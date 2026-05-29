HLV hay nhất Ngoại hạng Anh 2025/26: Arteta hay Carrick xứng đáng hơn?

Mikel Arteta giành giải "HLV xuất sắc nhất mùa giải"

Ngay sau khi dẫn dắt Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm, HLV Mikel Arteta đã được vinh danh là Huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26, trở thành HLV Arsenal đầu tiên giành được giải thưởng này kể từ Arsene Wenger năm 2003/04.

Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Mikel Arteta cùng các học trò. Arsenal liên tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh kể từ vòng 7 và chỉ để Man City vượt lên đúng 1 lần ở vòng 35. Sau 3 lần về nhì liên tiếp, Mikel Arteta đã tìm ra được công thức đưa Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh.

Về mặt lối chơi, “Pháo thủ” không có lối chơi phóng khoáng, áp đảo như Liverpool hay Man City trước đó. Arsenal của Arteta lúc này cực kỳ gai góc với khả năng phòng ngự cực tốt. Họ có khả năng tấn công tốt nhưng thường ưu tiên giữ lợi thế hơn là tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. “Pháo thủ” còn có khả năng tận dụng tối đa tình huống cố định.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của Arsenal so với 3 mùa giải trước là chiều sâu đội hình. Ban lãnh đạo “Pháo thủ” đã có bước đi rất đúng đắn khi dồn tiền đầu tư theo yêu cầu của Arteta. Những tân binh trong mùa giải này đóng vai trò rất quan trọng khi giúp Arteta thoải mái xoay vòng đội hình để đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

"Cơn gió lạ" Carrick cũng rất xuất sắc

Trong số những HLV lọt vào đề cử “HLV xuất sắc mùa giải”, có lẽ chỉ có Michael Carrick mới xứng đáng làm đối trọng của Mikel Arteta. Danh tiếng của Pep Guardiola là điều không thể phủ nhận nhưng rõ ràng Man City đã chơi quá thiếu ổn định.

Michael Carrick đã rất xuất sắc trong việc dẫn dắt Man United cán đích ở vị trí thứ 3

So với Arteta, câu chuyện bắt đầu với Carrick có phần tương đồng khi ông thầy người Anh cũng là “lính cứu hỏa” ở giữa mùa giải. Nhưng nếu xét ở khía cạnh thành tích của đội bóng, Carrick làm tốt hơn Arteta rất nhiều.

Ông thầy người Tây Ban Nha có nền tảng xây dựng Arsenal trong 5-6 mùa giải vừa qua. Còn thời điểm cựu tiền vệ người Anh tiếp quản đội bóng, Man United đang là mớ bòng bong với cuộc chiến dang dở cùng Ruben Amorim. Thế nhưng, bằng tài năng và khả năng huấn luyện của mình, Micheal Carrick giúp “Quỷ đỏ” tìm được quỹ đạo chiến thắng ngay lập tức.

Sau 17 trận, ông thầy người Anh giúp MU có 12 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 lần, kiếm được tổng cộng 39 điểm, qua đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Đó là thành tích cực tốt với bất kỳ HLV nào, chưa kể đến áp lực cực lớn khi làm ‘thuyền trưởng” của Man United.

Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Michael Carrick rất xuất sắc nhưng cần thêm thời gian để chứng minh. Trong khi đó, Mikel Arteta đã qua giai đoạn “thử lửa” nên ông thầy người Tây Ban Nha giành danh hiệu “HLV xuất sắc nhất mùa giải” cũng là điều xứng đáng.