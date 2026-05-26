Arsenal bội thu 200 triệu bảng, MU nhảy vọt về tiền thưởng Ngoại hạng Anh 2025/26

Vì sao các đội Ngoại hạng Anh vẫn chiến đấu ở vòng cuối?

Ngoại hạng Anh 2025/26 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Arsenal sau 38 vòng đấu. Một đặc điểm giúp giải đấu này hấp dẫn hơn đa phần các giải VĐQG còn lại đó là cuộc đua vẫn tiếp diễn cho tới những giây cuối cùng. Ngay cả hai đội đã xuống hạng như Burnley và Wolves vẫn giành giật nhau chiến thắng ở vòng cuối.

Sunderland kiếm thêm được 11,8 triệu bảng chỉ sau trận thắng trước Chelsea

Một phần vì danh dự, nhưng phần quan trọng hơn là tiền thưởng. Nếu như Wolves thắng Burnley, họ sẽ nhảy lên vị trí thứ 19 và kiếm thêm được 3,8 triệu bảng so với đối thủ. Tuy nhiên, đội chủ sân Turf Moor không để điều đó xảy ra.

Hay một ví dụ điển hình khác là trường hợp của Sunderland. Trước khi vòng 38 diễn ra, họ đang xếp thứ 10 và chiến thắng trước Chelsea ở vòng cuối giúp họ nhảy thẳng lên vị trí thứ 7. Ngoài được dự Europa League mùa sau, Sunderland còn kiếm thêm được 11,8 triệu bảng!

Cách tính tiền thưởng của Ngoại hạng Anh

Vậy cách tính tiền thưởng của Ngoại hạng Anh như thế nào và tổng số tiền các đội nhận về cụ thể ra sao? Tờ Athletic vừa có lời giải đáp chi tiết cho hai câu hỏi này. Đầu tiên, tổng số tiền ban tổ chức Ngoại hạng Anh chi trả cho các đội trong mùa giải 2025/26 là hơn 3 tỷ bảng, cao hơn khoảng 315 triệu bảng so với mùa trước.

Tổng tiền thưởng của Ngoại hạng Anh 2025/26 rơi vào khoảng gần 3,15 tỷ bảng

Toàn bộ 20 đội bóng sẽ nhận được số tiền thưởng cơ bản là 99,9 triệu bảng, trong đó 31,9 triệu bảng là tiền bản quyền truyền hình trong nước, 56,5 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình quốc tế và 11,5 triệu bảng tiền thương mại.

Sự khác biệt tiền thưởng giữa các đội phụ thuộc vào hai yếu tố. Đó là phí cơ sở hạ tầng (tiền nhận được từ những trận tường thuật trực tiếp tại Anh) và phí thanh toán theo bậc (mỗi bậc cao hơn sẽ nhận được tiền thưởng cao hơn).

Trong mùa giải 2025/26, MU là đội nhận được phí cơ sở hạ tầng nhiều nhất (23,9 triệu bảng) do có nhiều trận được tường thuật trực tiếp tại Anh nhất (34 trận). Mặc dù cũng được chiếu 34 trận giống như MU nhưng Aston Villa và Nottingham Forest nhận được số tiền ít hơn rất nhiều, lần lượt là 18,8 triệu bảng và 18,4 triệu bảng.

Nguyên nhân là bởi những đội bóng này thường xuyên đổi lịch thi đấu do chơi cả tại Europa League. Những trận đấu bị dời lịch như vậy chỉ mang lại một nửa số tiền so với những trận đã được chọn phát trực tiếp từ trước.

Arsenal kiếm về gần 200 triệu bảng

Với việc giành được chức vô địch, Arsenal là đội có số tiền thưởng theo thứ bậc cao nhất tại Ngoại hạng Anh với 75,2 triệu bảng, trong đó 34,3 triệu bảng là trong nước và 40,9 triệu bảng là tới từ quốc tế. Tổng số tiền thưởng Arsenal thu về từ Ngoại hạng Anh dự kiến rơi vào khoảng 198,7 triệu bảng, cao hơn 23,8 triệu bảng so với số tiền Liverpool thu về ở mùa giải trước.

Để duy trì sự cân bằng và tính cạnh tranh, ban tổ chức Ngoại hạng Anh giới hạn mức thu tối đa của một CLB trong một mùa ở mức gấp 1,8 lần đội nhận ít tiền nhất. Khoảng cách giữa Arsenal và Wolverhampton Wanderers tương đương tỷ lệ 1,688:1 (198,7 triệu bảng và 117,7 triệu bảng), tăng đáng kể so với tỷ lệ 1,602 lần của năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng tối đa 1,8 lần, cũng như tỷ lệ cao nhất trong lịch sử (1,701 lần ở mùa 2022/23).

Một câu hỏi khác được đặt ra là đội bóng nào có doanh thu nhảy vọt so với mùa trước? Câu trả lời là Sunderland. Mùa trước, họ còn thi đấu ở hạng Nhất và chỉ kiếm về được khoảng 10 triệu bảng, còn năm nay doanh thu là 168,2 triệu bảng, tức gấp 16 lần chỉ sau 1 mùa giải! Tương tự như vậy là trường hợp của Leeds United và Burnley.

MU là đội tiến bộ nhất Ngoại hạng Anh

Vậy ngoài ba tân binh của mùa giải 2025/26, đội bóng “cũ” nào có doanh thu nhảy vọt? Câu trả lời là Man United với khoảng cách tiền thưởng giữa hai mùa lên tới 55 triệu bảng. Ngoài việc được chiếu nhiều trận trực tiếp nhất (34 trận), “Quỷ đỏ” còn tăng tới 12 bậc trên bảng xếp hạng (từ 15 lên 3) nên số tiền thưởng theo thứ bậc cũng nhảy vọt theo. Ở mùa giải năm nay, Man Utd thu về được 191,5 triệu bảng cho thành tích thứ 3 chung cuộc.