Huyền thoại Roy Keane đáp trả Fernandes, ví đội trưởng MU là "con lừa"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Huyền thoại Roy Keane đáp trả Fernandes, ví đội trưởng MU là "con lừa"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Bruno Fernandes Manchester United

Mâu thuẫn giữa huyền thoại Roy Keane và đội trưởng MU Bruno Fernandes tiếp tục leo thang sau khi tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích những “lời dối trá không thể chấp nhận”. Đáp lại, Keane lập tức đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

   

Fernandes phản pháo Keane sau kỷ lục kiến tạo

Căng thẳng bùng nổ sau trận thắng Brighton ở vòng cuối Premier League, nơi Bruno Fernandes thiết lập kỷ lục kiến tạo mới với pha kiến tạo thứ 21 trong mùa giải.

Fernandes lập kỷ lục kiến tạo

Fernandes lập kỷ lục kiến tạo

Tuy nhiên, thay vì tận hưởng thành tích cá nhân, tiền vệ 31 tuổi lại phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ Roy Keane. Cựu đội trưởng MU cho rằng Fernandes quá đặt nặng dấu ấn cá nhân thay vì mục tiêu chiến thắng của tập thể.

Xuất hiện trên podcast The Diary of a CEO cùng người dẫn chương trình Steven Bartlett, Fernandes đáp trả mạnh mẽ: “Điều tôi không thích là khi người khác nói dối. Tôi luôn chấp nhận mọi lời chỉ trích và chưa bao giờ phản ứng lại".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định Keane đã xuyên tạc phát biểu của anh sau trận đấu với Brighton: “Trong trường hợp này, những gì Roy Keane nói là dối trá. May cho tôi là mọi thứ đều được ghi lại. Nếu không, mọi người sẽ nghĩ rằng Bruno chỉ luôn cố tìm kiếm kiến tạo”.

Fernandes nhấn mạnh anh không hề khó chịu với việc bị đánh giá về chuyên môn hay cá tính, nhưng không chấp nhận việc bị “gán ghép những điều chưa từng nói”.

Keane đăng ảnh “lừa và sư tử” đầy ẩn ý

Sau khi phát biểu của Fernandes lan truyền trên truyền thông, Roy Keane nhanh chóng đáp trả theo cách đầy mỉa mai.

Bức ảnh đầy ẩn ý của Roy Keane

Bức ảnh đầy ẩn ý của Roy Keane

Trên Instagram cá nhân với hơn 2,5 triệu người theo dõi, huyền thoại MU đăng tải hình ảnh một con lừa đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong khi hai con sư tử chỉ xuất hiện dưới dạng bóng đổ phía sau.

Dòng chú thích đi kèm viết: “Quá nhiều sự chú ý khiến một con lừa nghĩ rằng mình là sư tử".

Thông điệp được xem là đòn phản công trực diện nhằm vào Fernandes, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nhân vật ngày càng căng thẳng.

Trước đó trên chương trình The Overlap, Keane từng chỉ trích gay gắt đội trưởng MU: “Sau trận đấu, Fernandes nói rằng có vài tình huống cậu ấy đáng ra nên sút nhưng lại chuyền bóng. Thật khó tin!".

Keane cho rằng tư duy của Fernandes đặt thành tích cá nhân lên trên lợi ích đội bóng: “Làm sao một cầu thủ có thể nghĩ về kỷ lục cá nhân thay vì chiến thắng? Với tư duy như vậy, cậu ấy sẽ không thể giành danh hiệu”.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng Keane đã hiểu sai hoàn toàn phát biểu của Fernandes.

Trên thực tế, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói: “Có lẽ hôm nay đã có vài tình huống tôi nên chuyền thay vì dứt điểm. Tôi rất vui với pha kiến tạo, nhưng vui hơn cả là chiến thắng và cách đội bóng khép lại mùa giải”.

Nội bộ MU tiếp tục căng thẳng giữa cựu binh và thế hệ hiện tại

Roy Keane từ lâu là một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất nhắm vào Manchester United, cùng các thành viên nổi tiếng của “Class of ’92” như Gary Neville, Paul Scholes và Nicky Butt.

Mâu thuẫn giữa huyền thoại Roy Keane và Fernandes ngày càng sâu sắc

Mâu thuẫn giữa huyền thoại Roy Keane và Fernandes ngày càng sâu sắc

Fernandes cũng không phải cầu thủ đầu tiên phản ứng trước những lời công kích từ các huyền thoại CLB. Hồi tháng 1, trung vệ Lisandro Martinez từng đáp trả Scholes và Butt sau khi bị chế giễu chiều cao trước trận derby thành Manchester gặp Erling Haaland.

Về phần mình, Fernandes tiết lộ anh đã chủ động liên hệ với cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer để xin số điện thoại của Keane nhằm giải quyết mọi chuyện riêng tư: “Tôi nói rõ rằng tôi không có vấn đề gì với chỉ trích, nhưng tôi không thích khi người ta bịa ra những điều tôi chưa từng nói”.

Dù thất vọng, Fernandes vẫn khẳng định anh luôn dành sự tôn trọng lớn cho Roy Keane: “Tôi luôn tôn trọng Roy Keane vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho CLB và những điều ông ấy từng nói”.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
MU đại thắng Brighton, Fernandes xứng danh cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh
MU đại thắng Brighton, Fernandes xứng danh cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh

Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định đẳng cấp với màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Brighton. Đội trưởng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/05/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN