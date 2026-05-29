MU áp đảo top 5 Ngoại hạng Anh, tham vọng vô địch không còn là viển vông

MU dẫn đầu “bảng xếp hạng mini”

Bầu không khí lạc quan đang bao trùm MU sau giai đoạn thăng hoa dưới thời HLV Michael Carrick. Thành tích ấn tượng kể từ khi cựu tiền vệ người Anh tiếp quản “Quỷ đỏ” đã giúp ông xứng đáng được trao bản hợp đồng dài hạn trên cương vị thuyền trưởng chính thức.

Carrick giúp MU lột xác ngoạn mục, đặc biệt là trong các trận cầu lớn

Chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng cuối mùa cũng đủ thấy bước tiến vượt bậc của MU. Đội chủ sân Old Trafford kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh, hơn Aston Villa 6 điểm và bỏ xa cựu vương Liverpool tới 11 điểm.

Điều đáng chú ý là ở mùa giải 2024/25 đầy thất vọng, MU từng kém Liverpool tới 42 điểm. Sự đảo chiều chóng mặt này cho thấy bóng đá có thể thay đổi nhanh đến thế nào chỉ sau 1 mùa giải.

Đoàn quân của HLV Arne Slot từng giành số điểm gấp đôi MU ở mùa trước, trong khi cú bứt phá từ vị trí thứ 15 lên thứ ba của “Quỷ đỏ” hiện tại chính là lý do khiến niềm tin tại Old Trafford tăng mạnh.

Ngoài thứ hạng chung cuộc, thành tích đối đầu với các đội mạnh cũng là cơ sở lớn để người hâm mộ lạc quan về tương lai. Xét trên toàn bộ mùa giải, chứ không riêng giai đoạn từ tháng 1, MU cho thấy họ đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong nhóm đầu bảng.

Theo thống kê từ Opta, nếu chỉ tính các trận đối đầu trực tiếp giữa 5 đội dẫn đầu, MU chính là đội đứng đầu “bảng xếp hạng mini” này.

“Quỷ đỏ” thắng 5 trong tổng số 8 trận, vượt qua Aston Villa để chiếm ngôi đầu, sau khi đoàn quân của Unai Emery gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-1 trước Man City ở vòng hạ màn, cũng là trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị thuyền trưởng Man City.

Man City xếp thứ ba trong “bảng xếp hạng mini” này, trong khi nhà vô địch Arsenal chỉ đứng thứ tư và Liverpool xếp cuối cùng.

Thứ hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 MU 8 +2 15 2 Aston Villa 8 -1 15 3 Man City 8 +4 13 4 Arsenal 8 0 8 5 Liverpool 8 -5 7

Cải thiện sự ổn định

Nhìn vào màn trình diễn của MU trong các trận đấu lớn mùa này, thất bại 0-3 ở derby Manchester tại sân Etihad hồi tháng 9/2025 là trận duy nhất mà “Quỷ đỏ” thực sự lép vế và khó có thể đòi hỏi một kết quả tốt hơn.

Ngay cả khi thua Aston Villa 1-2 trước Giáng sinh, MU vẫn được đánh giá chơi tốt hơn đối thủ. Điều tương tự cũng xảy ra ở thất bại trước Arsenal ngay vòng mở màn tại Old Trafford.

Kể từ khi Carrick tiếp quản MU, cựu tiền vệ người Anh lập tức tạo dấu ấn với những chiến thắng trước Man City và Arsenal trong hai trận đầu tiên. Sau đó, ông tiếp tục giúp MU đánh bại Aston Villa và Liverpool trên sân nhà.

Dĩ nhiên, bảng xếp hạng chung cuộc không biết nói dối. MU vẫn kém Man City 7 điểm và ít hơn Arsenal tới 14 điểm vào cuối mùa. Tuy nhiên, những nền móng quan trọng đã được đặt ra để đội bóng tiếp tục tiến lên khi mùa giải mới khởi tranh vào tháng 8.

Một vấn đề đáng chú ý khác là khả năng tận dụng điểm số trước các đội nhóm cuối bảng. West Ham, Burnley và Wolves đều xuống hạng, nhưng MU lại hòa cả hai trận với West Ham, bị Burnley cầm hòa 2-2 tại Turf Moor dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher, đồng thời không thể đánh bại đội bét bảng Wolves tại Old Trafford ở trận cuối cùng của năm 2025.

Đó rõ ràng là điều mà “Quỷ đỏ” cần cải thiện ở mùa giải tới, giành tối đa điểm số trước những đối thủ yếu hơn.

Dù vậy, các CĐV MU vẫn có lý do để háo hức chờ đợi tương lai dưới thời Carrick cùng ban huấn luyện mới. Cơ hội tiếp tục bứt phá, cạnh tranh sòng phẳng ở nhóm đầu Ngoại hạng Anh và trở lại đấu trường Champions League đang mang đến sự phấn khích lớn cho mọi người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford.