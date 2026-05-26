Huyền thoại Roy Keane đáp trả Fernandes, ví đội trưởng MU là "con lừa"

Fernandes phản pháo Keane sau kỷ lục kiến tạo

Căng thẳng bùng nổ sau trận thắng Brighton ở vòng cuối Premier League, nơi Bruno Fernandes thiết lập kỷ lục kiến tạo mới với pha kiến tạo thứ 21 trong mùa giải.

Fernandes lập kỷ lục kiến tạo

Tuy nhiên, thay vì tận hưởng thành tích cá nhân, tiền vệ 31 tuổi lại phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ Roy Keane. Cựu đội trưởng MU cho rằng Fernandes quá đặt nặng dấu ấn cá nhân thay vì mục tiêu chiến thắng của tập thể.

Xuất hiện trên podcast The Diary of a CEO cùng người dẫn chương trình Steven Bartlett, Fernandes đáp trả mạnh mẽ: “Điều tôi không thích là khi người khác nói dối. Tôi luôn chấp nhận mọi lời chỉ trích và chưa bao giờ phản ứng lại".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định Keane đã xuyên tạc phát biểu của anh sau trận đấu với Brighton: “Trong trường hợp này, những gì Roy Keane nói là dối trá. May cho tôi là mọi thứ đều được ghi lại. Nếu không, mọi người sẽ nghĩ rằng Bruno chỉ luôn cố tìm kiếm kiến tạo”.

Fernandes nhấn mạnh anh không hề khó chịu với việc bị đánh giá về chuyên môn hay cá tính, nhưng không chấp nhận việc bị “gán ghép những điều chưa từng nói”.

Keane đăng ảnh “lừa và sư tử” đầy ẩn ý

Sau khi phát biểu của Fernandes lan truyền trên truyền thông, Roy Keane nhanh chóng đáp trả theo cách đầy mỉa mai.

Bức ảnh đầy ẩn ý của Roy Keane

Trên Instagram cá nhân với hơn 2,5 triệu người theo dõi, huyền thoại MU đăng tải hình ảnh một con lừa đứng dưới ánh đèn sân khấu, trong khi hai con sư tử chỉ xuất hiện dưới dạng bóng đổ phía sau.

Dòng chú thích đi kèm viết: “Quá nhiều sự chú ý khiến một con lừa nghĩ rằng mình là sư tử".

Thông điệp được xem là đòn phản công trực diện nhằm vào Fernandes, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nhân vật ngày càng căng thẳng.

Trước đó trên chương trình The Overlap, Keane từng chỉ trích gay gắt đội trưởng MU: “Sau trận đấu, Fernandes nói rằng có vài tình huống cậu ấy đáng ra nên sút nhưng lại chuyền bóng. Thật khó tin!".

Keane cho rằng tư duy của Fernandes đặt thành tích cá nhân lên trên lợi ích đội bóng: “Làm sao một cầu thủ có thể nghĩ về kỷ lục cá nhân thay vì chiến thắng? Với tư duy như vậy, cậu ấy sẽ không thể giành danh hiệu”.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng Keane đã hiểu sai hoàn toàn phát biểu của Fernandes.

Trên thực tế, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói: “Có lẽ hôm nay đã có vài tình huống tôi nên chuyền thay vì dứt điểm. Tôi rất vui với pha kiến tạo, nhưng vui hơn cả là chiến thắng và cách đội bóng khép lại mùa giải”.

Nội bộ MU tiếp tục căng thẳng giữa cựu binh và thế hệ hiện tại

Roy Keane từ lâu là một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất nhắm vào Manchester United, cùng các thành viên nổi tiếng của “Class of ’92” như Gary Neville, Paul Scholes và Nicky Butt.

Mâu thuẫn giữa huyền thoại Roy Keane và Fernandes ngày càng sâu sắc

Fernandes cũng không phải cầu thủ đầu tiên phản ứng trước những lời công kích từ các huyền thoại CLB. Hồi tháng 1, trung vệ Lisandro Martinez từng đáp trả Scholes và Butt sau khi bị chế giễu chiều cao trước trận derby thành Manchester gặp Erling Haaland.

Về phần mình, Fernandes tiết lộ anh đã chủ động liên hệ với cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer để xin số điện thoại của Keane nhằm giải quyết mọi chuyện riêng tư: “Tôi nói rõ rằng tôi không có vấn đề gì với chỉ trích, nhưng tôi không thích khi người ta bịa ra những điều tôi chưa từng nói”.

Dù thất vọng, Fernandes vẫn khẳng định anh luôn dành sự tôn trọng lớn cho Roy Keane: “Tôi luôn tôn trọng Roy Keane vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho CLB và những điều ông ấy từng nói”.