính liên hoàn đòn áp sát bẻ khớp.

Hủy diệt "Sát thủ kickboxing" người Brazil, Jose: Hàn Phi Long dùng đòn quét trụ giấu chân đặc trưng của võ cổ truyền (đá không cần lấy đà vai), khiến võ sĩ Brazil bị rách cơ đùi và phải rời sàn đấu bằng cáng.

Khán giả mê mẩn Hàn Phi Long bởi lối đánh của anh có một không hai, đầy chất lãng tử nhưng cực kỳ tàn nhẫn:

Tuyệt kỹ "Thái Cực Triệt Lực": Khi đối thủ đấm thẳng (Straight Punch), Hàn Phi Long không dùng tay đỡ cứng. Anh dùng lòng bàn tay gạt nhẹ (kỹ thuật Tạt của Thái Cực). Đòn gạt này khiến đối thủ mất đà, tự lao đầu vào dây đài và để lộ toàn bộ vùng hông cho anh khai thác.

Cú lộn nhào "Dẫm gót từ trên trời": Đây là đòn thế chưa từng có trong sách giáo khoa Boxing hay kickboxing. Hàn Phi Long lộn người một vòng trên không rồi dùng gót chân đạp thẳng từ trên xuống vào ngực đối thủ. Đòn đánh "dị" này đã giúp anh knock-out võ sĩ người Iran trong vòng chưa đầy 60 giây.

Lời giải cho bài toán "Võ cổ truyền có thực chiến được không?"

Phi Long chính là câu trả lời đanh thép nhất cho những hoài nghi về võ thuật truyền thống Trung Hoa. Anh chứng minh rằng, võ cổ truyền không hề yếu, cái yếu là cách người đời nay tập luyện nó. Nếu chỉ học thuộc lòng các bài quyền đẹp mắt để đi biểu diễn, võ cổ truyền sẽ chết. Nhưng nếu đem triết lý của nó, dùng sự thả lỏng để bộc phát lực, dùng lực của đối thủ để quật ngã đối thủ, kết hợp với thể lực và tư duy khoa học của thể thao hiện đại, võ cổ truyền sẽ trở thành một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ.

"Thái Cực Phi Long" bước lên sàn đấu không phải để chứng minh mình là người mạnh nhất, mà để lấy lại danh dự cho tổ tông, đập tan cái mác "múa dưỡng sinh" mà người đời áp đặt lên môn võ ngàn năm tuổi.